McTominay khiến dàn sao MU bẽ mặt

Trong màu áo của Napoli, McTominay ghi 6 bàn tại Serie A sau 23 trận. Anh cũng lập công trong trận hoà 1-1 của đội bóng trước Udinese thuộc vòng 24 Serie A hôm 10/2. Trong khi đó, tính riêng tại Premier League, tổng số bàn của Hojlund và Jirkzee là 5.

Hojlund, người được mang về với mức phí 72 triệu bảng, chỉ ghi được hai bàn tại Premier League mùa 2024/25. Anh chỉ ghi một bàn trong 9 trận gần nhất trong màu áo Manchester United.

Tương tự, Zirkzee, với mức phí 36,5 triệu bảng, tịt ngòi 11 trận liên tiếp, trước khi có cú đúp vào lưới Everton hồi tháng 12. Những cái tên khác như Alejandro Garnacho, Marcus Rashford cũng được đánh giá là thiếu hiệu quả. Điều này khiến hàng công trở thành vấn đề của đội chủ sân Old Trafford.

HLV Ruben Amorim cũng thử cầu thủ trẻ Kobie Mainoo ở vị trí tiền đạo ảo để tìm giải pháp. Mainoo là sản phẩm từ lò đào tạo trẻ của đội bóng, và anh trở thành phương án thay thế những bản hợp đồng với tổng giá trị hơn 100 triệu bảng. Song, kế hoạch này chưa phát huy sự hiệu quả.

Trong khi đó, McTominay nhanh chóng hòa nhập với Napoli và trở thành một phần không thể thiếu trong đội hình của HLV Antonio Conte. Nhiều chuyên gia nhận định rằng nếu Manchester United không bán anh, có thể McTominay đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược của HLV Ruben Amorim.

Sau 24 vòng đấu, cầu thủ người Scotland cùng đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A với 55 điểm. Trong khi đó, Man United đứng thứ 23 ở Ngoại hạng Anh.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.