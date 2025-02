Man United đồng ý cho mượn Casemiro

Mặc dù kỳ chuyển nhượng mùa đông tại Premier League đã kết thúc, Manchester United, vẫn có thể gửi Casemiro đi cho mượn tại các giải đấu khác, nơi thị trường chuyển nhượng vẫn còn mở cửa. Theo Daily Mail, tiền vệ người Brazil có thể sẽ gia nhập Flamengo theo dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải.

Casemiro, 32 tuổi, hiện là một trong những cầu thủ có mức lương cao nhất tại Premier League với 375,000 bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, dù Man United sẽ vẫn chi trả phần lớn mức lương của anh trong suốt thời gian cho mượn, Flamengo vẫn phải gánh một khoản chi phí không nhỏ để có được sự phục vụ của cựu sao Real Madrid.

Trong bối cảnh tiền vệ này không còn được HLV Amorim tin tưởng, với chỉ 20 phút thi đấu trong 5 trận gần nhất, việc chuyển đến Brazil có thể là cơ hội lớn để Casemiro tìm lại phong độ. Flamengo, một trong những CLB lớn nhất tại Brazil, đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến ngôi sao 32 tuổi. Kỳ chuyển nhượng mùa đông ở Brazil sẽ kéo dài đến hết ngày 28/2, nên đây là thời điểm cuối để hoàn tất thương vụ.

Đối với Man United, việc để Casemiro ra đi theo dạng cho mượn có thể giúp họ giảm bớt gánh nặng tài chính, trong khi Flamengo sẽ có thêm một ngôi sao đẳng cấp cho cuộc đua ở các giải đấu trong nước và châu lục.

Trong khi đó, dù đội bóng đang gặp khó khăn về tài chính và vẫn đứng thứ 13 tại Premier League, "Quỷ đỏ" vẫn bổ sung một số cầu thủ trẻ đầy triển vọng trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, với các cái tên như Patrick Dorgu và Ayden Heaven. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin rằng một tiền đạo chất lượng sẽ là ưu tiên tiếp theo của đội chủ sân Old Trafford.

