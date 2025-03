Tiền đạo nhập tịch đi vào lịch sử Indonesia

CNN Indonesia đưa tin Romeny trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên ghi 2 bàn trong 2 trận đầu tiên cho ĐTQG nước này. Trước đây, Cristian Gonzales và Beto Goncalves cũng có thành tích tương tự Romeny, nhưng chỉ xảy ra ở các trận giao hữu. Trong khi đó, Romeny gây ấn tượng khi sút tung lưới Australia và Bahrain tại vòng loại World Cup 2026.

Chia sẻ sau màn ra mắt Indonesia, Romeny cho biết: "Giấc mơ của tôi vẫn là dự World Cup. Sẽ thật tuyệt vời nếu người dân Indonesia có thể theo dõi hành trình của đội tuyển tại giải đấu này. Đó cũng là mục tiêu mà cả đội hướng đến".

CNN Indonesia ca ngợi Romeny là mảnh ghép phù hợp, giúp tăng sức mạnh của ĐTQG. "Liên đoàn đánh giá Romeny là phương án lý tưởng để cải thiện màn trình diễn. Cậu ấy đã chứng minh quyết định này là đúng đắn", tờ này bình luận.

Nửa đầu mùa giải năm nay, Romeny khoác áo Utrecht, CLB cũng chơi ở giải VĐQG Hà Lan. Trong phiên chợ tháng 1/2025, Oxford United, đội bóng đang chơi ở giải Hạng nhất Anh, chiêu mộ Romeny theo bản hợp đồng dài hạn.

Sở hữu chiều cao lên tới 1,85 m cùng lối chơi hiện đại, Romeny từng được gọi lên các đội trẻ Hà Lan từ U18 cho đến U20. Mùa giải 2022/23 là đỉnh cao trong sự nghiệp của tiền đạo này, khi anh ghi tới 11 bàn ở VĐQG Hà Lan cho CLB Emmen.

Chiến thắng trước Bahrain giúp Indonesia giữ vững vị trí thứ 4 ở bảng C vòng loại World Cup 2026 với 9 điểm, kém đội xếp trên là Saudi Arabia 1 điểm. Đây là vị trí có tấm vé dự vòng play-off. Ở lượt kế tiếp, Indonesia sẽ đón tiếp Trung Quốc trên sân nhà.

