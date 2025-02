Messi không muốn thi đấu dưới thời tiết lạnh

Lionel Messi nhiều khả năng không ra sân khi Inter Miami đến làm khách Sporting KC vào ngày 19/2.

Messi không muốn ra sân với mặt sân phủ tuyết.

Ở trận lượt đi vòng đầu CONCACAF Champions Cup, giải đấu hàng đầu khu vực Bắc Trung Mỹ cấp CLB, Inter Miami có chuyến làm khách hứa hẹn khó khăn trên sân Children's Mercy Park của Sporting KC vào ngày 19/2. Đây là sân bóng thuộc thành phố Kansas, nơi vẫn đang chìm trong tuyết.

Miami Hearld tiết lộ Messi dù khỏe mạnh vẫn không muốn ra sân ở trận đấu này để giữ thể lực và tránh rơi vào tình trạng chấn thương, bởi sân Children's Mercy Park khả năng cao sẽ phủ đầy tuyết khi màn so tài diễn ra. Ngoài ra, màn so tài giữa Sporting KC và Inter Miami sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối (giờ địa phương), với điều kiện thời tiết -12 độ C.

CONCACAF Champions Cup không phải sân chơi ưu tiên của Inter Miami ở mùa giải này. Song, nhiều người hâm mộ vẫn kỳ vọng dàn sao của đội bóng này xuất hiện. Giai đoạn tháng 2 và tháng 3 ở MLS thường chứng kiến tuyết rơi dày đặc tại một số sân đấu.

Mùa trước, HLV Steve Cherundolo từng gọi trận đấu giữa Los Angeles FC và Real Salt Lake vào tháng 3/2024 là "nỗi ô nhục" với nền bóng đá Mỹ. Ở vòng 3 MLS 2024, trên sân America First Field, đội chủ nhà Real Salt Lake đánh bại Los Angeles (LA) FC 3-0. Trên mặt sân đầy tuyết, cộng với gió lớn và sấm sét, đội bóng quen với khí hậu ấm như LA FC thua trận dễ dàng.

HLV trưởng LA FC, Cherundolo, khi đó khẳng định trận đấu kể trên lẽ ra không thể được tổ chức. Giống như LA FC, Inter Miami cũng đến từ vùng khí hậu ấm và sẽ gặp bất lợi lớn trước đối thủ nếu phải chơi trên mặt sân đầy tuyết và khí hậu dưới 0 độ C.

