Có khi nào Real Madrid rời La Liga?

Những bất mãn về trọng tài, sự thiên vị trong các quyết định quan trọng, cùng với cảm giác bị cô lập giữa phần còn lại của giải đấu khiến "Los Blancos" ngày càng mất niềm tin vào hệ thống hiện tại. Và rồi, một ý tưởng tưởng chừng điên rồ nhưng không mới lại xuất hiện: rời bỏ La Liga để "tị nạn" ở một giải đấu khác.

Người hâm mộ Real Madrid đang dậy sóng trên mạng xã hội, kêu gọi CLB cân nhắc nghiêm túc về việc rời La Liga để gia nhập một giải đấu khác như Premier League, Serie A hay Bundesliga. Điều này không phải lần đầu tiên được nhắc đến.

Hai năm trước, ý tưởng này từng gây xôn xao, nhưng cuối cùng Real Madrid phủ nhận thông qua một tuyên bố chính thức: "Chúng tôi sẽ không để những kẻ bên ngoài làm xáo trộn hoạt động của CLB".

Nhưng giờ đây, sự bất mãn đã lên đến đỉnh điểm. Tại Madrid, họ tin rằng Chủ tịch Tebas đang lợi dụng thương hiệu của Real Madrid để thu hút đầu tư, đồng thời tạo ra một hệ thống chống lại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Lá thư phản đối công tác trọng tài mà Madrid gửi đi không chỉ bị phớt lờ, mà còn khiến họ bị cô lập hơn nữa trong nội bộ giải đấu.

Về lý thuyết, việc một CLB chuyển sang giải đấu khác không phải là điều bất khả thi. Nếu muốn rời La Liga, Real Madrid sẽ phải trải qua hai rào cản lớn. Đó là sự chấp thuận từ FIFA và giải đấu mới - Real Madrid sẽ cần một lời mời chính thức từ Bundesliga, Serie A hoặc Ligue 1, đồng thời có sự cho phép từ FIFA.

Tiếp đó, CLB phải vượt qua "bức tường" UEFA. Do mối quan hệ căng thẳng giữa Real Madrid và UEFA về dự án Super League có thể khiến quá trình này trở nên phức tạp hơn.

Nếu vượt qua hai rào cản này, viễn cảnh Real Madrid chơi bóng tại Bundesliga hay Serie A sẽ không chỉ nâng cao tính cạnh tranh của giải đấu mà còn mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ cho CLB lẫn nước chủ nhà.

Dù khả năng rời La Liga gần như không tưởng, Real Madrid vẫn có một con đường khác: Super League. Đây là dự án mà Chủ tịch Florentino Pérez theo đuổi bấy lâu nay và cũng là lý do khiến UEFA lẫn La Liga lo ngại. Nếu giải đấu này thành công, Real Madrid có thể tự mình tạo ra một sân chơi riêng, thoát khỏi sự kiểm soát của Tebas và những thế lực đang chống lại họ.

Mặc dù ý tưởng rời La Liga có vẻ táo bạo, trên thực tế, đó vẫn là một "giấc mơ viển vông" vào thời điểm này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Real Madrid sẽ ngồi yên chịu đựng.

Với Super League trong tay và sự bất mãn ngày càng gia tăng, có thể trong tương lai, "Los Blancos" sẽ là những người tiên phong thay đổi trật tự bóng đá châu Âu, dù theo cách này hay cách khác.

