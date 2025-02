Hojlund hiện thân cho sự suy tàn của Man Utd

Manchester United hiện lún sâu vào khủng hoảng, đối mặt với một giai đoạn ảm đạm chưa từng có. Trong bối cảnh này, Rasmus Hojlund, bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng, trở thành một trong những tâm điểm bị chỉ trích nặng nề.

"Quỷ đỏ" kỳ vọng vào Hojlund như một nhân tố mang đến sự thay đổi, nhưng sau một mùa giải thất vọng, cựu trung phong Atalanta giờ đây chỉ là một phần trong bức tranh đầy u ám của đội bóng.

Được trao chiếc áo số 9 huyền thoại, từng được Sir Bobby Charlton khoác lên người, Hojlund không thể khiến người hâm mộ quên đi những gì mà Manchester United từng có. Trái lại, anh trở thành hiện thân của sự suy tàn, là minh chứng sống cho những quyết định sai lầm và sự thiếu tham vọng. Đáng buồn thay, điều này chẳng khác gì một sự xúc phạm đối với lịch sử vĩ đại của câu lạc bộ.

Mặc dù chỉ mới 22 tuổi, Hojlund lại không để lại dấu ấn gì đáng kể trên sân. Trận thua thứ 12 trong mùa này của Manchester United - kết quả tồi tệ nhất sau 25 trận kể từ mùa giải 1973/74 - là cái tát vào tham vọng của đội bóng.

Hojlund thường xuyên mắc sai lầm, như bị bắt việt vị một cách ngớ ngẩn, và thiếu đi sự khát khao chiến đấu của một tiền đạo. Anh là người chơi ít chạm bóng nhất trong hiệp một, đánh mất cơ hội và không tranh chấp quyết liệt.

Điều khiến người hâm mộ càng đau đớn là con số 72 triệu bảng - số tiền khổng lồ mà Manchester United bỏ ra để chiêu mộ Hojlund. Trong khi Antony vẫn thường xuyên bị chỉ trích là bản hợp đồng tồi tệ nhất trong kỷ nguyên này, Hojlund cũng không kém phần thất vọng. Thật khó tin rằng chỉ một năm trước, Hojlund gia nhập Atalanta với giá 15 triệu bảng, ghi vỏn vẹn 9 bàn trong 32 trận đấu tại Serie A, để rồi được Manchester United "vớt lên" với mức giá gần gấp năm lần số tiền đó.

Càng đau lòng hơn khi người ta nhận ra rằng Manchester United bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Harry Kane - người đã gia nhập Bayern Munich với giá 100 triệu bảng và đang ghi bàn đều đặn, với 75 bàn thắng tính đến nay. Quyết định không theo đuổi Kane càng làm rõ sự ngớ ngẩn trong chiến lược của Manchester United.

Với một tiền đạo đẳng cấp như Kane, Manchester United có thể đã có cơ hội tái xây dựng đội bóng và xây dựng một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng với Hojlund, họ chỉ còn lại con đường không lối thoát.

Hiện tại, Manchester United đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng, một vị trí xấu hổ đối với một đội bóng từng chinh phục những đỉnh cao. Những hy vọng về vinh quang giờ đây đã tan thành mây khói.

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim, người quyết định rời bỏ sự ổn định tại Sporting Lisbon để gia nhập CLB chủ sân Old Trafford, dường như mất dần sự tín nhiệm. Sau một loạt thất bại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngày càng không có câu trả lời cho sự hỗn loạn hiện tại. Các chiến thuật của ông khiến các cầu thủ bối rối, và không ai, từ Harry Maguire đến Casemiro, có thể kết nối với nhau trong lối chơi.

Vấn đề của Manchester United không chỉ dừng lại ở những trận thua. Đội bóng này đầu tư hơn 1 tỷ bảng vào các cầu thủ từ năm 2019, nhưng giờ đây, Amorim phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn chưa từng có: làm sao để vực dậy một đội bóng đang đứng dưới đáy bảng xếp hạng mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự phục hồi.

Rồi đây, liệu có cầu thủ nào muốn gia nhập Manchester United trong tình trạng hiện tại? Những vấn đề chồng chất này chỉ càng khiến CLB trở thành một trong những điểm đến ít hấp dẫn nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Một mùa hè quyết định đang chờ đón Manchester United, nhưng liệu họ có thể thoát khỏi cơn ác mộng này?

Hơn hết, câu hỏi không phải là liệu Manchester United có thể tìm lại ánh hào quang, mà là liệu họ có thể thoát khỏi bóng tối của sự suy tàn. Những quyết định sai lầm, những thương vụ thất bại và một đội hình thiếu động lực chiến đấu đang đẩy Manchester United vào một con đường không lối thoát.

Câu chuyện về sự sụp đổ của Manchester United vẫn chưa có hồi kết, và điều đó đang khiến những người hâm mộ của họ phải sống trong nỗi đau.

