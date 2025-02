MU gặp sự cố trước trận đấu với Tottenham

Theo Daily Mail, đội bóng ban đầu dự định đi tàu từ Manchester đến thủ đô. Tuy nhiên, sự cố hệ thống tín hiệu đường ray khiến nhiều chuyến tàu bị hủy hoặc gián đoạn khá lâu, buộc Ruben Amorim và các học trò phải chuyển sang di chuyển bằng xe buýt.

Thông thường, hành trình từ ga Manchester Piccadilly đến ga London Euston bằng tàu hỏa mất khoảng 2 tiếng rưỡi nếu đúng lịch trình. Nhưng với xe buýt, quãng đường này có thể kéo dài hơn 4 tiếng.

Các cầu thủ MU được bắt gặp lên xe buýt trước khi có buổi nghỉ qua đêm tại London. Ngoài việc đổi lịch trình, MU còn đối mặt với nhiều vấn đề. "Quỷ đỏ" đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng, ngay trên Tottenham, và đối mặt với cơn bão chấn thương nặng nề.

Amad Diallo nguy cơ nghỉ hết mùa do chấn thương dây chằng mắt cá. Ngoài ra, danh sách bệnh binh của MU còn bao gồm Lisandro Martinez, Luke Shaw, Mason Mount, Jonny Evans, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte và Toby Collyer.

Đặc biệt, bộ ba tiền vệ Mainoo, Ugarte và Collyer đều dính chấn thương trong buổi tập tuần này, khiến HLV Amorim thiếu hụt lựa chọn ở tuyến giữa.

Điều đó đồng nghĩa với việc Casemiro và Christian Eriksencó thể được điền tên vào đội hình xuất phát. Dù vậy, bộ đôi này mới chỉ thi đấu tổng cộng 176 phút cùng nhau kể từ lần cuối xuất phát trong trận thua Newcastle 0-2 hôm 30/12.

