Ronaldo áp đảo Messi trong mắt đồng nghiệp

Ở cuộc khảo sát do The Athletic tổ chức, 66% cựu cầu thủ tin rằng Cristiano Ronaldo có sự nghiệp ấn tượng hơn, trong khi chỉ 34% chọn Messi.

Dù cuộc tranh luận về GOAT (Greatest of All Time - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời) chưa bao giờ có hồi kết, khảo sát của The Athletic năm 2023 cho thấy cựu cầu thủ có xu hướng nghiêng về Ronaldo hơn. Trong số 35 câu hỏi của cuộc khảo sát, một trong những câu đáng chú ý nhất là: "Ai có sự nghiệp xuất sắc hơn, Messi hay Ronaldo?".

Kết quả, 66% số phiếu bầu dành cho huyền thoại MU và Real Madrid, trong khi Messi chỉ nhận được 34%. Tuy nhiên, khi được hỏi họ muốn chơi bóng cùng ai hơn, Messi lại áp đảo với 72% phiếu bầu, còn Ronaldo chỉ nhận được 28%.

Không ít lần Ronaldo tự tin khẳng định bản thân hay nhất lịch sử. Hôm sinh nhật 40 tuổi, anh tiếp tục tuyên bố trên El Chiringuito rằng mình là "cầu thủ toàn diện nhất từng tồn tại", đồng thời đưa ra những thống kê để chứng minh quan điểm này.

Tuy nhiên, Javier Mascherano, cựu đồng đội lâu năm của Messi và hiện là HLV của anh tại Inter Miami, có phản hồi thẳng thắn về tuyên bố vừa qua.

"Cristiano nói rằng anh ấy là cầu thủ toàn diện và vĩ đại nhất lịch sử? Tôi rất tôn trọng Cristiano, nhưng tôi không cần phân tích nhận định của anh ấy. Đó là suy nghĩ của anh ấy", Mascherano chia sẻ. "Còn tôi có suy nghĩ riêng của mình, và nó không phải như vậy".

Ronaldo và Messi được xem là hai cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, khi liên tục nâng tầm môn thể thao vua với những thành tích phi thường ở cả cấp CLB lẫn tuyển quốc gia. Cả hai cùng nhau thống trị làng túc cầu suốt hơn một thập kỷ, sở hữu tổng cộng 15 Quả bóng vàng và hàng loạt kỷ lục có thể sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

Ronaldo và Messi đối đầu trực tiếp trong những trận El Clasico đỉnh cao giữa Real Madrid và Barcelona, tạo ra cuộc so tài hấp dẫn bậc nhất lịch sử. Hiện tại, cả hai đều rời châu Âu, khi Ronaldo thi đấu tại Saudi Arabia, còn Messi tận hưởng những ngày cuối sự nghiệp ở Mỹ.

Messi dành phần lớn sự nghiệp thống trị La Liga cùng Barcelona, trước khi chuyển sang Paris Saint-Germain và giành thêm hai chức vô địch Ligue 1. Trên đấu trường quốc tế, anh hai lần vô địch Copa America và đặc biệt là chức vô địch World Cup 2022, qua đó hoàn tất mọi danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp.

Trong khi đó, Ronaldo giành chức vô địch quốc gia ở 3 quốc gia khác nhau - Anh (Manchester United), Tây Ban Nha (Real Madrid) và Italy (Juventus). Dù không thể vô địch World Cup, anh vẫn có danh hiệu lớn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha với chiến thắng tại Euro 2016 trên đất Pháp.

