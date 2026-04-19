Tìm thấy thuốc diệt chuột trong sản phẩm ăn dặm HiPP tại Áo

Áo xác nhận thuốc diệt chuột trong sản phẩm HiPP, sản phẩm bị thu hồi khẩn tại hệ thống SPAR trên toàn quốc.

Người phát ngôn của chuỗi siêu thị SPAR cho biết việc thu hồi sản phẩm là biện pháp phòng ngừa và ảnh hưởng đến 1.500 cửa hàng tại Áo. Ảnh: APA.

Giới chức Áo xác nhận phát hiện thuốc diệt chuột trong một hũ thức ăn dặm HiPP, buộc chuỗi siêu thị SPAR phải thu hồi sản phẩm tại khoảng 1.500 cửa hàng vì lo ngại an toàn. Vụ việc không chỉ dừng lại trong nước mà còn liên quan đến các sản phẩm tương tự tại Cộng hòa Séc và Slovakia.

Theo Reuters, tối 19/4, cảnh sát bang Burgenland cho biết mẫu kiểm nghiệm từ hũ HiPP “cà rốt với khoai tây” (190 g), do một khách hàng báo cáo tại khu vực Eisenstadt-Umgebung, đã cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

Cơ quan chức năng cho biết các hũ nghi vấn có thể nhận diện qua một số dấu hiệu như nhãn tròn màu đỏ ở đáy, nắp đã bị mở hoặc hư hỏng, không còn niêm phong an toàn hoặc có mùi bất thường. Các mẫu sản phẩm thu giữ tại Cộng hòa Séc và Slovakia cũng ghi nhận dấu hiệu chứa chất độc trong những xét nghiệm ban đầu.

Hôm 18/4, HiPP cho biết không thể loại trừ khả năng sản phẩm đã bị đưa vào một chất nguy hiểm từ bên ngoài, đồng thời cảnh báo các hũ “rau củ cà rốt với khoai tây” của hãng có thể đã bị can thiệp. Các đối tác bán lẻ tại hai quốc gia này đã lập tức gỡ toàn bộ sản phẩm khỏi kệ để phòng ngừa.

Về phía SPAR, hệ thống này đã mở rộng thu hồi các sản phẩm HiPP tại tất cả thị trường do mình vận hành, gồm Áo, Slovenia, Hungary, Croatia và miền Bắc Italy, trong khi các hệ thống SPAR độc lập tại quốc gia khác không bị ảnh hưởng.

Nhà chức trách Áo cho biết đã nhận được cảnh báo từ các cuộc điều tra tại Đức, song chưa công bố thêm chi tiết. HiPP nhận định nhiều khả năng đây là hành vi can thiệp có chủ đích từ bên ngoài, ảnh hưởng đến kênh phân phối của SPAR tại Áo.

HiPP và SPAR khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm đã mua tại hệ thống SPAR Áo. Khách hàng có thể mang hàng đến trả lại và được hoàn tiền đầy đủ, kể cả khi không còn hóa đơn. Cảnh sát cũng lưu ý cần rửa tay kỹ nếu đã tiếp xúc với sản phẩm; trong trường hợp trẻ đã ăn phải thực phẩm nghi nhiễm độc, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo, nhóm chất được tìm thấy trong mẫu thức ăn dặm ban đầu có thể gây ra nhiều tác động nghiêm trọng đến sức khỏe.

Trong đó, hoạt chất phổ biến nhất là bromadiolone, một chất đối kháng vitamin K. Khi đi vào cơ thể, chất này ức chế tác dụng của vitamin K - yếu tố cần thiết cho quá trình đông máu - từ đó làm giảm khả năng cầm máu tự nhiên.

Hậu quả có thể là chảy máu nướu răng, chảy máu cam, bầm tím hoặc thậm chí có máu trong phân. Điều đáng lo ngại là các triệu chứng này không xuất hiện ngay lập tức mà có thể khởi phát sau 2-5 ngày kể từ khi ăn phải.