Bé trai bị chó nhà tấn công, cả người chi chít vết cắn

Bé trai 4 tuổi ở Tuyên Quang bị chó nhà bất ngờ tấn công khi đang chơi trong sân. Bé được đưa đi tiêm ngừa với nhiều vết thương ở đầu, tay, bụng.

Bé trai được sơ cứu và tiêm vaccine phòng dại. Ảnh: CDC Tuyên Quang.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ nhỏ bị chó cắn với nhiều vết thương, phải tiêm huyết thanh kháng dại theo chỉ định.

Theo thông tin ban đầu, bé trai 4 tuổi (trú tại xã Xà Phỉm, tỉnh Tuyên Quang) bất ngờ bị chó nhà cắn khi đang chơi ở sân. Con chó chưa được tiêm phòng dại. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn để khám và xử trí.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận trẻ có nhiều vết thương ở vùng đầu, cánh tay phải, bả vai và vùng bụng, trong đó có vết rách chảy máu ở phía sau gáy. Bệnh nhi đã được khâu vết thương, cầm máu và xử trí ban đầu. Sau đó, trẻ được tư vấn tiêm vaccine phòng dại.

Hiện cháu bé tiếp tục được theo dõi và đã được chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại nhằm phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh. Con chó gây tai nạn vẫn còn sống và đang được gia đình xích, theo dõi.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 23 trường hợp không qua khỏi do bệnh dại tại 14 tỉnh, thành phố. Riêng tại Tuyên Quang, đã có khoảng 3.040 người bị động vật nghi dại cắn phải đến cơ sở y tế tiêm phòng. Đáng chú ý, tại xã Đồng Yên đã ghi nhận một trường hợp không qua khỏi do bệnh dại.

Cơ thể chi chít vết chó cắn của bé trai. Ảnh: CDC Tuyên Quang.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (HCDC) TP.HCM, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, lây từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, vết cào hoặc nước bọt của động vật mắc bệnh. Chó là nguồn lây chính tại Việt Nam.

Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy vị trí và mức độ vết thương. Khi đã xuất hiện triệu chứng, bệnh gần như 100% dẫn đến không qua khỏi. Các dấu hiệu điển hình của bệnh dại gồm sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, co giật, kích thích, rối loạn ý thức. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu khi bệnh đã phát.

Tuy nhiên, bệnh dại có thể phòng ngừa hiệu quả nếu xử trí đúng ngay sau phơi nhiễm. Người bị động vật cắn cần rửa vết thương ngay lập tức bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và đến cơ sở y tế để được tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại (nếu cần).

Người dân cần tiêm phòng dại đầy đủ cho vật nuôi, không thả rông chó mèo và chủ động theo dõi sức khỏe vật nuôi để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.