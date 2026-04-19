Nam giới thận yếu thường có dấu hiệu này vào buổi tối

Nhiều dấu hiệu thận suy yếu có thể xuất hiện rõ hơn vào buổi tối như tiểu đêm, phù nhẹ... nhưng dễ bị bỏ qua nếu không chú ý.

Không ít nam giới chỉ bắt đầu chú ý đến sức khỏe thận khi đã xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, trên thực tế, cơ quan này có thể “lên tiếng” khá sớm, đặc biệt vào buổi tối. Nhận biết sớm các dấu hiệu này có thể giúp phát hiện vấn đề kịp thời, tránh tiến triển âm thầm.

Tình trạng mệt mỏi kéo dài có thể là dấu hiệu của thận yếu. Ảnh: AI/Freepik.

Tiểu đêm nhiều lần

Dấu hiệu đầu tiên có thể cho thấy sức khỏe thận của nam giới đang suy giảm là tình trạng tiểu đêm nhiều lần, theo Medical News Today. Nếu bạn thường xuyên phải thức dậy từ 2 lần trở lên mỗi đêm, kèm theo lượng nước tiểu ít, dòng tiểu yếu, ngắt quãng hoặc cảm giác tiểu không hết, đây có thể là biểu hiện chức năng cô đặc nước tiểu của thận đang bị rối loạn.

Bình thường, thận sẽ giảm tạo nước tiểu vào ban đêm để duy trì giấc ngủ. Khi chức năng này suy giảm, nước tiểu được sản xuất nhiều hơn về đêm, dẫn đến tiểu đêm. Nếu tình trạng kéo dài, đặc biệt kèm theo mệt mỏi hoặc phù, nam giới nên đi kiểm tra sớm.

Phù nhẹ

Theo WebMD, dấu hiệu thứ hai cho thấy thận có thể suy yếu là tình trạng phù nhẹ ở tay và chân vào cuối ngày. Nhiều người bệnh nhận thấy cổ chân, mu bàn chân hoặc bàn tay hơi sưng khi về tối, giày dép trở nên chật hơn, da căng và khi ấn có thể để lại vết lõm nhẹ rồi hồi lại chậm.

Biểu hiện này cho thấy thận không đào thải hết lượng nước và muối dư thừa, khiến dịch tích tụ trong các mô, đặc biệt rõ sau một ngày dài làm việc, đứng hoặc ngồi nhiều. Ở một số trường hợp, tình trạng phù còn liên quan đến giảm protein trong máu do thận bị tổn thương, làm nước dễ thoát ra khỏi mạch và ứ đọng ở mô ngoại vi.

Cảm giác mệt mỏi kéo dài

Biểu hiện thứ ba cho thấy thận có thể suy yếu là tình trạng mệt mỏi kéo dài, thường rõ hơn vào buổi chiều tối. Người bệnh có thể cảm thấy uể oải, giảm tập trung, làm việc kém hiệu quả hoặc xuất hiện chóng mặt nhẹ dù không vận động quá sức.

Nguyên nhân là các chất thải trong cơ thể không được đào thải hiệu quả, tích tụ trong máu khi chức năng lọc của thận suy giảm. Đồng thời, thận yếu còn ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hồng cầu, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái thiếu năng lượng và mệt mỏi kéo dài.

Đau âm ỉ thắt lưng

Theo Health, đây là dấu hiệu mà nhiều người dễ bỏ qua vì nhầm với đau cơ do lao động hoặc ngồi lâu. Cơn đau thường không dữ dội nhưng kéo dài, rõ hơn vào buổi tối, có thể lan nhẹ sang hai bên hông. Do thận nằm ở khu vực này, các vấn đề như viêm, sỏi hoặc ứ nước đều có thể gây đau. Nếu đi kèm tiểu đêm hoặc phù, cần nghĩ đến khả năng liên quan đến thận thay vì chỉ là đau cơ thông thường.

Ngứa da về đêm

Một biểu hiện khác cho thấy thận có thể suy yếu là tình trạng ngứa da rõ hơn vào buổi tối. Nhiều người nhận thấy cảm giác ngứa tăng lên khi cơ thể nghỉ ngơi, đặc biệt ở lưng, cánh tay hoặc chân, dù không xuất hiện phát ban rõ rệt.

Nguyên nhân có thể liên quan đến việc thận suy giảm khả năng đào thải chất thải, khiến một số độc chất tích tụ trong máu và kích thích các đầu dây thần kinh dưới da. Nếu tình trạng ngứa kéo dài, không rõ nguyên nhân và đi kèm các dấu hiệu khác như tiểu đêm, mệt mỏi hoặc phù, người bệnh nên đi kiểm tra để loại trừ khả năng liên quan đến thận.