Lý do không ngờ khiến nam giới không thể xuất tinh

Không thể xuất tinh hoặc mất rất lâu để đạt cực khoái là tình trạng không hiếm gặp ở nam giới, nhưng thường bị bỏ qua vì tâm lý ngại ngùng.

Thông thường, khi nam giới xuất tinh, tinh dịch chứa tinh trùng sẽ được phóng ra. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nam giới xuất tinh mà không có tinh dịch thoát ra khỏi dương vật.

Tình trạng này được gọi là xuất tinh khô hoặc không xuất tinh khi đạt cực khoái. Đối với nam giới, tình trạng này có thể gây lo lắng, vì xuất tinh khô có nghĩa là đạt cực khoái trong khi quan hệ tình dục mà không xuất tinh. Xuất tinh khô có thể xảy ra tạm thời hoặc vĩnh viễn, tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra.

Không hiếm như nhiều người nghĩ

Theo Healthline, nhiều người cho rằng việc không thể xuất tinh là hiện tượng hiếm gặp, nhưng thực tế lại không phải vậy. Các nghiên cứu cho thấy có khoảng 8-10% nam giới gặp khó khăn trong việc xuất tinh hoặc bị trì hoãn xuất tinh ở một thời điểm nào đó trong đời.

Tình trạng này còn được gọi là rối loạn xuất tinh chậm - khi nam giới cần rất nhiều thời gian kích thích mới đạt cực khoái, hoặc thậm chí không thể xuất tinh dù vẫn có ham muốn và cương cứng bình thường.

Đàn ông thường có tâm lý e ngại không dám nói khi không thể xuất tinh hoặc xuất tinh chậm, không đạt được cực khoái. Ảnh: Freepik.

Nguyên nhân

Dù biểu hiện xảy ra ở cơ quan sinh dục, nguyên nhân lại thường bắt đầu từ não bộ và toàn cơ thể.

Xuất tinh chậm

Nguyên nhân gây xuất tinh khô là xuất tinh chậm (còn gọi là rối loạn xuất tinh). Theo WebMD, một số nam giới, xuất tinh chậm xảy ra thỉnh thoảng, trong khi ở những người khác, nó có thể kéo dài suốt đời. Nguyên nhân có thể bao gồm:

Căng thẳng, lo âu, cảm giác tội lỗi hoặc những sang chấn trong quá khứ.

Áp lực phải thể hiện tốt trong quan hệ cũng khiến tình trạng này trở nên tệ hơn.

Tác dụng phụ của một số loại thuốc thường phát triển theo thời gian và cuối cùng dẫn đến tình trạng hoàn toàn không có tinh dịch trong quá trình xuất tinh.

Mặc dù không gây nguy hiểm đến tính mạng, xuất tinh chậm có thể dẫn đến căng thẳng, ảnh hưởng đến sự thỏa mãn tình dục và sự hòa thuận trong mối quan hệ.

Ống dẫn tinh bị tắc

Nguyên nhân khác là tắc nghẽn ống dẫn tinh, thường do nhiễm trùng trước đó hoặc các rối loạn tuyến tiền liệt - chứ không phải do tích tụ bụi bẩn thông thường. Tình trạng này có thể cần can thiệp phẫu thuật để loại bỏ vật cản.

Xuất tinh ngược dòng

Đây là tình trạng tinh dịch chảy ngược vào bàng quang thay vì thoát ra ngoài qua dương vật trong quá trình xuất tinh. Nguyên nhân là rối loạn chức năng cơ cổ bàng quang, ngăn cản sự đóng kín đúng cách trong quá trình xuất tinh, khiến tinh dịch xâm nhập vào bàng quang.

Dấu hiệu xuất tinh ngược dòng là nước tiểu có vẻ đục hoặc đặc hơn bình thường do có lẫn tinh dịch. Mặc dù không nguy hiểm, xuất tinh ngược dòng nếu không được điều trị có thể dẫn đến vô sinh ở nam giới.

Nồng độ testosterone thấp (Suy sinh dục)

Testosterone đóng vai trò quan trọng trong chức năng sinh dục nam. Khi cơ thể không sản xuất đủ testosterone, tình trạng này được gọi là suy giảm chức năng sinh dục nam (hypogonadism), dẫn đến giảm đáng kể hoặc không sản xuất được tinh trùng.

Các triệu chứng khác bao gồm rối loạn cương dương hoặc không có khả năng duy trì cương cứng trong thời gian dài.

Suy giảm nồng độ testosterone có thể ảnh hưởng tới chất lượng đời sống tình dục và sức khỏe của nam giới. Ảnh: Very Well Health.

Sau phẫu thuật tuyến tiền liệt

Bệnh phì đại tuyến tiền liệt (tăng sản lành tính tuyến tiền liệt/BPH) thường được điều trị bằng phẫu thuật, thường sử dụng kỹ thuật laser để thu nhỏ hoặc loại bỏ mô thừa.

Tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi phẫu thuật là xuất tinh khô hoặc không có tinh dịch khi xuất tinh. Trong trường hợp tổn thương thần kinh, tình trạng này có thể trở nên vĩnh viễn.

Tổn thương dây thần kinh và mô xuất tinh

Quá trình xuất tinh phụ thuộc vào chức năng thần kinh bình thường. Tổn thương thần kinh có thể do:

Bệnh tiểu đường

Phẫu thuật cắt bỏ bàng quang

Bệnh đa xơ cứng

Chấn thương tủy sống

Các biến chứng sau phẫu thuật, ví dụ: phẫu thuật bóc tách hạch bạch huyết sau phúc mạc (RPLND), rạch tuyến tiền liệt qua niệu đạo (TUIP), điều trị vi sóng qua niệu đạo (TUMT) hoặc cắt bỏ tuyến tiền liệt qua niệu đạo (TURP).

Tổn thương thần kinh thường không thể hồi phục, khiến việc phục hồi khả năng xuất tinh bình thường trở nên khó xảy ra.

Không có tinh dịch và không hình thành tinh trùng

Rối loạn sản xuất tinh trùng có thể do:

Bất thường về mặt di truyền của hệ sinh sản (vô tinh không do tắc nghẽn).

Tiếp xúc với bức xạ (ví dụ: điều trị ung thư).

Các bất thường về gene thường không thể điều trị được, trong khi tác dụng phụ của xạ trị có thể cải thiện theo thời gian sau khi hoàn thành điều trị.

Không thể xuất tinh có nguy hiểm không?

Theo Health Digest, không thể xuất tinh thường không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng. Tuy nhiên, nó có thể:

Làm giảm chất lượng đời sống tình dục.

Gây căng thẳng tâm lý.

Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Nếu tình trạng kéo dài, các chuyên gia khuyến nghị:

Đi khám bác sĩ để xác định nguyên nhân (nhiễm trùng, bệnh lý, tác dụng thuốc…).

Xem xét điều trị tâm lý nếu không tìm thấy nguyên nhân thể chất.

Trao đổi cởi mở với bạn tình để giảm áp lực và tìm giải pháp phù hợp.

Trong nhiều trường hợp, chỉ cần điều chỉnh lối sống, thay đổi thuốc hoặc trị liệu tâm lý là đã có thể cải thiện đáng kể.