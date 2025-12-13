Tìm thấy thi thể người lái đò ngang bị tai nạn trên sông Tiền

Sáng nay 13/12, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã phát hiện thi thể ông H.H.V (người lái đò ngang) trôi dạt xuống thủy phận ấp Tân Hòa, xã Bình Ninh.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên sông Tiền thuộc địa bàn phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp vào tối ngày 11/12, sau thời gian tích cực tìm kiếm, sáng nay 13/12, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã phát hiện thi thể ông H.H.V (người lái đò ngang) đã trôi dạt xuống thủy phận ấp Tân Hòa, xã Bình Ninh (gần chùa Liên Hoa), cách nơi xảy ra tai nạn hơn 5 km.

Lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình nạn nhân trục vớt thi thể vào bờ là thực hiện công tác khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ tai nạn giao thông chết người này.

Thi thể nạn nhân trôi cách hiện trường hơn 5 km.

Trước đó, vào khoảng 19h15 phút ngày 11/12/2025, anh T. (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú ấp Long Thành, xã Long Giang, tỉnh An Giang) điều khiển chiếc ca nô (tự chế) đi cùng ca nô có anh P. (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú 74/17 đường Trưng Nhị, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp), lưu thông từ sông Bảo Định ra sông Tiền.

Khi phương tiện này chạy ra sông Tiền đến gần bến phà Tân Long (phường Tân Long) thì va chạm với chiếc đò ngang của ông H.H.V, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú phường Quới Sơn Vĩnh Long.

Vụ tai nạn này làm 2 phương tiện lật ngang chìm xuống dòng nước. Anh T. và P. may mắn bơi vào bờ an toàn, riêng ông V. bị mất tích.