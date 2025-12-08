Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích ở khu neo đậu thuyền

  • Thứ hai, 8/12/2025 12:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bé trai 6 tuổi ở Hà Tĩnh mất tích trong quá trình đi đến cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền. Sau một đêm tìm kiếm, ngành chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé.

Ngày 8/12, lãnh đạo UBND xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác nhận lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu T.A.Q. (6 tuổi, trú xã Thạch Kim cũ) sau khi rời khỏi nhà và mất tích.

Theo đó, vào chiều 7/12, cháu T.A.Q. rời khỏi nhà, sau đó mất tích. Gia đình nhanh chóng phối hợp trích xuất camera thì phát hiện cháu Q. đi theo hướng đến khu vực neo đậu tàu thuyền cảng cá Cửa Sót. Tại đây, người dân phát hiện một đôi dép của cháu trên bờ.

Tim thay, thi the be trai anh 1

Khu neo đậu tàu thuyền nơi phát hiện thi thể cháu bé.

Tiếp nhận thông tin, trong đêm gia đình và chính quyền địa phương cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy cháu.

Đến khoảng 8h sáng nay, ngành chức năng đã tìm thấy thi thể cháu tại khu vực neo đậu cảng cá và bàn giao thi thể cháu cho gia đình làm lễ an táng.

