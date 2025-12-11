Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển

  • Thứ năm, 11/12/2025 14:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn, một ngư dân bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới lnên đã cấp báo cho chính quyền địa phương.

Một thi thể trôi dạt vào bờ biển. Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN phát

Đại diện lãnh đạo xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết sáng 11/12, người dân tại địa bàn phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Gành Cả, xã Đông Sơn trong tình trạng phân hủy nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11/12, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn, anh Trương Văn Cảm (32 tuổi, trú tại địa phương) bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới liền cấp báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được nguồn tin, Công an xã Đông Sơn nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng lực lượng chức năng của xã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc; đồng thời báo cáo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng đến xã Đông Sơn để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh danh tính, điều tra nguyên nhân khiến nam thanh niên tử vong.

Tuy nhiên, thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng nên công tác nhận dạng gặp nhiều khó khăn.

