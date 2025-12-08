Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Phong tỏa hiện trường thi thể người đàn ông phân hủy dưới kênh ở TPHCM

  • Thứ hai, 8/12/2025 16:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 8/12, lực lượng chức năng xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện thi thể một người đàn ông dưới kênh.

Khoảng 13h45 ngày 8/12, cảnh sát phong tỏa đoạn đường Xuân Thới Sơn 38 để khám nghiệm hiện trường. Thi thể được xác định là nam giới, nằm úp mặt dưới kênh, trong tình trạng phân hủy nặng, hiện chưa rõ danh tính.

Thi thể phát hiện dưới kênh.

Khoảng 11h30, một người đàn ông đi đón con tại ngôi trường gần khu vực trên trong lúc đứng chờ đã phát hiện một vật thể lạ nổi lập lờ trên mặt nước kênh, kèm theo mùi hôi.

Khi lại gần kiểm tra, người này tá hỏa phát hiện đó là thi thể một người đang phân hủy, nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hai đầu đường Xuân Thới Sơn 38, chuẩn bị công tác trục vớt, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân tử vong.

Hiện vụ việc được tiếp tục làm rõ.

