Tìm thấy thi thể nam sinh trường chuyên mất tích ở Quy Nhơn

Sáng 7/4, sau hơn một ngày triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện thi thể em H.Đ.A.H, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng).

Thi thể em H. được tìm thấy vào lúc 4h25 cùng ngày, tại khu vực gần nơi xảy ra vụ việc.

Các lực lượng làm việc liên tục hơn 1 ngày đêm để tìm kiếm cứu nạn em H.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 5/4, sau khi hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực, nhóm 6 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương rủ nhau ra tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Trong lúc xuống nước, em H.Đ.A.H và một học sinh khác không may bị sóng lớn cuốn ra xa. Người dân phát hiện đã kịp thời cứu được một em, riêng em H.Đ.A.H bị mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng cứu hộ của tỉnh Gia Lai đã huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Sau hơn một ngày nỗ lực, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.