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Xã hội

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

  • Thứ hai, 8/6/2026 09:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 8/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự khai mạc Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự khai mạc Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày nông sản tại Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
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Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày nông sản tại Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh tại Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan các gian hàng trưng bày nông sản tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.
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Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại phiên trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

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Theo Vietnam+

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