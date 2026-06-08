Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự khai mạc Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự khai mạc Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày nông sản tại Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
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Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày nông sản tại Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh tại Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan các gian hàng trưng bày nông sản tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.
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Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại phiên trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.
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