Tiger Woods bị bắt sau khi gây tai nạn

  • Thứ bảy, 28/3/2026 07:50 (GMT+7)
Tiger Woods đối mặt cáo buộc hình sự sau khi gây tai nạn và từ chối kiểm tra chất kích thích tại Florida.

Chiếc xe của lật nhào.

Huyền thoại golf người Mỹ tiếp tục vướng rắc rối ngoài chuyên môn. Theo thông tin từ cảnh sát hạt Martin, Woods gặp tai nạn giao thông tại Jupiter, bang Florida.

Dù không có thương vong, sự việc nhanh chóng trở nên nghiêm trọng khi ông từ chối thực hiện bài kiểm tra chất kích thích. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Woods không vi phạm nồng độ cồn.

Tuy nhiên, CNN xác nhận việc từ chối kiểm tra ma túy khiến ông bị bắt tạm giữ và đối diện cáo buộc theo quy định DUI tại Mỹ, bao gồm lái xe dưới ảnh hưởng chất kích thích, từ chối kiểm tra và gây thiệt hại tài sản.

Theo mô tả của lực lượng chức năng, chiếc xe do Woods điều khiển vượt ở tốc độ cao và va chạm với một xe kéo rơ-moóc đang chuẩn bị rẽ. Sau cú đánh lái gấp, xe mất kiểm soát, đâm vào phần sau rơ-moóc rồi lật nghiêng. Woods tự thoát ra ngoài và không bị thương nghiêm trọng.

Trong quá trình làm việc với cảnh sát, Woods nhắc đến tiền sử chấn thương và nhiều ca phẫu thuật. Giới chức nghi ngờ ông có thể đã sử dụng thuốc giảm đau, yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện.

Tiger Woods anh 1

Tiger Woods gặp rắc rối và bị tạm giữ.

Đây không phải lần đầu Woods gặp sự cố tương tự. Năm 2017, ông từng bị bắt với lý do liên quan đến việc sử dụng chất kích thích khi lái xe. Trước đó, năm 2021, Woods suýt mất chân phải sau một tai nạn nghiêm trọng.

Những chấn thương kéo dài ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tay golf 50 tuổi. Trong vài năm gần đây, ông thi đấu hạn chế, nhiều lần phải rút lui hoặc không vượt qua vòng loại.

Sự cố lần này diễn ra ngay sau khi Woods trở lại thi đấu tại TGL, giải golf mô phỏng do chính ông đồng sáng lập. Ông cũng đăng ký tham dự US Open và được kỳ vọng góp mặt tại Masters vào tháng 4.

Tuy nhiên, với diễn biến mới nhất, tương lai của Woods một lần nữa bị đặt dấu hỏi lớn.

hôm qua

hôm qua

Đào Trần

Tiger Woods Mỹ tai nạn Golf Chất kích thích

