Quy định mới của Olympic khiến làng thể thao dậy sóng

IOC công bố chính sách kiểm tra giới tính bắt buộc và loại VĐV chuyển giới khỏi các nội dung nữ, nhằm bảo vệ tính công bằng và an toàn trong thi đấu.

Imane Khelif từng gây tranh cãi tại Olympic 2024.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vừa ban hành quy định mới liên quan đến tiêu chuẩn tham dự các nội dung dành cho nữ. Theo đó, các vận động viên chuyển giới sẽ không còn được phép thi đấu ở hạng mục này, đồng thời tất cả VĐV phải trải qua kiểm tra giới tính bắt buộc.

Trọng tâm của chính sách là bài kiểm tra gene SRY, chỉ thực hiện một lần trong đời. IOC cho rằng phương pháp này giúp xác định yếu tố sinh học một cách rõ ràng, từ đó bảo vệ sự công bằng, an toàn và tính toàn vẹn của thể thao nữ.

Quy định mới cũng áp dụng với các VĐV thuộc nhóm rối loạn phát triển giới tính (DSD). Những trường hợp này cần chứng minh họ không hưởng lợi từ các yếu tố liên quan đến testosterone có thể ảnh hưởng đến thành tích thi đấu.

Động thái của IOC nối tiếp xu hướng siết chặt từ các liên đoàn thể thao quốc tế. Trước đó, Liên đoàn Điền kinh Thế giới đã yêu cầu VĐV nữ thực hiện kiểm tra tương tự để đủ điều kiện tham dự các giải lớn.

Chủ tịch IOC, Kirsty Coventry nhấn mạnh quyết định này dựa trên cơ sở khoa học và được xây dựng bởi các chuyên gia y tế. Bà cho rằng sự khác biệt rất nhỏ cũng có thể quyết định thắng bại ở Olympic, nên việc đảm bảo công bằng là yếu tố then chốt. Ngoài ra, ở một số môn thể thao, yếu tố an toàn cũng được đặt lên hàng đầu.

Từng có nghi ngờ rằng Imane Khelif là nam VĐV chuyển giới.

Tuy nhiên, chính sách mới không tránh khỏi tranh cãi. Hơn 80 tổ chức nhân quyền và thể thao từng kêu gọi IOC hủy bỏ kế hoạch kiểm tra giới tính bắt buộc, song đề xuất này không được chấp nhận.

Một số ý kiến ủng hộ cho rằng quy định giúp bảo vệ thể thao nữ trước những bất lợi về thể chất. Trong khi đó, những quan điểm phản đối lo ngại quy định có thể gây tổn thương và tạo thêm rào cản cho các VĐV.

Thực tế, các tranh cãi đã bùng nổ từ Olympic Paris 2024, liên quan đến hai võ sĩ Imane Khelif và Lin Yu-ting. Cả hai từng bị nghi ngờ về giới tính sau các bài kiểm tra của Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế, dù sau đó có những diễn biến trái chiều về tính hợp lệ của kết quả.

Trong khi đó, trường hợp của Laurel Hubbard, VĐV cử tạ chuyển giới từng dự Olympic Tokyo 2021, được xem là dấu mốc khiến các nhà quản lý thể thao phải xem xét lại hệ thống quy định hiện hành.

Theo IOC, bài kiểm tra gene SRY có thể thực hiện qua nước bọt, máu hoặc niêm mạc má, với chi phí khoảng 185 bảng. Tuy nhiên, chưa rõ các VĐV có phải tự chi trả khoản này hay không.

Một điểm đáng chú ý là quy định mới hiện chỉ áp dụng ở cấp độ Olympic, chưa mở rộng xuống hệ thống thể thao phong trào. Điều đó đồng nghĩa các tranh luận về tính công bằng trong thể thao nữ nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.