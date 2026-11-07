Tiểu Vy đã khác?

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Sau vai diễn trong Ốc mượn hồn, Tiểu Vy có màn tái xuất trong Bò sữa bay, một bộ phim của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt. Trong phim, nàng hậu hóa thân vào nhân vật Mai, một công nhân làm ở bộ phận phân phát thực phẩm tại nông trường bò sữa.
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Mai yêu đơn phương nam chính Trâu (Nguyễn Hùng), bày tỏ tình cảm dành cho anh qua những hành động quan tâm hàng ngày. Dù không nằm trong tuyến chính, nhân vật lại nắm giữ vai trò quan trọng trong tuyến tình cảm của Bò sữa bay. Khi Trâu phát sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân), Mai cảm thấy ghen tức, quyết liệt làm rõ mọi chuyện.
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Mai không phải một vai quá khó hay xa lạ với Tiểu Vy, với hình tượng cô gái trẻ mơ mộng, có chút ngây ngô, khờ dại trong tình yêu. Dẫu vậy, nàng hậu đã thể hiện được những sắc thái riêng ở nhân vật, khác hình ảnh xinh đẹp, đỏng đảnh như một số vai diễn trước đó.
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Mai dưới màn hóa thân của Tiểu Vy là một cô công nhân nông trường xông xáo, tính cách bộc trực, thẳng thắn, yêu hết lòng, có chút bốc đồng nhưng cũng có những khoảnh khắc bộc lộ nội tâm, như khi tổn thương vì chứng kiến tình cảm của Trâu dành cho San.
Dù chưa hẳn đã nổi bật, Mai cho thấy sự tiến bộ nhất định của Tiểu Vy tại lĩnh vực diễn xuất. Ánh mắt của cô có hồn, biểu cảm cũng sinh động hơn. Trước đó, Tiểu Vy từng bị gắn mác "người đẹp đóng phim" vì những tranh cãi diễn xuất thiếu cảm xúc trong những dự án đầu tay.
Trần Tiểu Vy sinh năm 2000 tại Quảng Nam (nay là Đà Nẵng), đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 18. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tại Miss World và vào Top 30. Tiểu Vy sau đó thử sức diễn xuất và gây được chú ý nhờ sắc vóc ấn tượng.
Bước ngoặt đến với Tiểu Vy trong Bộ tứ báo thủ (2025), tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà cô đảm nhận vai chính. Vai diễn gây tranh cãi vì nhân vật được xây dựng kém thuyết phục, Tiểu Vy cũng nhiều hạn chế về biểu cảm, đài từ. Dẫu vậy, phim vẫn gây sốt phòng vé dịp Tết và thu hơn 300 tỷ đồng. Ngoài diễn xuất, Tiểu Vy cũng thử sức với thời trang, đôi khi xuất hiện trong các bộ ảnh hay sàn diễn của một số nhà thiết kế. Mỹ nhân sinh năm 2000 cũng tích cực thử nghiệm nhiều phong cách thời trang, làm mới hình ảnh.
Tri Thức - Znews giới thiệu Quả chuông ác mộng (tên gốc: The Bell Jar), được in lần đầu tiên vào năm 1963 dưới cái tên Victoria Lucas. Cuốn sách được xem như là một cuốn bán tự truyện về cuộc đời của nữ tác giả Sylvia Plath. Nhân vật nữ chính - Esther là hiện thân của chính Sylvia, mang trong mình cái não trạng “khốn đốn” của một người nhạy cảm, bị tổn thương, mắc chứng trầm cảm trong một thời gian dài.