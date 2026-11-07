Tiểu Vy đã khác?

Bước ngoặt đến với Tiểu Vy trong Bộ tứ báo thủ (2025), tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà cô đảm nhận vai chính. Vai diễn gây tranh cãi vì nhân vật được xây dựng kém thuyết phục, Tiểu Vy cũng nhiều hạn chế về biểu cảm, đài từ. Dẫu vậy, phim vẫn gây sốt phòng vé dịp Tết và thu hơn 300 tỷ đồng . Ngoài diễn xuất, Tiểu Vy cũng thử sức với thời trang, đôi khi xuất hiện trong các bộ ảnh hay sàn diễn của một số nhà thiết kế. Mỹ nhân sinh năm 2000 cũng tích cực thử nghiệm nhiều phong cách thời trang, làm mới hình ảnh.