Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới sách Audiobook

Podcast Văn chương

Tiểu thư nhà họ Hoạn - nhân vật đánh ghen có một không hai

  • Thứ ba, 5/5/2026 00:05 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Theo TS Nguyễn Kiến Thọ, Hoạn Thư là nhân vật phản diện độc đáo có một không hai trong lịch sử văn học nước ta, thật nhất, sống nhất, gần nhất với xã hội đương thời.

    Đọc tiếp

    Mua truoc nhan hang sau: Tu trung, vang, den dau mo hinh anh

    Mua trước nhận hàng sau: Từ trứng, vàng, đến dầu mỏ

    9 giờ trước 18:15 4/5/2026

    0

    Khi nền kinh tế thế giới chao đảo vào những năm 1970-1980 và việc điều tiết thị trường không còn áp dụng, thì thị trường giao sau bắt đầu xuất hiện đối với các hàng hóa như vàng, lãi suất, và cuối cùng là dầu mỏ. 

    Tiểu thư nhà họ Hoạn - nhân vật đánh ghen có một không hai

    Theo TS Nguyễn Kiến Thọ, Hoạn Thư là nhân vật phản diện độc đáo có một không hai trong lịch sử văn học nước ta, thật nhất, sống nhất, gần nhất với xã hội đương thời.

    Podcast Văn chương

    Trần Lập - người luôn viết cho tuổi trẻ

    00:05 17/03/2026

    Nhìn lại tiến trình ca khúc Việt Nam hiện đại ở thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 và vắt sang thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, ban nhạc Bức Tường xứng đáng là đại diện tiêu biểu nhất cho thể loại rock Việt. Và linh hồn của Bức Tường không ai khác chính là nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập.

    Thấy gì khi Kiều xưng 'tôi'?

    00:05 08/01/2026

    Trong “Truyện Kiều”, Đại thi hào Nguyễn Du đã sử dụng một cơ số chữ “tôi” với sắc thái và cách biến hoá vô cùng tài tình, sắc sảo.

    Xưng hô của Thúy Kiều với những người đàn ông duyên - nợ trong đời

    00:05 08/01/2026

    Trong suốt cuộc đời thanh xuân và lưu lạc của Kiều, nàng đã trải qua nhiều nỗi truân chuyên. Vốn “Thông minh vốn sẵn tính trời”, hơn ai hết, nhân vật Thuý Kiều nhận thức rõ nguồn cơn biến cố và bất hạnh cuộc đời mình. Với những người đàn ông duyên – nợ trong đời, Kiều luôn thẳng thắn đối thoại, có thái độ và cách xưng hô thể hiện tâm cảm cá nhân trong các tình huống khác nhau.

    Phép bài tỉ trong Truyện Kiều

    00:05 29/12/2025

    Nguyễn Du dùng phép sóng đôi, hay còn gọi là bài tỉ, sắp hàng ngang nhau. Đây là một phép tu từ cổ xưa trong đó các bộ phận giống nhau của câu được lặp lại trong câu hay đoạn văn, thơ, làm cho cấu trúc lời văn được chỉnh tề, rõ rệt, nhất quán, đồng thời do sự lặp lại mà tạo thành nhịp điệu mạnh mẽ.

    Đào tiên đã bén tay phàm...

    00:05 01/12/2025

    Nên hiểu thế nào về câu "Đào tiên đã bén tay phàm/Thì vin cành quýt cho cam sự đời"? Các nhà thơ, nhà nghiên cứu chiết tự, nhằm đưa ra giải thích về câu thơ trong "Truyện Kiều".

    Đặc sắc bản 'Kim Vân Kiều tân truyện' lưu trữ tại Thư viện Anh quốc

    00:05 01/12/2025

    Đến nay, theo thống kê khá đầy đủ, đã có trên 30 bản dịch “Truyện Kiều” ra ngót 20 thứ tiếng nước ngoài, trong đó có 13 bản tiếng Pháp, 10 bản Hán văn và Trung văn... Tại Thư viện Anh quốc hiện vẫn còn lưu giữ bản “Kim Vân Kiều tân truyện” gồm cả phần lời và phần tranh vẽ minh họa được cho là của tác giả thời Nguyễn...

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý