Podcast Văn chương

Trần Lập - người luôn viết cho tuổi trẻ

Nhìn lại tiến trình ca khúc Việt Nam hiện đại ở thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 và vắt sang thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, ban nhạc Bức Tường xứng đáng là đại diện tiêu biểu nhất cho thể loại rock Việt. Và linh hồn của Bức Tường không ai khác chính là nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập.

Thấy gì khi Kiều xưng 'tôi'?

22:41 08/01/2026

Trong “Truyện Kiều”, Đại thi hào Nguyễn Du đã sử dụng một cơ số chữ “tôi” với sắc thái và cách biến hoá vô cùng tài tình, sắc sảo.

Xưng hô của Thúy Kiều với những người đàn ông duyên - nợ trong đời

22:41 08/01/2026

Trong suốt cuộc đời thanh xuân và lưu lạc của Kiều, nàng đã trải qua nhiều nỗi truân chuyên. Vốn “Thông minh vốn sẵn tính trời”, hơn ai hết, nhân vật Thuý Kiều nhận thức rõ nguồn cơn biến cố và bất hạnh cuộc đời mình. Với những người đàn ông duyên – nợ trong đời, Kiều luôn thẳng thắn đối thoại, có thái độ và cách xưng hô thể hiện tâm cảm cá nhân trong các tình huống khác nhau.

Phép bài tỉ trong Truyện Kiều

22:41 29/12/2025

Nguyễn Du dùng phép sóng đôi, hay còn gọi là bài tỉ, sắp hàng ngang nhau. Đây là một phép tu từ cổ xưa trong đó các bộ phận giống nhau của câu được lặp lại trong câu hay đoạn văn, thơ, làm cho cấu trúc lời văn được chỉnh tề, rõ rệt, nhất quán, đồng thời do sự lặp lại mà tạo thành nhịp điệu mạnh mẽ.

Đào tiên đã bén tay phàm...

22:41 01/12/2025

Nên hiểu thế nào về câu "Đào tiên đã bén tay phàm/Thì vin cành quýt cho cam sự đời"? Các nhà thơ, nhà nghiên cứu chiết tự, nhằm đưa ra giải thích về câu thơ trong "Truyện Kiều".

Đặc sắc bản 'Kim Vân Kiều tân truyện' lưu trữ tại Thư viện Anh quốc

22:41 01/12/2025

Đến nay, theo thống kê khá đầy đủ, đã có trên 30 bản dịch “Truyện Kiều” ra ngót 20 thứ tiếng nước ngoài, trong đó có 13 bản tiếng Pháp, 10 bản Hán văn và Trung văn... Tại Thư viện Anh quốc hiện vẫn còn lưu giữ bản “Kim Vân Kiều tân truyện” gồm cả phần lời và phần tranh vẽ minh họa được cho là của tác giả thời Nguyễn...

Nghệ thuật lục bát đỉnh cao của Truyện Kiều

22:41 09/11/2025

So với lục bát dân gian trước đó, nghệ thuật của Truyện Kiều có sự vượt trội đã đành, các tác phẩm truyện thơ lục sau đó của Nguyễn Du cũng khó lòng đạt đến nghệ thuật đỉnh cao của những "lời quê chắp nhặt dông dài". GS Trần Đình Sử khẳng định giá trị cũng như chỉ ra điểm mấu chốt trong nghệ thuật lục bát của Truyện Kiều.

