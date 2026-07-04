Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tiết lộ sốc về đám cưới thế kỷ của Taylor Swift

  • Thứ bảy, 4/7/2026 08:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chỉ còn ít giờ nữa, Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce tổ chức hôn lễ sau gần hai năm hẹn hò. Truyền thông Mỹ đã hé lộ hàng loạt chi tiết đáng chú ý

Taylor Swift và Travis Kelce bí mật kết hôn?

Ngày 2/7 (giờ địa phương), Page Six hé lộ một số hình ảnh đầu tiên về không gian tiệc tổng duyệt trước đám cưới của Travis Kelce và Taylor Swift.

Trong ảnh, nhiều cụm hoa cỡ lớn được vận chuyển vào bên trong nhà thi đấu đa năng Madison Square Garden ở thành phố New York. Các lẵng hoa được bao quanh bởi nhiều mảng cây xanh, nổi bật với những bông hoa lớn mang tông màu cam đào.

Taylor Swift anh 1Taylor Swift anh 2

Hình ảnh thoáng qua về không gian trang trí tại tiệc tổng duyệt trước cưới của Taylor và Travis. Ảnh: SplashNews.com.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy địa điểm tổ chức được thắp sáng bằng hệ thống đèn màu hồng dịu, kết hợp với những tấm rèm màu hồng phấn bao quanh không gian.

Các nhân viên trong trang phục thường ngày cũng được ghi lại khi đang giám sát quá trình lắp đặt và hoàn thiện khâu trang trí trước khi sự kiện diễn ra.

Không gian lãng mạn mang phong cách khu vườn gợi nhớ đến màn cầu hôn ngập tràn hoa của Taylor Swift và vị hôn phu bằng tuổi vào tháng 8/2025 tại sân sau khu biệt thự của Travis ở Leawood, bang Kansas, Mỹ.

Trong khi công tác tổ chức đang diễn ra gấp rút, nguồn tin độc quyền của Page Six tiết lộ Taylor và Travis thực chất đã hoàn thành thủ tục pháp lý và trao lời thề nguyện trong buổi lễ riêng tư trước đó, với sự chứng kiến của "nhóm nhỏ những người thân yêu".

Một nguồn tin khác cho biết có tin đồn buổi lễ nhỏ này diễn ra ở Nashville, tiểu bang Tennessee - nơi Swift chuyển đến vào năm 14 tuổi để theo đuổi sự nghiệp sáng tác nhạc.

Trong khi đó, trang web theo dõi máy bay riêng của Taylor cho thấy cặp đôi đã dừng chân tại loạt địa điểm vào ngày 28/6. Họ từ Nashville đáp xuống Philadelphia (có cha và vợ chồng anh trai Travis), rồi đến Tampa (có cha của Swift, ông Scott, cư trú) và quay trở lại Nashville. Máy bay ở lại đó cho đến ngày 30/6 mới trở về New York.

Đại diện của Taylor và Travis từ chối bình luận về thông tin đã đăng ký kết hôn.

Taylor Swift anh 3

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là đã đăng ký kết hôn. Ảnh: SplashNews.com

Dàn khách mời hạng A

Tiệc tổng duyệt trước lễ cưới được xác nhận diễn ra từ 18h đến 22h30 tối 2/7. Số lượng khách được giới hạn khoảng 100 người thân thiết nhất với cô dâu, chú rể.

Vào chiều 2/7, Bradley Cooper được thấy diện vest tối màu cổ điển, bước lên chiếc SUV màu xám. Trên xe còn có Ashley Avignone, bạn thân của Taylor Swift, ngồi ở ghế phụ phía trước, trong khi Gigi Hadid ở hàng ghế sau, khuất khỏi tầm nhìn. Nam ca sĩ Jack Antonoff cũng đi chung. Điểm đến của họ là nhà hát Infosys bên trong khuôn viên Madison Square Garden.

Taylor Swift anh 4Taylor Swift anh 5Taylor Swift anh 6

Selena Gomez, Bradley Cooper và Ashley Avignone trên đường dự tiệc tổng duyệt của Taylor. Ảnh: IG/BackGrid

Danh sách khách mời còn có phóng viên thể thao Erin Andrews và chồng cô là cựu cầu thủ khúc côn cầu Jarret Stoll, nữ quản lý truyền thông lâu năm của Taylor Swift là Tree Paine, bạn thân từ thời thơ ấu Abigail Anderson, quản lý của Travis Kelce là Amanda Santa, người bạn lâu năm Reggie "Regrunt" King cùng vợ Sarah và bình luận viên thể thao Charissa Thompson. Họ được bắt gặp tại khách sạn sang trọng ở khu Midtown Manhattan vào ngày 2/7.

Ca sĩ Kimberly Schlapman của nhóm Little Big Town được thấy tươi cười rạng rỡ, sánh bước cùng chồng Stephen Schlapman tới dự tiệc tổng duyệt.

Ross Travis, cựu cầu thủ bóng bầu dục kiêm bạn thân của Travis Kelce, cũng tỏ ra rất hào hứng khi đến tham dự sự kiện riêng tư này.

Khoảng 17h30, các khách mời lần lượt rời khách sạn để di chuyển tới Madison Square Garden. Bên ngoài, hàng loạt xe SUV màu đen đã chờ sẵn để đưa đón.

Nhiều người khác như vợ chồng Matthew Stafford, tiền vệ của đội Los Angeles Rams, nữ phóng viên thể thao Erin Andrews, cựu vận động viên khúc côn cầu Jarret Stoll, bình luận viên thể thao Greg Olsen, cầu thủ Micah Parsons và cựu cầu thủ Kansas City Chiefs Mitch Schwartz... đã có mặt ở New York, nhưng không dự tiệc tổng duyệt.

Một số ngôi sao giải trí khác như Adrien Brody, Sombr, Zoë Kravitz... dự kiến tham dự hôn lễ chính thức.

Trong khi đó, nữ diễn viên Blake Lively, từng một thời thân thiết với Taylor, không nằm trong danh sách khách mời.

Taylor Swift anh 7Taylor Swift anh 8Taylor Swift anh 9

Madison Square Garden bị phong tỏa hoàn toàn để đảm bảo sự riêng tư và an ninh cho tiệc cưới của Taylor Swift. Ảnh: Reuters/GC.

Theo kế hoạch, hơn 130 cảnh sát phối hợp với lực lượng an ninh tư nhân sẽ túc trực quanh khu vực tổ chức. Nhiều tuyến đường gần Madison Square Garden bị hạn chế lưu thông từ ngày 2 đến 4/7 nhằm phục vụ công tác bảo vệ.

Giới chức New York cũng xây dựng nhiều phương án ứng phó với lượng lớn người hâm mộ có thể tập trung bên ngoài khu vực diễn ra sự kiện.

Trong khi sự xuất hiện của dàn sao khiến giao thông khu vực gần như tê liệt, Sở Cảnh sát thành phố New York (NYPD) cấm phóng viên tập trung tác nghiệp gần địa điểm tổ chức, đồng thời cảnh báo sẽ bắt giữ những người không chấp hành.

Theo TMZ, lực lượng NYPD làm nhiệm vụ bên trong khu vực diễn ra sự kiện trong suốt cuối tuần cũng bị thu giữ điện thoại di động nhằm đảm bảo tuyệt đối tính bảo mật.

Taylor chi bao nhiêu tiền cho hôn lễ?

CNN dẫn lời chuyên gia tổ chức đám cưới xa xỉ giấu tên cho biết đám cưới được tổ chức tại Madison Square Garden có thể tiêu tốn từ 15-20 triệu USD, riêng tiền hoa ước tính vượt 500.000 USD. Trong khi đó, một chuyên gia tổ chức đám cưới cao cấp khác là Jason Rhee đưa ra ước tính "khiêm tốn hơn", khoảng 10 triệu USD.

Về các khoản chi cụ thể, chuyên gia âm thanh và ánh sáng Ira Levy, người từng tham gia thực hiện một đám cưới cho gia đình tỷ phú Ấn Độ Ambani, cho biết riêng hệ thống ánh sáng tại Madison Square Garden đã tiêu tốn "gần một triệu USD".

Ngoài ra còn có chi phí dành cho tiệc chiêu đãi, song đến nay vẫn chưa có nhiều thông tin về đơn vị may mắn được lựa chọn phụ trách dịch vụ ẩm thực cho sự kiện này.

Đối với chi phí thuê Madison Square Garden, TMZ trước đó đưa tin Taylor Swift và Travis Kelce đã chi "hàng triệu USD". Theo nguồn tin này, phí thuê địa điểm vào khoảng một triệu USD mỗi đêm, và cặp đôi không được hưởng bất kỳ mức ưu đãi đặc biệt nào.

Chưa kể, ngay trong tuần lễ diễn ra đám cưới, cặp vợ chồng sắp cưới được xác định đã quyên góp tổng cộng 26 triệu USD cho các tổ chức từ thiện tại thành phố New York và nhiều khu vực khác.

Đến nay, đại diện của Taylor Swift và Travis Kelce vẫn giữ im lặng trước những tiết lộ từ truyền thông.

Taylor Swift anh 10Taylor Swift anh 11

Mọi người vẫn tất bật vào tối 2/7. Ảnh: Reuters.

Taylor Swift anh 12Taylor Swift anh 13

Xe Taylor được thấy trở về nhà riêng của nữ ca sĩ vào 0h30 ngày 3/7 sau đêm tiệc tùng. Ảnh: Reuters.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

'Siêu sao điện ảnh cuối cùng của thế giới' ở tuổi 64

Tom Cruise đón sinh nhật tuổi 64 vào hôm 3/7. Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động miệt mài, nam diễn viên được khán giả toàn cầu nhắc tới như một biểu tượng của sức hút phòng vé.

4 giờ trước

Việt Nam đăng cai Miss Grand International 2027

Miss Grand International 2027 sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 9 hoặc 10/2027.

4 giờ trước

Cái kết cho những mâu thuẫn tuổi học trò

Sau nhiều hiểu lầm và xích mích, mối quan hệ giữa hai nam chính Cương và Khuê cũng được hóa giải trong tập cuối "Phía bên kia thành phố".

4 giờ trước

https://tienphong.vn/tiet-lo-soc-ve-dam-cuoi-the-ky-cua-taylor-swift-post1856583.tpo?gidzl=4A5uM_AJj4SMlt1P-ewqGXUvTrZjtxj83UqeLhhMlaXUi2a2xu7bIGlWTbJhsk1DMUuWKZdK0lKfzvQxH0

Tú Oanh/Tiền Phong

Taylor Swift Taylor Swift Selena Bradley Cooper TMZ giải trí diễn viên ca sĩ

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez là ca sĩ và diễn viên người Mỹ, cô bắt đầu sự nghiệp của mình từ chương trình Barney & Friends khi mới 7 tuổi. Selena được biết đến với vai chính Alex Russo trong phim truyền hình dài tập Wizards of Waverly Place trên kênh Disney Channel. Sự nghiệp của cô đã mở rộng sang âm nhạc với album solo đầu tiên mang tên "Stars Dance" (2013) đứng đầu Billboard 200 của Mỹ. Năm 2008, Selena Gomez đã được chỉ định làm Đại sứ thiện chí của UNICEF.

    • Ngày sinh: 22/07/1992
    • Chiều cao: 1.65 m
    • Ca khúc: Round & round, Love you like a love song, For you, Come & get it,...

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Bradley Cooper

    Bradley Cooper

    Bradley Charles Cooper là diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh đã được để cử nhiều giải thưởng danh giá như 4 giải Emmy, 2 giải BAFTA và 2 giải Quả Cầu Vàng. Từng là một trong số các diễn viên được trả thù lao cao nhất trong 3 năm liên tiếp. Anh từng lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Times vào năm 2015.

    • Ngày sinh: 5/1/1975
    • Nơi sinh: Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ
    • Phim: The hangover, Silver Linings Playbook, American Sniper, A Star is Born, ...

  • TMZ

    TMZ

    TMZ là trang web tin tức lần đầu ra mắt vào ngày 8/11/2005. Trang này là dự án kết hợp giữa AOL và Telepictures Productions, một nhánh của hãng Warner Bros., cho đến khi công ty Time Warner tước bỏ quyền sở hữu của AOL vào năm 2009. Tên TMZ là viết tắt của cụm từ "thirty-mile zone".

    • Thành lập: 8/11/2005
    • Trụ sở: 13031 West Jefferson Boulevard, Los Angeles, California
    • Sáng lập: Harvey Levin, Jim Paratore

Đọc tiếp

Sieu mau Anh Thu dap tra hinh anh

Siêu mẫu Anh Thư đáp trả

40 phút trước 09:19 4/7/2026

0

Khi có ý kiến cho rằng The Face năm nay giống Got Talent, Anh Thư lên tiếng đáp trả. Cô cho biết các màn trình diễn tài năng chỉ là phần phụ để giám khảo hiểu hơn về thí sinh.

Trang Phap thong bao khan hinh anh

Trang Pháp thông báo khẩn

12 giờ trước 21:49 3/7/2026

0

Phía công ty quản lý Trang Pháp cho biết đang tiến hành xử lý nhãn hàng có hành vi sử dụng trái phép hình ảnh, tư liệu ca sĩ trên các trang mạng xã hội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý