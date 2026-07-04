Tiết lộ sốc về đám cưới thế kỷ của Taylor Swift

Chỉ còn ít giờ nữa, Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce tổ chức hôn lễ sau gần hai năm hẹn hò. Truyền thông Mỹ đã hé lộ hàng loạt chi tiết đáng chú ý

Taylor Swift và Travis Kelce bí mật kết hôn?

Ngày 2/7 (giờ địa phương), Page Six hé lộ một số hình ảnh đầu tiên về không gian tiệc tổng duyệt trước đám cưới của Travis Kelce và Taylor Swift.

Trong ảnh, nhiều cụm hoa cỡ lớn được vận chuyển vào bên trong nhà thi đấu đa năng Madison Square Garden ở thành phố New York. Các lẵng hoa được bao quanh bởi nhiều mảng cây xanh, nổi bật với những bông hoa lớn mang tông màu cam đào.

Hình ảnh thoáng qua về không gian trang trí tại tiệc tổng duyệt trước cưới của Taylor và Travis. Ảnh: SplashNews.com.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy địa điểm tổ chức được thắp sáng bằng hệ thống đèn màu hồng dịu, kết hợp với những tấm rèm màu hồng phấn bao quanh không gian.

Các nhân viên trong trang phục thường ngày cũng được ghi lại khi đang giám sát quá trình lắp đặt và hoàn thiện khâu trang trí trước khi sự kiện diễn ra.

Không gian lãng mạn mang phong cách khu vườn gợi nhớ đến màn cầu hôn ngập tràn hoa của Taylor Swift và vị hôn phu bằng tuổi vào tháng 8/2025 tại sân sau khu biệt thự của Travis ở Leawood, bang Kansas, Mỹ.

Trong khi công tác tổ chức đang diễn ra gấp rút, nguồn tin độc quyền của Page Six tiết lộ Taylor và Travis thực chất đã hoàn thành thủ tục pháp lý và trao lời thề nguyện trong buổi lễ riêng tư trước đó, với sự chứng kiến của "nhóm nhỏ những người thân yêu".

Một nguồn tin khác cho biết có tin đồn buổi lễ nhỏ này diễn ra ở Nashville, tiểu bang Tennessee - nơi Swift chuyển đến vào năm 14 tuổi để theo đuổi sự nghiệp sáng tác nhạc.

Trong khi đó, trang web theo dõi máy bay riêng của Taylor cho thấy cặp đôi đã dừng chân tại loạt địa điểm vào ngày 28/6. Họ từ Nashville đáp xuống Philadelphia (có cha và vợ chồng anh trai Travis), rồi đến Tampa (có cha của Swift, ông Scott, cư trú) và quay trở lại Nashville. Máy bay ở lại đó cho đến ngày 30/6 mới trở về New York.

Đại diện của Taylor và Travis từ chối bình luận về thông tin đã đăng ký kết hôn.

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là đã đăng ký kết hôn. Ảnh: SplashNews.com

Dàn khách mời hạng A

Tiệc tổng duyệt trước lễ cưới được xác nhận diễn ra từ 18h đến 22h30 tối 2/7. Số lượng khách được giới hạn khoảng 100 người thân thiết nhất với cô dâu, chú rể.

Vào chiều 2/7, Bradley Cooper được thấy diện vest tối màu cổ điển, bước lên chiếc SUV màu xám. Trên xe còn có Ashley Avignone, bạn thân của Taylor Swift, ngồi ở ghế phụ phía trước, trong khi Gigi Hadid ở hàng ghế sau, khuất khỏi tầm nhìn. Nam ca sĩ Jack Antonoff cũng đi chung. Điểm đến của họ là nhà hát Infosys bên trong khuôn viên Madison Square Garden.

Selena Gomez, Bradley Cooper và Ashley Avignone trên đường dự tiệc tổng duyệt của Taylor. Ảnh: IG/BackGrid

Danh sách khách mời còn có phóng viên thể thao Erin Andrews và chồng cô là cựu cầu thủ khúc côn cầu Jarret Stoll, nữ quản lý truyền thông lâu năm của Taylor Swift là Tree Paine, bạn thân từ thời thơ ấu Abigail Anderson, quản lý của Travis Kelce là Amanda Santa, người bạn lâu năm Reggie "Regrunt" King cùng vợ Sarah và bình luận viên thể thao Charissa Thompson. Họ được bắt gặp tại khách sạn sang trọng ở khu Midtown Manhattan vào ngày 2/7.

Ca sĩ Kimberly Schlapman của nhóm Little Big Town được thấy tươi cười rạng rỡ, sánh bước cùng chồng Stephen Schlapman tới dự tiệc tổng duyệt.

Ross Travis, cựu cầu thủ bóng bầu dục kiêm bạn thân của Travis Kelce, cũng tỏ ra rất hào hứng khi đến tham dự sự kiện riêng tư này.

Khoảng 17h30, các khách mời lần lượt rời khách sạn để di chuyển tới Madison Square Garden. Bên ngoài, hàng loạt xe SUV màu đen đã chờ sẵn để đưa đón.

Nhiều người khác như vợ chồng Matthew Stafford, tiền vệ của đội Los Angeles Rams, nữ phóng viên thể thao Erin Andrews, cựu vận động viên khúc côn cầu Jarret Stoll, bình luận viên thể thao Greg Olsen, cầu thủ Micah Parsons và cựu cầu thủ Kansas City Chiefs Mitch Schwartz... đã có mặt ở New York, nhưng không dự tiệc tổng duyệt.

Một số ngôi sao giải trí khác như Adrien Brody, Sombr, Zoë Kravitz... dự kiến tham dự hôn lễ chính thức.

Trong khi đó, nữ diễn viên Blake Lively, từng một thời thân thiết với Taylor, không nằm trong danh sách khách mời.

Madison Square Garden bị phong tỏa hoàn toàn để đảm bảo sự riêng tư và an ninh cho tiệc cưới của Taylor Swift. Ảnh: Reuters/GC.

Theo kế hoạch, hơn 130 cảnh sát phối hợp với lực lượng an ninh tư nhân sẽ túc trực quanh khu vực tổ chức. Nhiều tuyến đường gần Madison Square Garden bị hạn chế lưu thông từ ngày 2 đến 4/7 nhằm phục vụ công tác bảo vệ.

Giới chức New York cũng xây dựng nhiều phương án ứng phó với lượng lớn người hâm mộ có thể tập trung bên ngoài khu vực diễn ra sự kiện.

Trong khi sự xuất hiện của dàn sao khiến giao thông khu vực gần như tê liệt, Sở Cảnh sát thành phố New York (NYPD) cấm phóng viên tập trung tác nghiệp gần địa điểm tổ chức, đồng thời cảnh báo sẽ bắt giữ những người không chấp hành.

Theo TMZ, lực lượng NYPD làm nhiệm vụ bên trong khu vực diễn ra sự kiện trong suốt cuối tuần cũng bị thu giữ điện thoại di động nhằm đảm bảo tuyệt đối tính bảo mật.

Taylor chi bao nhiêu tiền cho hôn lễ?

CNN dẫn lời chuyên gia tổ chức đám cưới xa xỉ giấu tên cho biết đám cưới được tổ chức tại Madison Square Garden có thể tiêu tốn từ 15- 20 triệu USD , riêng tiền hoa ước tính vượt 500.000 USD . Trong khi đó, một chuyên gia tổ chức đám cưới cao cấp khác là Jason Rhee đưa ra ước tính "khiêm tốn hơn", khoảng 10 triệu USD .

Về các khoản chi cụ thể, chuyên gia âm thanh và ánh sáng Ira Levy, người từng tham gia thực hiện một đám cưới cho gia đình tỷ phú Ấn Độ Ambani, cho biết riêng hệ thống ánh sáng tại Madison Square Garden đã tiêu tốn "gần một triệu USD".

Ngoài ra còn có chi phí dành cho tiệc chiêu đãi, song đến nay vẫn chưa có nhiều thông tin về đơn vị may mắn được lựa chọn phụ trách dịch vụ ẩm thực cho sự kiện này.

Đối với chi phí thuê Madison Square Garden, TMZ trước đó đưa tin Taylor Swift và Travis Kelce đã chi "hàng triệu USD". Theo nguồn tin này, phí thuê địa điểm vào khoảng một triệu USD mỗi đêm, và cặp đôi không được hưởng bất kỳ mức ưu đãi đặc biệt nào.

Chưa kể, ngay trong tuần lễ diễn ra đám cưới, cặp vợ chồng sắp cưới được xác định đã quyên góp tổng cộng 26 triệu USD cho các tổ chức từ thiện tại thành phố New York và nhiều khu vực khác.

Đến nay, đại diện của Taylor Swift và Travis Kelce vẫn giữ im lặng trước những tiết lộ từ truyền thông.

Mọi người vẫn tất bật vào tối 2/7. Ảnh: Reuters.

Xe Taylor được thấy trở về nhà riêng của nữ ca sĩ vào 0h30 ngày 3/7 sau đêm tiệc tùng. Ảnh: Reuters.