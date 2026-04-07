Tiết lộ gây sốc giới giải trí

  • Thứ ba, 7/4/2026 21:28 (GMT+7)
Việc Cúc Tịnh Y bị công ty quản lý cũ công khai bảng thu nhập mang lại nhiều ý kiến trái chiều, khiến công chúng sốc nặng.

Theo 163, sự việc Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media) liên tục kiện nhau ra tòa khiến dư luận chú ý. Vì để dồn Cúc Tịnh Y vào bước đường cùng, Siba Media đã công khai bảng thu nhập của nữ diễn viên, trong đó có những khoản thù lao kếch xù mà không ai tin nổi. Sau đó, Siba Media tố Cúc Tịnh Y giấu giếm thu nhập và trốn thuế.

Trong đó, có hai bìa tạp chí nhỏ (OK!New Sight) từng chọn Cúc Tịnh Y làm gương mặt trang bìa, nhưng hai bìa này đã phải trả khoản phí khổng lồ 9-11 triệu NDT cho nữ nghệ sĩ. Trùng hợp là doanh thu của hai số báo này cũng là 9-11 triệu NDT (khoảng 34-41 tỷ đồng). Như vậy có thể thấy doanh thu tạp chí đều chui vào túi Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y nhận được mức thù lao lớn bất thường khi chụp ảnh tạp chí.

Khán giả đặt câu hỏi vậy tạp chí thu lại được gì, và tại sao thù lao của nghệ sĩ chụp tạp chí lại cao như vậy. Thậm chí trong quan niệm của phần đông khán giả các nghệ sĩ thường không nhận được thù lao khi chụp ảnh tạp chí, với một số tờ báo lớn uy tín họ thậm chí còn phải trả tiền ngược lại cho Ban biên tập để xuất hiện trên trang bìa.

Trên các trang mạng xã hội, công chúng đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau: "Một số người cho rằng đây là hình thức kinh doanh, thu tiền từ người hâm mộ, tạp chí lấy số lượng đầu báo bán ra, còn doanh thu bán báo trực tiếp chuyển cho nghệ sĩ". "Đây là hình thức khác để móc tiền từ túi fan, người hâm mộ muốn thần tượng tự hào họ mua hàng nghìn cuốn tạp chí chỉ để tạo nên thành tích ảo", "Một ngày chụp hình đã kiếm được 9-11 triệu NDT, công nhân viên làm cả đời cũng không được số tiền này, các ngôi sao kiếm tiền thật dễ dàng", "Đây có phải rửa tiền không, tại sao lại có thù lao chụp hình cao như vậy", nguồn thu bất thường này khiến công chúng đặt nhiều câu hỏi, thậm chí nhiều người cho rằng đây là hành vi rửa tiền vì việc nghệ sĩ được trả thù lao khổng lồ để trở thành gương mặt trang bìa là điều cực kỳ hiếm gặp.

Theo 163, thực hư việc Cúc Tịnh Y kiếm hàng triệu NDT từ việc chụp hình tạp chí chưa được kiểm chứng, đây là lời tố cáo một phía từ công ty Siba. Việc nghệ sĩ kiếm tiền dễ dàng là sự thật. Ngoài thù lao chụp ảnh, Siba cũng công khai mức thu nhập từ các nguồn khác nhau của Cúc Tịnh Y và đều là những con số trên trời khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trong đó, nữ diễn viên tham gia bộ phim Nguyệt lân ỷ kỷ nhận được 16 triệu NDT. Tuy nhiên, cô đại diện cho thương hiệu áo lông vũ đã nhận được tới 8 triệu NDT/năm. Một quảng cáo khác cho Baidu Map cũng giúp nữ nghệ sĩ thu về một triệu NDT.

Là nghệ sĩ toàn năng xuất thân là ca sĩ thần tượng, Cúc Tịnh Y thường xuyên được mời biểu diễn tại sự kiện. Cát-xê cô nhận được từ 1-1,5 triệu NDT/lần. Như vậy, một đêm biểu diễn của "mỹ nữ 4.000 năm có một" bằng người bình thường Trung Quốc làm việc trong 10 năm.

Ngoài ra, một bài đăng quảng cáo trên MXH của Cúc Tịnh Y cũng thu về tới 300.000 NDT. Trong các sự kiện thương mại, quảng bá sản phẩm, Cúc Tịnh Y nhận mức thù lao 300.000-400.000 NDT (hơn một tỷ đồng).

Một tối biểu diễn của Cúc Tịnh Y bằng người dân Trung Quốc làm việc trong 10 năm.

Việc Siba Media công khai thu nhập của Cúc Tịnh Y đã khiến công chúng có cái nhìn mới về thù lao mà các nghệ sĩ nhận được. Ngành công nghiệp này quá dễ kiếm tiền, trong khi Cúc Tịnh Y chưa phải là nghệ sĩ hot nhất của giới giải trí Hoa ngữ nhưng đã hái ra tiền mỗi lần xuất hiện.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật như đóng phim, biểu diễn ca hát, hiện tại các nghệ sĩ có nhiều phương thức kiếm tiền khác nhau như livestream bán hàng, làm đại diện thương hiệu. Cũng không ít ngôi sao tận dụng sự nổi tiếng của mình để mở các cửa hàng riêng. Thậm chí, trong các buổi trò chuyện trực tuyến cùng người hâm mộ, các nghệ sĩ chỉ cần đặt một sản phẩm trước ống kính cũng dễ dàng giúp món đồ đó cháy hàng, nhờ đó họ nhận về số tiền hàng trăm nghìn NDT chỉ bằng một thao tác đơn giản.

Minh Vũ/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

