H'Hen Niê sau 2 năm cưới

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa kỷ niệm 2 năm về chung nhà với ông xã Tuấn Khôi.

Tối 7/4, trên trang cá nhân, H'Hen Niê chia sẻ loạt ảnh bên chồng nhân dịp kỷ niệm 2 năm cưới. Nàng hậu xuất hiện giản dị trong chiếc đầm lụa hai dây dáng suông. Thiết kế nữ tính với màu hồng pastel giúp mỹ nhân sinh năm 1992 khoe vóc dáng.

"Kỷ niệm 2 năm chính thức thành đôi, ba mẹ Harley quyết định hẹn hò riêng. Nhưng lòng Hen thì nôn nao nhớ Harley ở nhà. Cảm ơn anh Khôi vì hành trình 8 năm qua nhé. Năm nay chúng ta thật tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng Harley", H'Hen Niê chú thích cho loạt ảnh.

Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ và chúc phúc tổ ấm nhỏ hạnh phúc của nàng hậu.

H’Hen Niê và Tuấn Khôi kỷ niệm 2 năm cưới. Ảnh: FBNV.

H’Hen Niê và Tuấn Khôi hẹn hò suốt nhiều năm và từng có thời gian ngắn chia tay. Thậm chí trên chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, hoa hậu bật khóc và thừa nhận chưa thể vượt qua nỗi đau của mối tình tan vỡ. Sau đó, cả hai quay về bên nhau, đồng thời thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm.

Đôi uyên ương về chung một nhà vào ngày 6/4/2024. Song đám cưới được người đẹp giữ kín. Tới dịp Valentine năm ngoái, nàng hậu tiết lộ cả hai đã đăng ký kết hôn. H’Hen Niê tiết lộ Tuấn Khôi là người tinh tế, chịu khó và biết quan tâm những người xung quanh. Cả hai cũng đồng điệu trong các hoạt động cộng đồng và yêu thương gia đình. Tháng 9/2025, cặp đôi chào đón con đầu lòng là Harley. H’Hen Niê thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái trên trang cá nhân.