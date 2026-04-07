H'Hen Niê sau 2 năm cưới

  • Thứ ba, 7/4/2026 20:19 (GMT+7)
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa kỷ niệm 2 năm về chung nhà với ông xã Tuấn Khôi.

Tối 7/4, trên trang cá nhân, H'Hen Niê chia sẻ loạt ảnh bên chồng nhân dịp kỷ niệm 2 năm cưới. Nàng hậu xuất hiện giản dị trong chiếc đầm lụa hai dây dáng suông. Thiết kế nữ tính với màu hồng pastel giúp mỹ nhân sinh năm 1992 khoe vóc dáng.

"Kỷ niệm 2 năm chính thức thành đôi, ba mẹ Harley quyết định hẹn hò riêng. Nhưng lòng Hen thì nôn nao nhớ Harley ở nhà. Cảm ơn anh Khôi vì hành trình 8 năm qua nhé. Năm nay chúng ta thật tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng Harley", H'Hen Niê chú thích cho loạt ảnh.

Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ và chúc phúc tổ ấm nhỏ hạnh phúc của nàng hậu.

H’Hen Niê và Tuấn Khôi kỷ niệm 2 năm cưới. Ảnh: FBNV.

H’Hen Niê và Tuấn Khôi hẹn hò suốt nhiều năm và từng có thời gian ngắn chia tay. Thậm chí trên chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, hoa hậu bật khóc và thừa nhận chưa thể vượt qua nỗi đau của mối tình tan vỡ. Sau đó, cả hai quay về bên nhau, đồng thời thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm.

Đôi uyên ương về chung một nhà vào ngày 6/4/2024. Song đám cưới được người đẹp giữ kín. Tới dịp Valentine năm ngoái, nàng hậu tiết lộ cả hai đã đăng ký kết hôn. H’Hen Niê tiết lộ Tuấn Khôi là người tinh tế, chịu khó và biết quan tâm những người xung quanh. Cả hai cũng đồng điệu trong các hoạt động cộng đồng và yêu thương gia đình. Tháng 9/2025, cặp đôi chào đón con đầu lòng là Harley. H’Hen Niê thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái trên trang cá nhân.

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

  • H'Hen Niê

    H'Hen Niê

    H'Hen Niê là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, cô là người đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Năm 2018, H'Hen Niê sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

    • Ngày sinh: 15/5/1992
    • Nơi sinh: Buôn Sứt M’đưng, Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk
    • Chiều cao: 1,73 m

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

Huyền My vấp tranh luận

4 giờ trước 16:25 7/4/2026

Á hậu cho biết ngay từ đầu, cô muốn thanh lý nhanh các món đồ, không quan tâm giá cả. Song sau sự việc ồn ào, Huyền My nói sẽ chú ý hơn.

