Gia đình đạo diễn Hàn bị đánh tử vong kêu cứu

Phía gia đình vừa công bố hình ảnh Kim Chang Min sau khi bị hành hung, đồng thời kêu gọi giới chức điều tra, trả lại công bằng cho nạn nhân.

Theo Chosun, vụ việc Kim Chang Min bị hành hung tập thể dẫn đến chết não gây rúng động dư luận Hàn Quốc những ngày qua. Sau khi đài JTBC công bố đoạn clip ghi lại cảnh nam đạo diễn bị nhóm hung thủ đánh đập, phía gia đình nạn nhân mới đây tiếp tục lên tiếng kêu cứu, mong chính quyền khẩn trương điều tra và bắt giữ các đối tượng có liên quan để trả lại công bằng cho nạn nhân.

Thông qua bản tin thời sự trên kênh JTBC phát sóng hôm 6/4, gia đình công bố hình ảnh cuối đời của anh khi nằm trên giường bệnh cấp cứu. Trong bức ảnh được chụp lại tại phòng hồi sức tích cực, Kim Chang Min xuất hiện với tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Phần mắt, mũi và thái dương của anh có nhiều vết máu tụ, bầm tím, hai bên tai cũng có dấu hiệu xuất huyết.

Song song đó, phía gia đình khẩn thiết kêu gọi giới chức tiến hành tái điều tra toàn diện vụ việc, không bỏ sót nghi phạm. Trả lời truyền thông, cha của Kim Chang Min cho hay ông mong sự thật về cái chết oan khuất của con trai sẽ được làm sáng tỏ, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành điều tra kỹ lưỡng đối với 6 nghi phạm xuất hiện trong đoạn video hành hung con trai mình.

Trước đó, rạng sáng 20/10 năm ngoái, Kim Chang Min cùng con trai mắc chứng rối loạn phát triển đến ăn tại một nhà hàng ở khu Sutaek-dong, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Trong lúc dùng bữa, ông xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khách bàn bên do vấn đề tiếng ồn, sau đó bị nhóm người này hành hung và gục xuống đất. Kim Chang Min được đưa đến bệnh viện nhưng không tỉnh lại và sau đó được xác định đã chết não.

Kim Chang Min bị một nhóm nam giới hành hung. Ảnh: JTBC.

Điều khiến dư luận bức xúc là dù vụ hành hung đã xảy ra cách đây 5 tháng, nghi phạm tới nay vẫn nhởn nhơ, không bị bắt giữ. Theo truyền thông địa phương, trước đó, cảnh sát đã hai lần xin lệnh tạm giam nghi phạm, nhưng đều bị bác bỏ với lý do "nghi phạm có nơi cư trú rõ ràng và không có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ”.

Theo Chosun, trước làn sóng dư luận, Viện kiểm sát Uijeongbu, chi nhánh Namyangju, đã thành lập một tổ điều tra chuyên trách do trưởng bộ phận hình sự 2 làm trưởng nhóm, với 3 công tố viên và 5 điều tra viên.