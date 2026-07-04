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Sức khỏe

Tiếp tục báo động về Ebola và sởi ở châu Phi

  • Thứ bảy, 4/7/2026 22:14 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Theo báo cáo cập nhật ngày 3/7 của Tổ chức Y tế Thế giới, dịch bệnh Ebola do chủng virus Bundibugyo (BVD) gây ra tại Congo đang lây lan nhanh chóng sang các vùng y tế mới.

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Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng giới chức y tế các nước châu Phi vừa đưa ra những cảnh báo khẩn cấp trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm tại châu lục này, đặc biệt là dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và dịch sởi tại Zambia.

Theo báo cáo cập nhật ngày 3/7 của WHO, dịch bệnh Ebola do chủng virus Bundibugyo (BVD) gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan nhanh chóng sang các vùng y tế mới.

Tính đến ngày 1/7, quốc gia Trung Phi này đã ghi nhận 452 ca không qua khỏi trong số 1.460 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh. Dịch bệnh cũng đã lan sang quốc gia láng giềng Uganda với 20 ca mắc và 2 ca không qua khỏi, có yếu tố dịch tễ liên quan trực tiếp đến các ca bệnh nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Nguy cơ lây nhiễm xuyên biên giới thậm chí đã vươn tới châu Âu khi giới chức Pháp thông báo phát hiện một bác sỹ trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus này.

Theo WHO, chủng virus Bundibugyo gây bệnh sốt xuất huyết nghiêm trọng với tỷ lệ không qua khỏi trong các đợt bùng phát lịch sử lên tới 30-50%.

Bệnh lây từ động vật hoang dã (nghi ngờ dơi ăn quả là vật chủ tự nhiên) sang người và tiếp tục lây lan qua dịch cơ thể.

Do thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 21 ngày với các triệu chứng ban đầu không đặc hiệu như sốt, mệt mỏi, việc chẩn đoán sớm gặp nhiều khó khăn trước khi bệnh tiến triển nặng gây xuất huyết.

WHO hiện đánh giá mức độ rủi ro dịch bệnh ở mức "rất cao" đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và mức "cao" đối với Uganda cùng các nước láng giềng.

Ở khu vực miền Nam châu Phi, Bộ Y tế Zambia hôm 3/7 cũng xác nhận đang phải kích hoạt Trung tâm điều hành khẩn cấp y tế công cộng quốc gia sau đợt bùng phát nghiêm trọng của dịch sởi.

Trong nửa đầu năm 2026, quốc gia này đã ghi nhận 700 trường hợp nghi nhiễm, trong đó 119 ca đã được xác nhận bằng xét nghiệm và ít nhất 4 người không qua khỏi.

Tâm dịch sởi hiện tập trung tại khu vực phía Tây Zambia với 329 ca nghi nhiễm. Thư ký thường trực Bộ Y tế Zambia, ông Kennedy Lishimpi cho biết qua phân tích dịch tễ có tới 87,4% ca bệnh rơi vào nhóm trẻ có lịch sử tiêm chủng không rõ ràng hoặc chưa tiêm phòng, để lộ lỗ hổng miễn dịch cộng đồng rất lớn.

Trước tình hình trên, giới chức y tế Zambia đang khẩn cấp triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhằm bao phủ nhóm trẻ em từ 6 tháng đến 9 tuổi tại các vùng có nguy cơ cao nhằm ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng.

Cuốn sách "Siêu tổ chức con người" của tác giả Rodney Dietert đem tới cho bạn đọc những kiến thức hữu ích để bảo vệ hàng rào đề kháng tự nhiên của cơ thể và xây dựng lối sống lành mạnh.

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Hồng Minh / Vietnam+

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