Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Tiền vào chứng khoán 'mất hút'

  • Thứ tư, 5/11/2025 16:19 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán suy kiệt khi tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 22.800 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng nửa năm.

Thanh khoản trên thị trường chạm đáy nửa năm. Ảnh: Phương Lâm.

Bất chấp phiên hồi phục hứng khởi hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam lại bước vào ngày 5/11 trong trạng thái dè dặt. Tâm lý thận trọng bao trùm khiến VN-Index nhanh chóng bị phe bán lấn át, mở cửa trong sắc đỏ và rung lắc mạnh ngay từ đầu phiên.

Nửa cuối phiên sáng ghi nhận nỗ lực hồi phục của chỉ số khi dòng tiền tìm đến một số cổ phiếu lớn thuộc nhóm Vingroup, dầu khí và phân phối. Tuy nhiên, đà tăng này mang tính kỹ thuật nhiều hơn là xu hướng, bởi phần lớn cổ phiếu trên sàn vẫn chìm trong sắc đỏ, khiến bức tranh thị trường thiếu sức sống rõ rệt.

Dù điểm số vẫn xanh, tâm lý thị trường nhìn chung vẫn nặng nề, phản ánh giai đoạn giằng co giữa kỳ vọng hồi phục và nỗi lo thiếu dòng tiền dẫn dắt.

Thanh khoản tiếp tục là điểm yếu đáng lo ngại. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 22.800 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng nửa năm qua. Điều này cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang đứng ngoài quan sát, trong khi lực cầu bắt đáy tỏ ra yếu ớt, không đủ tạo cú hích cho chỉ số.

Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 2,91 điểm (+0,2%) lên 1.654,89 điểm; HNX-Index tăng 0,79 điểm (+0,3%) lên 266,7 điểm; UPCoM-Index tăng 1,22 điểm (+1,1%) lên 116,5 điểm.

Dù cả 3 chỉ số cùng ghi nhận sắc xanh, bảng điện tử lại phản ánh một thực tế trái ngược: toàn thị trường có tới 888 mã đứng giá và 368 mã giảm (trong đó 12 mã giảm sàn), áp đảo hoàn toàn so với 346 mã tăng (chỉ 15 mã tăng trần).

Áp lực điều chỉnh tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, khi rổ VN30 ghi nhận 18 mã giảm và chỉ 12 mã tăng, kéo chỉ số đại diện lùi hơn 11 điểm xuống mốc 1.886 điểm.

co phieu vingroup, thanh khoan chung khoan anh 1

VN-Index giữ sắc xanh nhưng trạng thái chính là "xanh vỏ đỏ lòng". Ảnh: TradingView.

Động lực giữ VN-Index không thủng mốc hỗ trợ chủ yếu đến từ các mã bluechip như VIC (+2,7%), CTG (+2,7%), GAS (+4,1%), VCB (+1,2%), BID (+2%), HVN (+3,4%), BSR (+3,1%), VNM (+1,2%), PLX (+2,9%) và GVR (+1%).

Ngược lại, lực cản lớn nhất lại đến từ loạt cổ phiếu đầu ngành như TCB (-2,6%), FPT (-2,3%), HPG (-1,7%), VHM (-0,6%), MWG (-2%), TCX (-2,2%), VRE (-3%), ACB (-1,5%), VPB (-0,9%) và GEX (-3,9%).

Khối ngoại tiếp tục duy trì động thái thận trọng trong phiên 5/11 khi giảm đáng kể quy mô giao dịch so với các phiên trước. Dù hoạt động mua bán có phần tiết chế, trạng thái chung vẫn là bán ròng gần 900 tỷ đồng, cho thấy dòng vốn ngoại vẫn chưa sẵn sàng quay lại thị trường Việt Nam sau chuỗi biến động mạnh gần đây.

Áp lực xả ròng tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. TCB bị bán mạnh nhất với giá trị rút ròng hơn 173 tỷ đồng, theo sau là VRE (-129 tỷ đồng), GEX (-120 tỷ đồng) và STB (-102 tỷ đồng). Đây đều là những mã có thanh khoản cao và được khối ngoại nắm giữ tỷ trọng lớn, nên động thái bán ra tiếp tục tạo áp lực lên mặt bằng giá chung của nhóm vốn hóa lớn.

Chiều ngược lại, một số mã vẫn thu hút được dòng tiền ngoại, tiêu biểu như PVS (+125 tỷ đồng), MSN (+119 tỷ đồng) và DXG (+105 tỷ đồng). Tuy nhiên, lực mua này mang tính cục bộ, chưa đủ để bù đắp lượng bán ra áp đảo ở các nhóm ngành chủ chốt, khiến giao dịch khối ngoại vẫn là một trong những điểm trừ của thị trường phiên hôm nay.

Công ty tiền số của SSI tăng vốn gấp 5 lần

SSI Digital vừa tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 1.000 tỷ. Đây là doanh nghiệp hạ tầng tài chính số, giải pháp fintech và nền tảng đầu tư tài sản mã hóa của Chứng khoán SSI.

12 giờ trước

Chứng khoán 'quay xe' bất ngờ

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến cú đảo chiều ngoạn mục trong phiên 4/11 khi VN-Index bật tăng hơn 34 điểm nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và lực mua ròng của khối ngoại.

24 giờ trước

Cổ phiếu Vingroup không 'gánh' nổi thị trường

Dù VIC tiếp tục tăng mạnh và trở thành điểm sáng hiếm hoi trong phiên 3/11, sức nặng từ nhóm ngân hàng và thép đã kéo thị trường lao dốc, khiến VN-Index rơi hơn 22 điểm.

16:05 3/11/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

cổ phiếu vingroup thanh khoản chứng khoán Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Vingroup chứng khoán cổ phiếu vingroup

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Spotify danh bai moi du bao hinh anh

Spotify đánh bại mọi dự báo

4 giờ trước 12:51 5/11/2025

0

Spotify Technology SA công bố lượng người dùng và doanh thu quý III vượt kỳ vọng của giới phân tích, dù mảng doanh thu quảng cáo suy giảm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý