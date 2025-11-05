Tiền vào chứng khoán 'mất hút'

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán suy kiệt khi tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 22.800 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng nửa năm.

Thanh khoản trên thị trường chạm đáy nửa năm. Ảnh: Phương Lâm.

Bất chấp phiên hồi phục hứng khởi hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam lại bước vào ngày 5/11 trong trạng thái dè dặt. Tâm lý thận trọng bao trùm khiến VN-Index nhanh chóng bị phe bán lấn át, mở cửa trong sắc đỏ và rung lắc mạnh ngay từ đầu phiên.

Nửa cuối phiên sáng ghi nhận nỗ lực hồi phục của chỉ số khi dòng tiền tìm đến một số cổ phiếu lớn thuộc nhóm Vingroup, dầu khí và phân phối. Tuy nhiên, đà tăng này mang tính kỹ thuật nhiều hơn là xu hướng, bởi phần lớn cổ phiếu trên sàn vẫn chìm trong sắc đỏ, khiến bức tranh thị trường thiếu sức sống rõ rệt.

Dù điểm số vẫn xanh, tâm lý thị trường nhìn chung vẫn nặng nề, phản ánh giai đoạn giằng co giữa kỳ vọng hồi phục và nỗi lo thiếu dòng tiền dẫn dắt.

Thanh khoản tiếp tục là điểm yếu đáng lo ngại. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 22.800 tỷ đồng , mức thấp nhất trong vòng nửa năm qua. Điều này cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang đứng ngoài quan sát, trong khi lực cầu bắt đáy tỏ ra yếu ớt, không đủ tạo cú hích cho chỉ số.

Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 2,91 điểm (+0,2%) lên 1.654,89 điểm; HNX-Index tăng 0,79 điểm (+0,3%) lên 266,7 điểm; UPCoM-Index tăng 1,22 điểm (+1,1%) lên 116,5 điểm.

Dù cả 3 chỉ số cùng ghi nhận sắc xanh, bảng điện tử lại phản ánh một thực tế trái ngược: toàn thị trường có tới 888 mã đứng giá và 368 mã giảm (trong đó 12 mã giảm sàn), áp đảo hoàn toàn so với 346 mã tăng (chỉ 15 mã tăng trần).

Áp lực điều chỉnh tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, khi rổ VN30 ghi nhận 18 mã giảm và chỉ 12 mã tăng, kéo chỉ số đại diện lùi hơn 11 điểm xuống mốc 1.886 điểm.

VN-Index giữ sắc xanh nhưng trạng thái chính là "xanh vỏ đỏ lòng". Ảnh: TradingView.

Động lực giữ VN-Index không thủng mốc hỗ trợ chủ yếu đến từ các mã bluechip như VIC (+2,7%), CTG (+2,7%), GAS (+4,1%), VCB (+1,2%), BID (+2%), HVN (+3,4%), BSR (+3,1%), VNM (+1,2%), PLX (+2,9%) và GVR (+1%).

Ngược lại, lực cản lớn nhất lại đến từ loạt cổ phiếu đầu ngành như TCB (-2,6%), FPT (-2,3%), HPG (-1,7%), VHM (-0,6%), MWG (-2%), TCX (-2,2%), VRE (-3%), ACB (-1,5%), VPB (-0,9%) và GEX (-3,9%).

Khối ngoại tiếp tục duy trì động thái thận trọng trong phiên 5/11 khi giảm đáng kể quy mô giao dịch so với các phiên trước. Dù hoạt động mua bán có phần tiết chế, trạng thái chung vẫn là bán ròng gần 900 tỷ đồng , cho thấy dòng vốn ngoại vẫn chưa sẵn sàng quay lại thị trường Việt Nam sau chuỗi biến động mạnh gần đây.

Áp lực xả ròng tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. TCB bị bán mạnh nhất với giá trị rút ròng hơn 173 tỷ đồng , theo sau là VRE (- 129 tỷ đồng ), GEX (- 120 tỷ đồng ) và STB (- 102 tỷ đồng ). Đây đều là những mã có thanh khoản cao và được khối ngoại nắm giữ tỷ trọng lớn, nên động thái bán ra tiếp tục tạo áp lực lên mặt bằng giá chung của nhóm vốn hóa lớn.

Chiều ngược lại, một số mã vẫn thu hút được dòng tiền ngoại, tiêu biểu như PVS (+ 125 tỷ đồng ), MSN (+ 119 tỷ đồng ) và DXG (+ 105 tỷ đồng ). Tuy nhiên, lực mua này mang tính cục bộ, chưa đủ để bù đắp lượng bán ra áp đảo ở các nhóm ngành chủ chốt, khiến giao dịch khối ngoại vẫn là một trong những điểm trừ của thị trường phiên hôm nay.