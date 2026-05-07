Tiền thưởng choáng ngợp ở Champions League

Champions League không chỉ là sân chơi danh giá nhất châu Âu, mà còn là mỏ vàng mang về hàng chục triệu euro cho các ông lớn bóng đá.

Arsenal, PSG kiếm bộn tiền ở Champions League mùa này.

Tiền bạc từ lâu trở thành mạch máu của bóng đá hiện đại và tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, UEFA Champions League, giá trị ấy ngày càng được đẩy lên mức khổng lồ.

Mùa giải 2025/26 đánh dấu năm thứ 2 Champions League vận hành theo thể thức mở rộng, đồng thời cũng chứng kiến quỹ tiền thưởng tiếp tục tăng mạnh, lên tới 2,467 tỷ euro. Con số cho thấy sức hút khổng lồ của giải đấu số một cấp CLB.

Không đơn thuần là cuộc chiến danh vọng, Champions League giờ là mỏ vàng quyết định tham vọng và tương lai tài chính của các đội bóng lớn. Chỉ cần giành vé dự vòng phân hạng, mỗi CLB được UEFA đảm bảo khoản thu cố định 18,62 triệu euro. Đây mới chỉ là "phí tham dự", bởi số tiền thật sự nằm ở thành tích thi đấu và giá trị thương mại mà đội bóng tạo ra.

UEFA chia nguồn quỹ thành 3 phần chính. Trong đó, 37,5% tổng quỹ, tương đương 926,3 triệu euro, được phân bổ dựa trên thành tích chuyên môn.

Các đội kiếm tiền bằng từng chiến thắng, trận hòa và thứ hạng ở vòng phân hạng. Một trận thắng có giá 2,1 triệu euro, còn hòa mang về 700.000 euro. Càng tiến sâu, tiền thưởng càng tăng theo cấp số nhân.

Bên cạnh đó, cơ chế "Value Pillar" gây nhiều tranh cãi nhưng cũng phản ánh thực tế bóng đá hiện đại. Khoản quỹ 864,5 triệu euro này được dùng để tưởng thưởng cho những CLB tạo ra sức hút truyền hình và giá trị thương mại lớn hơn phần còn lại. Những đội bóng như Real Madrid, PSG, Bayern Munich hay Arsenal nghiễm nhiên hưởng lợi lớn nhờ lượng người xem khổng lồ toàn cầu.

Arsenal sẽ kiếm được nhiều tiền hơn PSG nếu vô địch Champions League nhờ thành tích toàn thắng ở vòng phân hạng.

Chính vì vậy, việc lọt vào chung kết Champions League không chỉ là thành công thể thao. Arsenal sớm bỏ túi khoảng 73,8 triệu euro trước chung kết với PSG. Nếu lần đầu vô địch châu Âu, "Pháo thủ" sẽ nâng tổng thu nhập lên hơn 80 triệu euro. Trong khi đó, PSG đứng trước cơ hội bảo vệ ngai vàng và đã thu về gần 68 triệu euro. Họ hoàn toàn có thể vượt mốc 74 triệu euro nếu đăng quang.

Con số ấy thậm chí chưa tính khoản thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình, tài trợ và doanh thu ngày thi đấu. Chỉ riêng mùa trước, PSG kiếm khoảng 83 triệu euro nhờ hành trình vô địch Champions League, chưa bao gồm phần chia thương mại.

Champions League giờ không còn đơn thuần là sân chơi bóng đá. Đó là cuộc cạnh tranh quyền lực tài chính, bởi mỗi bàn thắng hay mỗi chiến thắng đều được quy đổi thành hàng triệu euro. Và trong thời đại bóng đá bị chi phối bởi đồng tiền, việc góp mặt ở Champions League đôi khi quan trọng không kém một danh hiệu.

