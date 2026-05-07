Dembele dùng video của Gavi để đáp trả chỉ trích

Ngôi sao PSG, Dembele đăng lại phát biểu nổi tiếng của Gavi sau khi giúp đội bóng vào chung kết Champions League.

Dembele (phải) ghi bàn trong trận PSG hoà Bayern 1-1.

Ousmane Dembele tiếp tục trở thành tâm điểm sau khi ghi bàn giúp Paris Saint-Germain cầm hòa Bayern Munich 1-1 tại Allianz Arena thuộc bán kết lượt về, qua đó giành vé vào chung kết Champions League nhờ tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt.

Ngay sau trận đấu rạng sáng 7/5, tiền đạo người Pháp gây chú ý khi đăng lại trên Instagram một đoạn video cũ của Gavi, đồng đội cũ của anh tại FC Barcelona.

Trong video, Gavi từng đáp trả những người nghi ngờ khả năng chơi bóng của mình bằng phát biểu đầy thẳng thắn: “Nhiều người nghĩ tôi không biết đá bóng. Họ chẳng hiểu gì cả. Nhưng bóng đá là vậy, ai cũng có quyền nghĩ theo cách của mình”.

Động thái của Dembele được xem như lời đáp trả dành cho những chỉ trích mà anh từng nhận trong quá khứ. Trước khi bùng nổ tại PSG, cầu thủ sinh năm 1997 thường bị hoài nghi vì chấn thương liên miên và phong độ thiếu ổn định.

Tuy nhiên, mùa giải năm nay đánh dấu sự thay đổi lớn của Dembele. Anh trở thành nhân tố quan trọng nhất trên hàng công PSG, đồng thời góp công lớn giúp đội bóng tiến gần chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, việc chia sẻ lại đoạn video của Gavi cho thấy Dembele không quên những lời chê bai từng nhắm vào mình. Tiền đạo người Pháp dường như muốn dùng phong độ hiện tại để chứng minh giá trị thay vì lên tiếng trực tiếp.

Ở tuổi 28, Dembele đang trải qua giai đoạn đỉnh cao nhất sự nghiệp. Từ một cầu thủ bị xem là thiếu ổn định, anh giờ trở thành thủ lĩnh trong dự án của PSG và là ứng viên sáng giá cho các danh hiệu cá nhân lớn.

Sau nhiều năm đối mặt áp lực và hoài nghi, Dembele lúc này không còn cần tranh cãi bằng lời nói. Những bàn thắng và màn trình diễn tại Champions League đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất.