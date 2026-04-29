Phát biểu của Dembele nói lên hiện thực tại PSG

Ousmane Dembele là cái tên nổi bật nhất trong chiến thắng nghẹt thở 5-4 của PSG trước Bayern Munich ở bán kết lượt đi UEFA Champions League rạng sáng 29/4.

Dembele chơi ấn tượng trước Bayern. Ảnh: Reuters.

Trong màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính tại Parc des Princes, Dembele là người để lại dấu ấn đậm nét. Dù khởi đầu không hoàn hảo với một pha bỏ lỡ đáng tiếc, ngôi sao người Pháp nhanh chóng lấy lại phong độ khi kiếm về một quả phạt đền và trực tiếp thực hiện thành công, đồng thời đóng góp thêm một bàn thắng và một kiến tạo.

Sau trận, điểm đáng chú ý nhất trong những phát biểu của Dembele lại đến từ phong cách thi đấu của PSG. Khi được hỏi về nguồn năng lượng dồi dào giúp anh liên tục pressing suốt trận, cầu thủ này vừa cười vừa chia sẻ: “Nếu không chạy, Luis Enrique sẽ đẩy tôi lên ghế dự bị”.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng phản ánh rõ triết lý mà HLV người Tây Ban Nha áp dụng tại PSG. Không chỉ những ngôi sao tấn công như Dembele phải hoạt động liên tục, các tiền vệ PSG cũng được yêu cầu chơi quyết liệt với cường độ cao.

Bộ ba Vitinha, Joao Neves và Warren Zaire-Emery liên tục hướng lên phía trước, đuổi theo bóng mỗi khi có khoảng trống. Chính điều này khiến Bayern gặp khó khăn trong việc triển khai thế trận.

PSG tạo sức ép lớn lên Bayern. Ảnh: Reuters.

Có thể thấy dưới thời HLV Enrique, Dembele hoàn toàn “lột xác”. Từ một cầu thủ thiên về kỹ thuật cá nhân, anh trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống, luôn tích cực pressing, hỗ trợ phòng ngự và đóng vai trò thủ lĩnh trên hàng công. Điều mà Kylian Mbappe từng bị cho là chưa làm đủ tốt, Dembele lại thể hiện một cách trọn vẹn.

Phong độ ổn định, sự hy sinh vì tập thể và khả năng tỏa sáng ở những trận cầu lớn đang giúp Dembele vươn tầm trở thành biểu tượng mới của PSG. Và nếu anh tiếp tục duy trì màn trình diễn như trước Bayern, đại diện nước Pháp hoàn toàn có cơ sở để mơ về tấm vé vào chung kết Champions League mùa này.

Trận cầu điên rồ nhất Champions League đã được tạo nên như thế nào Rạng sáng 29/4, trận bán kết lượt đi Champions League 2025/26 chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa PSG và Bayern Munich nơi những ngôi sao tấn công đã đem đến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng.