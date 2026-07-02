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Thể thao World Cup 2026

Tiền đạo Mỹ tái hiện 'thành tích' của Zidane, Ronaldinho

  • Thứ năm, 2/7/2026 12:06 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Ghi bàn rồi nhận thẻ đỏ trong trận thắng Bosnia, Folarin Balogun gia nhập nhóm cầu thủ hiếm hoi tạo nên dấu mốc đặc biệt này ở vòng knock-out World Cup.

Một ngày thi đấu vui buồn lẫn lộn của Balogun. Ảnh: Reuters.

Sáng 2/7, Folarin Balogun trở thành tâm điểm sau chiến thắng 2-0 của tuyển Mỹ trước Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026. Tiền đạo này không chỉ mở tỷ số mà còn phải rời sân bằng thẻ đỏ trong hiệp hai, qua đó ghi tên mình vào một thống kê đặc biệt trong lịch sử giải đấu.

Theo số liệu từ OptaJack, Balogun là cầu thủ tiếp theo ghi bàn và đồng thời bị truất quyền thi đấu trong một trận thuộc vòng knock-out World Cup. Trước chân sút của tuyển Mỹ, chỉ ba huyền thoại từng rơi vào hoàn cảnh tương tự là Garrincha, Ronaldinho và Zinedine Zidane.

Zidane tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ ở chung kết World Cup 2006 trên sân Olympiastadion (Berlin). Trước khi nhận thẻ đỏ vì cú húc đầu vào Marco Materazzi trong hiệp phụ, huyền thoại người Pháp đã thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho tuyển Pháp.

Bốn năm trước đó, Ronaldinho cũng đi vào lịch sử ở tứ kết World Cup 2002. Ngôi sao tuyển Brazil ghi siêu phẩm đá phạt giúp đội nhà đánh bại tuyển Anh 2-1, nhưng sau đó bị truất quyền thi đấu vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Dany Mills.

Người đầu tiên lập nên cột mốc hiếm gặp này là Garrincha tại World Cup 1962. Trong trận bán kết gặp chủ nhà Chile, huyền thoại Brazil lập cú đúp trước khi bị đuổi khỏi sân vì hành vi đá vào Eladio Rojas.

Với Balogun, trận đấu trước Bosnia mang đến đủ mọi cung bậc cảm xúc. Tiền đạo sinh năm 2001 mở ra lợi thế cho tuyển Mỹ bằng bàn thắng quan trọng, nhưng không thể cùng đồng đội ở lại sân đến tiếng còi mãn cuộc.

Dẫu vậy, chiến thắng 2-0 vẫn giúp chủ nhà giành vé vào vòng 16 đội, còn Balogun vô tình trở thành cái tên mới nhất góp mặt trong danh sách vốn chỉ dành cho những huyền thoại của các kỳ World Cup.

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Đào Trần

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