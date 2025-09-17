Tiềm lực các đại gia đang muốn mở sàn tiền số tại Việt Nam

SSI, VIX, TCBS, VPBankS, MB... đang chạy đua tham gia thị trường tài sản mã hóa, hứa hẹn tạo cuộc cạnh tranh gay gắt nhờ tiềm lực vốn và tệp khách hàng.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI, được mệnh danh là "sói già" trong giới tài chính Việt Nam. Ảnh: SSI.

Không lâu sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, hàng loạt công ty chứng khoán, ngân hàng đã công bố kế hoạch tham gia thị trường đầy tiềm năng này.

Một loạt doanh nghiệp đầu ngành tài chính ngân hàng trong nước như Chứng khoán SSI, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), Chứng khoán VPBank (VPBankS), Chứng khoán VIX hay Ngân hàng MB đều đã có những động thái bước đầu, mở đường tham gia mở sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Nhiều nhà môi giới chứng khoán muốn làm sàn tiền số

Trong số các công ty chứng khoán muốn tham gia thị trường tài sản số, Chứng khoán SSI của đại gia Nguyễn Duy Hưng là một trong những đơn vị đầu tư bày tỏ tham vọng, thông qua công ty con CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID).

Theo đó, SSID và Công ty Quản lý Quỹ SSI đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm xây dựng hạ tầng tài chính số, blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.

SSI hiện là doanh nghiệp chứng khoán lớn nhất Việt Nam. Tính đến cuối quý II, tổng tài sản hợp nhất của công ty đạt xấp xỉ 91.000 tỷ đồng , trong đó vốn chủ sở hữu hơn 28.600 tỷ, con số vượt trội so với phần lớn công ty chứng khoán khác trên thị trường.

Đáng chú ý, SSI luôn duy trì hiệu quả kinh doanh top đầu thị trường. Trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của nhà môi giới chứng khoán này đạt gần 1.200 tỷ đồng , tương đương tỷ lệ ROE (tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu) đạt khoảng 11%, còn ROA (tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản) khoảng 3,7%. Đây là hiệu suất kinh doanh thuộc nhóm tốt nhất thị trường nửa đầu năm nay.

SSI hiện cũng là công ty chứng khoán dẫn đầu mảng cho vay ký quỹ (margin) với dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán đến cuối tháng 6 năm nay đạt hơn 33.000 tỷ đồng . Quy mô dư nợ cho vay này của SSI thậm chí đã tương đương với một vài ngân hàng cỡ nhỏ tại Việt Nam.

Về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền trên HoSE, công ty của đại gia Nguyễn Duy Hưng hiện nắm gần 11%, thuộc nhóm dẫn đầu.

Với các nền tảng kể trên, SSI được kỳ vọng tận dụng thế mạnh về vốn, công nghệ và số lượng khách hàng sẵn có để mở rộng sang lĩnh vực tài sản mã hóa.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán VIX (VIX) cũng đã thành lập công ty con - CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) - hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng .

Việc thành lập VIXEX của VIX là bước đi cần thiết để nhà môi giới chứng khoán này tham gia vào lĩnh vực tài sản mã hóa. Tuy nhiên, so với các đối thủ hiện hữu, quy mô vốn của VIX hiện khá khiêm tốn.

Dù từng gây chú ý với các thương vụ phát hành cổ phiếu quy mô lớn và tham vọng mở rộng đầu tư, VIX hiện không có quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu lớn như SSI.

Vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán này hiện vào khoảng 17.700 tỷ đồng , thấp hơn hẳn so với SSI. Lợi nhuận hàng năm của công ty cũng chưa tạo sự đột phá đáng kể, ngoại trừ quý gần nhất khi VIX đạt doanh thu gần 2.000 tỷ đồng , tăng 422% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế trong quý cũng đạt hơn 1.300 tỷ, tăng gần 11 lần và là mức lợi nhuận quý cao nhất công ty từng ghi nhận.

Dù vậy, để có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường tài sản mã hóa, VIX được dự báo phải đối mặt với không ít thách thức về vốn, công nghệ và thương hiệu, đặc biệt trong bối cảnh đây là lĩnh vực đòi hỏi khả năng quản trị rủi ro cao.

Điểm mạnh của VIX nằm ở sự năng động trong chiến lược và sẵn sàng theo đuổi mô hình kinh doanh mới. Tuy nhiên, để cạnh tranh với "gã khổng lồ" như SSI, TCBS, VPBankS, MB... VIX sẽ cần nhiều hơn ở các đối tác chiến lược, đặc biệt là các ngân hàng.

QUY MÔ VỐN CHỦ SỞ HỮU CÁC DOANH NGHIỆP MUỐN LÀM SÀN TIỀN SỐ Nguồn: BCTC soát xét bán niên các DN. Nhãn MB TCBS SSI VPBankS VIX Vốn chủ sở hữu tỷ đồng 117.060 30.063 28.606 18.194 17.719

Ngân hàng hậu thuẫn

Khác với SSI, VIX, nhóm công ty chứng khoán TCBS, VPBankS và Ngân hàng MB khi làm sàn tiền số sẽ có lợi thế từ tệp khách hàng trong hệ sinh thái của ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Các doanh nghiệp này đều nổi tiếng với quy mô vốn, tài sản lên tới hàng triệu tỷ đồng cùng hạ tầng công nghệ dẫn đầu.

Những năm qua, TCBS đã vươn lên trở thành một trong những công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường với gần 1 triệu khách hàng bán lẻ, nhờ lợi thế gắn kết chặt chẽ trong hệ sinh thái Techcombank.

Điểm tựa quan trọng nhất của TCBS chính là sức mạnh từ ngân hàng mẹ. Ngân hàng của Chủ tịch Hồ Hùng Anh hiện có tổng tài sản đạt 1,038 triệu tỷ đồng , lợi nhuận thường xuyên đạt trên 1 tỷ USD /năm.

Techcombank còn nổi tiếng là ngân hàng tư nhân tiên phong trong số hóa dịch vụ, do đó, nếu TCBS tham gia thị trường tiền số, công ty có thể tận dụng nền tảng công nghệ cùng tập khách hàng sẵn có của Techcombank để nhanh chóng mở rộng quy mô.

Hiện bảng giá chứng khoán trực tuyến của TCBS đã có tích hợp hợp bảng giá tài sản mã hóa khi hiển thị 100 đồng tiền mã hóa như BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum), XRP BNB, DOGE… Tuy nhiên bảng giá tài sản mã hóa của TCBS mới chỉ có chức năng theo dõi về giá, khối lượng mua bán, tổng vốn hóa, tỷ lệ thanh khoản... chứ chưa cho thực hiện giao dịch mua bán.

Theo bà Đoàn Mai Hạnh, Giám đốc cao cấp Kinh doanh và tự doanh thị trường tài chính TCBS, khi tài sản mã hóa được công nhận với hành lang pháp lý rõ ràng, TCBS sẽ tích hợp vào sản phẩm dịch vụ để cung cấp cho khách hàng.

Về phía VPBank, nhà băng này cũng tiết lộ đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Trong kế hoạch này, VPBankS sẽ giữ vai trò dẫn dắt.

Để đẩy mạnh nội lực, VPBankS đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết trên HoSE hoặc UPCoM. Sau đợt IPO, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 15.000 tỷ lên 18.750 tỷ, đưa VPBankS lên vị trí top 3 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường.

Cạnh tranh trên thị trường tài sản mã hóa dự kiến khốc liệt không kém thị trường chứng khoán. Ảnh: Nam Khánh.

Ngoài lợi thế về vốn, công ty chứng khoán này còn cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh, với sự hỗ trợ lớn từ ngân hàng mẹ.

Trong nửa đầu năm 2025, VPBankS ghi nhận lợi nhuận gần 900 tỷ đồng , tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay margin đạt gần 18.000 tỷ đồng , lọt top 4 công ty chứng khoán có dư nợ margin lớn nhất thị trường.

Ưu thế của VPBankS là khả năng khai thác nguồn vốn dồi dào từ VPBank, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất thị trường hiện nay. Hệ sinh thái khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp của ngân hàng mẹ cũng giúp VPBankS có điều kiện tiếp cận đa dạng đối tượng, từ đó thuận lợi hơn nếu triển khai dịch vụ liên quan đến tài sản số.

Với MB, nhà băng này vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật với Dunamu - đơn vị vận hành Upbit, sàn tiền số lớn nhất Hàn Quốc. Thông qua biên bản ghi nhớ này, Dunamu sẽ hỗ trợ MB thành lập sàn giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam, đồng thời tham gia đóng góp xây dựng luật, hệ thống và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư liên quan đến tài sản số.

Với tư cách ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh lớn nhất Việt Nam, MB sở hữu tiềm lực tài chính vượt trội. Tính đến giữa năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng này đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng , chỉ sau nhóm Big 4 quốc doanh (BIDV, Agribank, Vietcombank VietinBank).

MB cũng là ngân hàng đi đầu trong phát triển ngân hàng số, sở hữu nền tảng khách hàng cá nhân lớn (hơn 30 triệu khách hàng) và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. Điều này tạo lợi thế cực lớn nếu MB muốn triển khai sàn tiền số, khi đang có sẵn cả vốn, công nghệ và tập khách hàng.