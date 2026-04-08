Tiếc cho Vân Trang

Vân Trang đang có dấu hiệu chững lại khi liên tiếp góp mặt trong các dự án chất lượng thấp. Điều này gây tiếc nuối khi cô được đánh giá là một diễn viên có thực lực và kinh nghiệm.

Sau gần 20 năm hoạt động, với hơn 40 tác phẩm ở cả truyền hình lẫn điện ảnh, Vân Trang rõ ràng là cái tên đã quá quen thuộc với khán giả Việt. Bên cạnh đó, với một sự nghiệp trải dài, từ những vai mang màu sắc cam chịu, khắc khổ ở giai đoạn đầu cho đến sự đa dạng và phức tạp hơn sau này, cô cũng được xếp vào hàng những diễn viên có thực lực, trở thành lựa chọn tương đối an toàn cho nhiều nhà làm phim.

Song những năm trở lại đây, Vân Trang không hoạt động năng nổ như trước. Trong 3 năm, cô gần như vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, chỉ tham gia 2 dự án điện ảnh là Nhà ma xó và Bus: Chuyến xe một chiều. Đáng tiếc, cả hai tác phẩm kinh dị này đều bị đánh giá có chất lượng thấp, với nội dung gây nhiều ý kiến trái chiều.

Hai dự án bết bát

Nhà ma xó đánh dấu việc Vân Trang tái xuất màn bạc sau 2 năm, kể từ bộ phim hành động Kẻ ẩn danh (2023). Song, so với mặt bằng phim Việt những năm qua, đây là dự án có kinh phí trung bình, tối giản về bối cảnh lẫn hình ảnh để tập trung khai thác yếu tố hù dọa nhằm tạo cảm giác giải trí, dễ tiếp cận.

Cũng vì vậy, đứa con tinh thần của Trương Dũng khó có thể trở thành một dự án đủ sức thuyết phục về chất lượng. Trong phim, Vân Trang vào vai Quỳnh - con dâu cả trong một gia đình có ba người con. Nhân vật được xây dựng với tính cách độc hại, thực dụng, thường xuyên lớn tiếng, chửi mắng những người xung quanh. Hết lần này đến lần khác, cô xúi chồng thuyết phục mẹ bán nhà, tỏ ra bất mãn, gay gắt khi mẹ chồng khăng khăng giữ lại để gia đình có nơi sum vầy, cũng như là chốn để người chồng đã khuất tìm về.

Vân Trang có màn trình diễn "dưới sức" trong Nhà ma xó.

Xuyên suốt hành trình, nhân vật của Vân Trang gần như không để lại bất kỳ thiện cảm nào với khán giả. Mỗi lần xuất hiện, Quỳnh đều mang đến bầu không khí ồn ào thái quá, với những câu thoại mang tông giọng chát chúa.

Không chỉ vậy, tuyến tâm lý của nhân vật còn bộc lộ nhiều điểm thiếu nhất quán ở phần cuối phim. Khi bị chồng hiểu lầm ngoại tình, Quỳnh bất ngờ trở nên thụ động, cam chịu những cơn mắng chửi, bạo hành, trái ngược với hình ảnh một người phụ nữ thô lỗ, sẵn sàng đối đầu đã được xây dựng trước đó.

Với cách khắc họa như vậy, Vân Trang gần như không có nhiều không gian để tạo dấu ấn về diễn xuất. Việc nhân vật liên tục bị đẩy vào trạng thái căng thẳng, lớn tiếng khiến lối thể hiện dễ rơi vào cảm giác làm quá, lên gân, từ đó gây mệt mỏi cho người xem.

Trong khi đó, ở bộ phim mới đây của đạo diễn Luk Vân - Bus: Chuyến xe một chiều, Vân Trang cũng không để lại ấn tượng khi chất lượng dự án nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí rời rạp sau thời gian ngắn công chiếu và gây thua lỗ nặng cho nhà sản xuất.

Trong câu chuyện kinh dị đặt trong bối cảnh học đường, Vân Trang vào vai cô Chi - một giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc, bị ám ảnh bởi biến cố xảy ra cách đây 10 năm, khi một nữ sinh bị bắt nạt và chết trong căn nhà hoang phía sau trường. Tuy nhiên, vì áp lực thành tích, nhân vật buộc phải cùng ban giám hiệu che giấu sự việc. Dù mang tiền đề tâm lý khá nặng, nhân vật lại không được khai thác tương xứng.

Trên thực tế, vai diễn này chủ yếu đảm nhận chức năng kết nối và dẫn dắt các mắt xích trong câu chuyện, xuất hiện để lý giải tình tiết rồi nhanh chóng rút lui. Nhân vật của Vân Trang vì vậy thiếu hẳn một hành trình phát triển rõ ràng, không có cao trào riêng, mang dáng dấp cầu nối cho câu chuyện hơn là một nhân vật độc lập với chiều sâu nội tâm.

Bus: Chuyến xe một chiều sớm rời rạp với doanh thu kém.

Bên cạnh đó, kịch bản phim bị đánh giá rời rạc, thiếu điểm nhấn, kéo theo việc các nhân vật đều khó tạo dấu ấn. Câu chuyện còn được triển khai theo hướng lỏng lẻo, với một cốt truyện quá mỏng cho hành trình kéo dài gần 2 tiếng, khiến các tình tiết dễ rơi vào trạng thái kéo dài, xoay vòng mà thiếu tiến triển rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, vai diễn của Vân Trang cũng khó thoát khỏi cảm giác nhạt nhòa, không tạo được sức nặng trong mạch truyện.

Tiếc nuối

Công bằng mà nói, màn thể hiện của Vân Trang trong Bus: Chuyến xe một chiều tốt hơn nhiều so với Nhà ma xó. Đảm nhận một vai diễn mang tâm lý dằn vặt, day dứt, nữ diễn viên đôi lúc tạo được sự thuyết phục nhất định, giúp khán giả tin vào những gì nhân vật đã trải qua thông qua những biểu cảm tiết chế, có điểm rơi cảm xúc rõ ràng.

Đặc biệt, ở phân đoạn đối thoại với cô hiệu trưởng về cuối phim, Vân Trang cho thấy kinh nghiệm diễn xuất qua cách xử lý cảm xúc chừng mực. Những nức nở đan xen kìm nén, cùng đài từ tròn trịa phần nào giúp nhân vật trở nên có sức nặng hơn. Trong tổng thể dàn diễn viên, đây có thể xem là một trong những điểm sáng hiếm hoi về mặt diễn xuất.

Tuy vậy, khi vai diễn bị giới hạn về không gian thể hiện, đồng thời kịch bản bộc lộ nhiều hạn chế trong cách triển khai và phát triển câu chuyện, những nỗ lực của nữ diễn viên cũng chỉ có thể vớt vát được phần nào chất lượng tác phẩm.

Trước khi có bước lùi với hai dự án kể trên, hành trình của Vân Trang tại địa hạt điện ảnh tương đối thuận lợi, có ít nhiều dấu ấn. Ở giai đoạn đầu (2010-2015), cô là “nàng thơ” của Victor Vũ trong những dự án làm nên tên tuổi của nam đạo diễn như Scandal: Bí mật thảm đỏ (2012) hay Thiên mệnh anh hùng (2012). Đây cũng là quãng thời gian thăng hoa, khi Vân Trang được trao nhiều vai diễn có chiều sâu tâm lý, giàu thách thức.

Thậm chí, vai Ý Linh (Scandal: Bí mật thảm đỏ) còn mang về cho cô cú đúp giải thưởng tại LHP Việt Nam - thành tích nổi bật nhất của nữ diễn viên ở mảng điện ảnh tính đến lúc này.

Vân Trang đủ khả năng đảm đương những vai diễn phức tạp hơn.

Ở giai đoạn sau, khi điện ảnh Việt chuộng hơn những bộ phim hài thuần túy - thể loại vốn không phải sở trường, Vân Trang cũng không còn tạo được nhiều màn thể hiện gây tiếng vang như trước. Dù vậy, cô vẫn duy trì sự hiện diện khá đều đặn, thậm chí có năm tham gia tới 4 tác phẩm (2019), và vẫn có một số dự án nhận được đánh giá tích cực.

Nhìn vào chặng đường đó, việc góp mặt trong hai dự án bết bát liên tiếp có thể xem là bước lùi của nữ diễn viên, nhất là khi những gì đã thể hiện cho thấy cô là cái tên có thực lực, đủ khả năng góp mặt trong những dự án chất lượng và phức tạp hơn.

Điều này càng trở nên đáng tiếc trong bối cảnh khán giả ngày càng ít có cơ hội thấy Vân Trang trên màn ảnh.