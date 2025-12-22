Tiếc cho Lương Thế Thành

“Hoàng tử quỷ” đánh dấu sự trở lại của Lương Thế Thành trên màn ảnh rộng sau 10 năm. Dù vậy, dự án không được thành công như mong đợi, khi doanh thu chưa đủ bù chi phí sản xuất.

Nếu đặt ở bối cảnh một năm trước - khi cơn sốt phim kinh dị càn quét rạp Việt, khó ai có thể đoán rằng một dự án như Hoàng tử quỷ có thể thất bại tại phòng vé.

Cú bắt tay giữa ProductionQ - đơn vị đứng sau những Cám, Kẻ ăn hồn, với CJ HK - công ty sản xuất phim đình đám bậc nhất thị trường, biến đứa con tinh thần của Trần Hữu Tấn trở thành một trong những tác phẩm có kinh phí lớn nhất năm 2025. Song khi phòng vé rơi vào giai đoạn thấp điểm, đặc biệt đối với dòng phim kinh dị, Hoàng tử quỷ lập tức có cú trượt dài, doanh thu không đủ bù kinh phí sản xuất.

Bên cạnh những người cầm trịch dự án, thất bại của Hoàng tử quỷ cũng để lại nhiều tiếc nuối cho dàn diễn viên, trong đó phải kể đến Lương Thế Thành - người mới trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm vắng bóng.

Nỗ lực đáng ghi nhận

Lấy bối thời Lê Trung Hưng, Hoàng tử quỷ theo chân Thân Đức (Anh Tú Atus) một hoàng tử được sinh ra từ tà thuật, sớm bộc lộ bản chất khát máu từ nhỏ. Ngày nọ, theo lời chỉ dẫn của Quỷ Xương Cuồng, Thân Đức tìm cách trốn khỏi cung cấm, nuôi mộng phục hưng Xương Cuồng giáo.

Để làm được điều này, hắn phải cải trang thành một thầy thuốc trà trộn vào làng Hủi, nơi người dân đang kiệt quệ vì dịch bệnh. Đây cũng chính là địa điểm đặt Ải Mắt Người, giam giữ linh hồn của Quỷ Xương Cuồng.

Trong phim, Lương Thế Thành vào vai trưởng làng Lỗ Đạt, đối trọng với Hoàng tử quỷ Thân Đức. Trong nhiều năm trời, Lỗ Đạt là người đứng đầu làng Hủi, dẫn dắt người dân nơi đây chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Tạo hình của Lương Thế Thành trong phim.

Trong phim, nhân vật của Lương Thế Thành có tính cách điềm tĩnh, cương nghị, là biểu tượng của lẽ phải. Tuy nhiên, vì có phần cả tin và nôn nóng, Lỗ Đạt vô tình dẫn lối cho Thân Đức tiến sâu vào làng, từ đó kéo theo chuỗi bi kịch cho người dân cũng như chính anh. Hành trình phim là cách Lỗ Đạt đối diện sai lầm, giải cứu con gái và người làng Hủi khỏi dã tâm của Hoàng tử quỷ.

Thực tế, đây không phải kiểu vai quá xa lạ với Lương Thế Thành. Suốt gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh thường được khán giả nhớ đến qua hình tượng người đàn ông nam tính, chững chạc. Ở dạng vai sở trường, nam diễn viên kiểm soát tương đối tốt màu sắc nhân vật. Nhờ đó, hình ảnh một con người thẳng thắn, bộc trực, hành động theo bản năng hơn là toan tính được thể hiện tương đối thuyết phục.

Lương Thế Thành làm tương đối ổn những khía cạnh cơ bản, từ đài từ tự nhiên đến lối diễn chừng mực, ít lên gân, qua đó tạo được đôi chút thiện cảm. Dù kịch bản chưa khai thác trọn vẹn tâm lý nhân vật, anh vẫn toát lên sự cứng cỏi, cương nghị cần thiết, giúp các màn đối đầu giữa Thân Đức và Lỗ Đạt giữ được sức nặng và độ kịch tính.

Ngoài ra, Lương Thế Thành cũng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc khi chủ động siết ngoại hình, trực tiếp đảm nhận các phân đoạn đòi hỏi thể lực. Những cảnh hành động của nam diễn viên được xử lý khá gọn gàng, giữ được cảm giác chân thật cần thiết.

Màn trở lại nhiều tiếc nuối

Lương Thế Thành có sự nghiệp khá dài hơi, ghi dấu qua hàng trăm tác phẩm lớn nhỏ. Tuy nhiên, nam diễn viên lại khá lặng tiếng ở màn ảnh rộng, trái ngược với sự sôi nổi tại sân khấu và truyền hình. Lần gần nhất khán giả được thấy Lương Thế Thành ở rạp chiếu đã cách đây 10 năm.

Lương Thế Thành chưa có nhiều dấu ấn ở địa hạt điện ảnh.

Những dự án điện ảnh trước đó của nam diễn viên cũng chưa tạo được dấu ấn rõ nét. Các phim gần nhất như Tik Tak, Anh yêu em (2016) hay Bay vào cõi mộng (2013) dù được đánh giá tương đối ổn về nội dung, song phần lớn đều có doanh thu thấp, không đủ bù chi phí sản xuất.

Nói để thấy, với kinh phí ước tính khoảng 30 tỷ đồng , Hoàng tử quỷ rõ ràng là dự án điện ảnh có quy mô lớn nhất mà Lương Thế Thành từng tham gia. Bên cạnh đó, việc anh trở lại sau thời gian vắng bóng dài cũng khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng. Nam diễn viên cũng cho biết đã dành không ít tâm huyết cho dự án lần này, đặc biệt là quỹ thời gian để chuẩn bị về mặt thể chất lẫn nghiên cứu nhân vật.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Lương Thế Thành là không đủ giúp dự án đạt được kết quả như kỳ vọng. Dù được đầu tư mạnh về mặt sản xuất, kịch bản phim vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa tương xứng với quy mô kinh phí. Trong một câu chuyện còn rời rạc, tồn tại nhiều lỗ hổng, không chỉ màn thể hiện của Lương Thế Thành bị ảnh hưởng phần nào, mà chính bộ phim cũng chưa thể tạo được tiếng vang, đuối sức trong việc lôi kéo số đông khán giả ra rạp.

Xuyên suốt phim, Lỗ Đạt được xây dựng với nhiều tổn thương nội tâm, song diễn biến tâm lý của nhân vật vẫn tỏ ra khá nghèo nàn. Sự chuyển biến cảm xúc diễn ra tương đối nhanh và đơn giản, khiến bi kịch chưa tạo được sức nặng như kỳ vọng. Ở một phương diện khác, các mối quan hệ xoay quanh Lỗ Đạt cũng chưa được khai thác tương xứng. Tương tác giữa anh với con gái, hay với Phan Cuồng, dân làng, còn khá mờ nhạt, chưa thực sự trở thành động lực đẩy cao kịch tính cho câu chuyện.

Nét diễn của Lương Thế Thành nhìn chung còn khá đơn điệu, nhiều thời điểm rơi vào trạng thái gồng mình để thể hiện sự cương trực, thẳng thắn. Ở những phân đoạn đời thường, nam diễn viên thực chất vẫn thể hiện khá tròn trịa. Tuy nhiên, khi kịch tính được đẩy lên cao, cách thể hiện nhân vật của anh phảng phất màu sắc sân khấu, khiến các khoảnh khắc đau khổ, bi kịch có phần chưa phù hợp với màn ảnh rộng.

Ngoài ra, Hoàng tử quỷ xuất hiện không ít chi tiết được mài giũa chưa kỹ lưỡng, ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm khán giả. Đơn cử là trường đoạn “vô thưởng vô phạt” giữa Lỗ Đạt và Phan Cuồng trong rừng sâu, với lời thoại lạc quẻ, gần như không đóng góp vào việc phát triển tâm lý nhân vật. Bên cạnh đó, những phân đoạn mang tính phô diễn hình thể cũng được lặp lại khá dày, tạo cảm giác thừa thãi và gây xao nhãng mạch xem.

Hoàng tử quỷ được dự đoán sẽ kết thúc hành trình phòng vé ở doanh thu khoảng 30 tỷ đồng .

Câu chuyện dù được kể theo hướng khá rắc rối, liên tục thay đổi góc nhìn và điểm tựa trần thuật, nhưng phần nội tâm của các nhân vật lại được triển khai tương đối đơn giản. Sự chênh lệch này khiến bộ phim nặng về hình thức, trong khi chiều sâu tâm lý chưa theo kịp cấu trúc mà bộ phim đặt ra.

Với việc Hoàng tử quỷ không đạt được kết quả như kỳ vọng, có thể nói sau 20 năm làm nghề, Lương Thế Thành vẫn chưa có dấu ấn đáng chú ý nào ở địa hạt điện ảnh. Đây rõ ràng là điều đáng tiếc đối với một diễn viên chăm chỉ và chịu cống hiến như anh.

Song với những gì đã thể hiện, nam diễn viên hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một dấu ấn trong tương lai, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường điện ảnh đang ngày càng “ăn nên làm ra”, mang đến nhiều cơ hội hơn.