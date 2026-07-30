Tiếc cho Châu Tinh Trì

Thắng lớn phòng vé, "Kung fu nữ túc" vẫn bị chê nhạt nhẽo, kịch bản cũ kỹ và kỹ xảo kém đầu tư. Màn tái xuất sau 7 năm của Châu Tinh Trì vì thế chưa trọn vẹn.

Cùng với Thành Long, Châu Tinh Trì là một trong hai cái tên thống trị phòng vé châu Á trong phần lớn thập niên 1990. Chưa dừng lại, đỉnh cao về doanh thu phải kể đến Mỹ Nhân Ngư (2016), tác phẩm lập kỷ lục với khoảng 3,39 tỷ NDT, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc bấy giờ.

Dù vậy, trong một thập kỷ qua, khó có thể xem Châu Tinh Trì vẫn là thế lực phòng vé như thời kỳ đỉnh cao. Một mặt, tác phẩm gần nhất của ông vào năm 2019 chỉ thu khoảng 95,6 triệu USD toàn cầu, thấp hơn đáng kể so với hiện tượng phòng vé Mỹ Nhân Ngư. Mặt khác, Châu Tinh Trì đã tương đối im tiếng trong 7 năm qua.

Chính vì lẽ đó, với Kung fu nữ túc, lần trở lại này của Châu Tinh Trì nhận được nhiều kỳ vọng, song cũng đi kèm không ít áp lực, khi đánh dấu màn tái xuất của một trong những nhà làm phim có sức ảnh hưởng lớn của điện ảnh Hong Kong.

Công thức của Châu Tinh Trì vẫn đầy hiệu quả

Kung fu nữ túc là phần mở rộng của Đội bóng Thiếu Lâm - tác phẩm đình đám bậc nhất trong sự nghiệp Châu Tinh Trì. Trung tâm câu chuyện là đội bóng nữ Nga Mi, tập hợp những cô gái sở hữu khả năng đặc biệt nhưng bước vào “Chí Tôn Vô Địch Cúp” với vị thế không được đánh giá cao. Trên hành trình tranh tài, họ phải đối đầu với hàng loạt đối thủ đáng gờm, có những chiêu thức khác thường, kỳ quái.

Song hành trình đi đến chức vô địch của Nga Mi càng thêm khó khăn khi những rạn nứt trong nội bộ đội bóng dần bộc lộ. Đội trưởng Song Song (Trương Tiểu Phỉ) mạnh mẽ nhưng có phần độc đoán trong cách dẫn dắt, dẫn đến nhiều bất đồng với các thành viên, đặc biệt là trụ cột của đội Ngọc Lung (Địch Lệ Nhiệt Ba).

Giữa sức ép từ các đối thủ và những mâu thuẫn chưa được hóa giải, Nga Mi buộc phải tìm lại sự gắn kết nếu muốn tiến xa tại giải đấu.

Mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim.

Về cơ bản, Kung fu nữ túc vẫn là một câu chuyện quen thuộc về những kẻ yếu thế tìm cách lội ngược dòng. Điều khiến tác phẩm trở nên khác biệt nằm ở cách Châu Tinh Trì một lần nữa đẩy bóng đá ra khỏi những giới hạn thông thường.

Trên sân cỏ của ông, thắng thua không chỉ được quyết định bằng chiến thuật hay thể lực, mà còn là võ công, những cú sút phi lý và hàng loạt tình huống vượt khỏi logic đời thực. Phim vì thế ngay từ đầu đã lựa chọn sự phóng đại, ngớ ngẩn và tinh thần “vô ly đầu” (mo lei tau) vốn gắn với tên tuổi Châu Tinh Trì.

Đây cũng là điểm khiến bộ phim dễ dàng tìm được khán giả của mình. Với những người yêu thích Châu Tinh Trì, cảm giác quen thuộc đến từ cách ông biến một tình huống tưởng như bình thường thành trò đùa, rồi tiếp tục đẩy nó đến mức phi lý. Từ võ thuật hòa vào bóng đá, các đối thủ sở hữu những tuyệt kỹ kỳ quặc, những pha thi đấu vượt khỏi quy luật vật lý, tất thảy tạo nên một thế giới mà người xem phải chấp nhận sự vô lý trước khi có thể tận hưởng niềm vui mà bộ phim mang lại.

Truyền thông Trung Quốc nhận xét tác phẩm có tiết tấu nhanh và xây dựng một không gian gần với câu chuyện cổ tích, nơi sự hoang đường trở thành một phần của cuộc chơi.

Song dường như, thứ giúp Kung fu nữ túc tạo được hiệu ứng mạnh hơn cả là cảm giác hoài niệm. Hai mươi lăm năm sau Đội bóng Thiếu Lâm, Châu Tinh Trì trở lại đúng với công thức từng giúp ông tạo nên một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất sự nghiệp: bóng đá, võ thuật và hài. Phim còn cài cắm nhiều chi tiết gợi nhớ những tác phẩm trước đây, từ tên nhân vật, những pha bóng phi thực tế cho tới hình ảnh quen thuộc.

Dù vương nhiều tranh cãi, Kung fu nữ túc nhanh chóng chiếm ưu thế tại phòng vé Trung Quốc, vượt 568 triệu NDT sau ba ngày, và cán mốc 2 tỷ NDT vào ngày 28/7. Ở tuổi ngoài 60, Châu Tinh Trì một lần nữa chứng minh là công thức từng giúp ông thống trị phòng vé vẫn còn sức sống trong một thị trường và một thế hệ khán giả đã thay đổi.

Phim tiếp tục khai thác công thức hài “vô ly đầu” từng làm nên tên tuổi Châu Tinh Trì.

Tranh cãi bủa vây Châu Tinh Trình

Trở lại sau 7 năm vắng bóng điện ảnh, Châu Tinh Trì từng được kỳ vọng sẽ mang đến một màn tái xuất đủ sức gợi nhắc thời kỳ đỉnh cao. Thế nhưng, trái với thành tích phòng vé khả quan, Kung fu nữ túc lại tạo nên cuộc tranh luận khá gay gắt về chất lượng.

Phim mở điểm Douban ở mức 6,6, một con số không quá thấp với mặt bằng phim thương mại, nhưng vẫn gây thất vọng khi đặt cạnh tên tuổi của người từng đứng sau Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh kung fu hay Vua hài kịch.

Tranh cãi lớn nhất nằm ở chất hài “vô ly đầu”, thứ từng giúp Châu Tinh Trì trở thành hiện tượng của điện ảnh Hong Kong. Kung fu nữ túc vẫn đầy những tình huống cố tình đẩy sự ngớ ngẩn đến tận cùng, song vấn đề là phần lớn những mảng miếng ấy không còn tạo được cảm giác mới mẻ.

Tờ Tân Kinh Báo thậm chí đặt vấn đề liệu chất hài này có còn đủ sức cứu một Châu Tinh Trì đã trở nên lỗi thời, khi những kỹ nghệ từng khiến khán giả bất ngờ nay đôi lúc chỉ để lại sự im lặng hoặc cảm giác gượng gạo.

Bên cạnh đó, điểm yếu dễ nhận thấy hơn của Kung fu nữ túc nằm ở chính kịch bản. Công thức lẫn cách triển khai đều bị cho là thiếu sức nặng. Mâu thuẫn giữa Song Song và Ngọc Lung được đặt ra nhưng chưa đủ chiều sâu, quá trình thay đổi của nhân vật diễn ra khá nhanh, trong khi nhiều chi tiết về quá khứ hay tổn thương cá nhân chưa được khai thác kỹ.

Điểm khiến Kung fu nữ túc dễ tạo cảm giác cũ kỹ hơn cả nằm ở việc phim dựa quá nhiều vào những gì Đội bóng Thiếu Lâm từng làm. Cách kết hợp võ thuật với bóng đá, cùng câu chuyện về một đội bóng yếu thế tạo nên bất ngờ, đều dễ khiến khán giả liên tưởng đến tác phẩm năm 2001. Sau hơn hai thập niên, công thức từng độc đáo ấy cần được bổ sung nhiều ý tưởng mới để tạo sức hút, thay vì chỉ khoác lên mình một diện mạo khác.

Kung fu nữ túc gây tranh cãi về kịch bản, kỹ xảo và cảm giác cũ kỹ.

Phần hình ảnh cũng khiến tác phẩm nhận không ít lời chê bai. Một số cảnh thi đấu bị nhận xét mang cảm giác phông xanh khá rõ, kỹ xảo thiếu độ mượt, thậm chí có phần rẻ tiền nếu đặt cạnh tiêu chuẩn của một phim điện ảnh ra mắt năm 2026.

Điều đáng tiếc ở Kung fu nữ túc còn ở dấu ấn Châu Tinh Trì không còn tạo được cảm xúc mạnh như trước. Những tác phẩm thời đỉnh cao của ông thường kết hợp chất hài với câu chuyện về những con người bình thường mang theo giấc mơ lớn. Ở bộ phim này, sự sôi nổi và tinh thần ấy vẫn còn, nhưng chiều sâu cảm xúc để câu chuyện thực sự ở lại với người xem đã mất đi đáng kể.

Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Kung fu nữ túc là tác phẩm đầy thành công trên bình diện thương mại. Song rõ ràng, những tranh luận vừa qua cho thấy Châu Tinh Trì vẫn chưa thể trở về vị thế thời hoàng kim, đặc biệt khi bộ phim chưa cho thấy sự mới mẻ tương xứng với kỳ vọng dành cho màn tái xuất của ông.