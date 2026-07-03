Thụy Sĩ 1-0 Algeria: Embolo ghi bàn

Tuyển Thụy Sĩ sẽ chạm trán Algeria tại vòng 32 đội World Cup 2026 với mục tiêu xác lập kỷ lục lần thứ tư liên tiếp góp mặt ở vòng 16 đội.

Embolo mở tỷ số cho Thuỵ Sĩ trước Algeria.

10h sáng 3/7, Thụy Sĩ sẽ đối đầu với Algeria tại sân vận động BC Place (Vancouver) trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026. Đây là cuộc chạm trán giữa một Thụy Sĩ đang có phong độ ổn định và một Algeria vừa lách qua khe cửa hẹp sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính với Áo hôm 28/6.

Thụy Sĩ bước vào trận đấu loại trực tiếp với tư cách đội dẫn đầu bảng B sau khi giành được 7 điểm. Thầy trò Murat Yakin sở hữu chuỗi 9 trận bất bại tại các giải đấu chính thức.

Điểm tựa của đại diện châu Âu nằm ở hàng phòng ngự kiên cường, khi chỉ để thủng lưới nhiều hơn một bàn trong duy nhất 1 trận suốt 14 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Phía bên kia chiến tuyến, Algeria đang hướng tới mục tiêu lọt vào vòng 16 đội lần thứ hai trong lịch sử, sau cột mốc năm 2014. "Những chiến binh sa mạc" ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp dù chỉ có 4 điểm và hiệu số - 2.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vladimir Petkovic, đại diện châu Phi cho thấy khả năng tấn công đa dạng, nhưng hàng thủ lại là nỗi lo lớn khi đã để lọt lưới 6 bàn sau 3 trận vòng bảng.

Về mặt lực lượng, Thụy Sĩ có thể thiếu vắng hậu vệ Silvan Widmer do chấn thương hông, trong khi Algeria đang chạy đua với thời gian để tiền đạo chủ lực Mohamed El Amine Amoura kịp bình phục.

S ự góp mặt của những ngôi sao kinh nghiệm như Granit Xhaka, Manuel Akanji bên phía Thụy Sĩ và Riyad Mahrez bên phía Algeria được kỳ vọng sẽ định đoạt cục diện trận đấu.

Highlights trận Thụy Sĩ 2-1 Canada Rạng sáng 25/6, Thụy Sĩ đánh bại chủ nhà Canada 2-1 ở lượt trận cuối bảng B World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.