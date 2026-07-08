Thụy Sĩ 0-0 Colombia: Thế trận chặt chẽ

Rạng sáng 8/7, hai đội tuyển hòa 0-0 sau 90 phút và sẽ phải bước vào hiệp phụ để giành tấm vé cuối vào tứ kết World Cup.

Luis Diaz cùng Colombia đang có phong độ cao. Ảnh: Reuters.

Thụy Sĩ tiến vào vòng 1/8 với sự tự tin lớn sau chuỗi ba chiến thắng liên tiếp. Sau trận hòa Qatar ở ngày ra quân, thầy trò HLV Murat Yakin lần lượt đánh bại Bosnia & Herzegovina, Canada rồi Algeria để khẳng định phong độ đang lên cao.

Điểm sáng của đại diện châu Âu là sự bùng nổ của Johan Manzambi. Tiền vệ 20 tuổi tiếp tục ghi dấu ấn khi kiến tạo cho Breel Embolo mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Algeria.

Bên kia chiến tuyến, Colombia cũng cho thấy sự ổn định đáng nể. Đội bóng của HLV Nestor Lorenzo bất bại sáu trận gần nhất, trong đó có năm chiến thắng. Sau khi dẫn đầu bảng K với trận hòa 0-0 trước Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, đại diện Nam Mỹ vượt qua Ghana 1-0 để góp mặt ở vòng 16 đội. Colombia còn sở hữu hàng thủ chắc chắn khi giữ sạch lưới ba trận liên tiếp và mới thủng lưới đúng một lần từ đầu giải.

Về lực lượng, Thụy Sĩ bỏ ngỏ khả năng sử dụng Michel Aebischer và Luca Jaquez do chấn thương cơ. Nếu cả hai vắng mặt, Granit Xhaka và Remo Freuler sẽ tiếp tục quán xuyến tuyến giữa, trong khi Manuel Akanji cùng Nico Elvedi án ngữ trước khung thành.

Colombia chịu tổn thất lớn hơn khi tiền đạo Jhon Cordoba phải chia tay phần còn lại của World Cup vì chấn thương gân kheo. Dù vậy, Luis Suarez đã tạo dấu ấn bằng pha kiến tạo trong trận gặp Ghana và nhiều khả năng sẽ được trao suất đá chính.

Với phong độ ổn định của cả hai đội, màn so tài tại Vancouver được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Khả năng tận dụng cơ hội và sự khác biệt từ những ngôi sao trên hàng công có thể trở thành yếu tố quyết định tấm vé vào tứ kết.

Highlights Colombia 1-0 Ghana Sáng 4/7, Colombia thắng Ghana 1-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.