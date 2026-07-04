Đội cuối cùng vào vòng 16 đội World Cup 2026

Sáng 1/7, Colombia giành thắng trước Ghana với tỷ số 1-0 thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Colombia vượt qua Ghana với tỷ số tối thiểu.

Đại diện Nam Mỹ kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc với tỷ lệ cầm bóng luôn duy trì ở mức trên 70%. Luis Diaz cùng James Rodriguez liên tục khuấy đảo cánh trái, trong khi Ghana gần như chỉ biết lùi sâu chống đỡ.

Phút 14, Colombia có bàn mở tỷ số sau một pha phối hợp mẫu mực. Suarez đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Jhon Arias băng vào dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Ghana.

Bị dẫn bàn từ sớm, Ghana buộc phải dâng cao đội hình. Tuy nhiên, đại diện châu Phi gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Sau hơn 30 phút thi đấu, Ghana chỉ thực hiện 45 đường chuyền, trong khi Colombia có tới 227 lần luân chuyển bóng. Thomas Partey gần như đơn độc ở khu trung tuyến và không thể giúp đội nhà tạo ra khác biệt.

Ghana không có cú sút nào trúng đích ở trận gặp Colombia.

Sang hiệp hai, Ghana liên tiếp tung thêm các cầu thủ tấn công nhằm tìm bàn gỡ, nhưng vẫn bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ của Colombia. Thậm chí, họ không có nổi một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút.

Ở chiều ngược lại, Colombia tạo ra hàng loạt cơ hội để kết liễu trận đấu. Luis Diaz đưa bóng vào lưới ở phút 56 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tiền đạo thuộc Bayern Munich sau đó còn bỏ lỡ pha đối mặt với thủ môn đối phương.

Những phút cuối, Juan Quintero suýt ghi siêu phẩm từ ngoài vùng cấm khi cú sút xa ở phút 84 chỉ đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau đó, thủ môn Ghana còn phải liên tiếp trổ tài cứu thua trước các pha dứt điểm nguy hiểm của Colombia.

Dù không thể ghi thêm bàn, chiến thắng 1-0 là đủ để Colombia ghi tên mình vào vòng 16 đội. Đối thủ tiếp theo của đội bóng Nam Mỹ sẽ là Thụy Sĩ vào ngày 8/7.

Colombia mở tỷ số 1-0 trước Ghana Sáng 4/7, Jhon Arias ghi bàn vào lưới Ghana, đưa Colombia vươn lên dẫn 1-0 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.