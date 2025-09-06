Thương vụ 55 triệu bảng đổ bể của MU

MU suýt ký hợp đồng với Antoine Semenyo sau khi Ruben Amorim gặp gỡ cầu thủ và đạt thỏa thuận về các điều khoản cá nhân.

MU đạt thỏa thuận cá nhân với Semenyo nhưng thương vụ không thành.

Mùa hè 2025, Manchester United trở thành một trong những đội bóng hoạt động sôi nổi nhất thị trường chuyển nhượng khi lần lượt đưa về Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Diego Leon và thủ môn Senne Lammens. Song song với đó, “Quỷ đỏ” cũng thanh lọc lực lượng bằng việc chia tay những gương mặt không còn nằm trong kế hoạch.

Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, thương vụ gây chú ý nhất lại nằm ở cái tên chưa thành: Antoine Semenyo. HLV Ruben Amorim thậm chí gặp trực tiếp chân sút 25 tuổi của Bournemouth tại London để trao đổi, đồng thời thử “kiểm tra” tính cách cầu thủ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cuộc trò chuyện thân mật trên bàn ăn giúp MU đạt thỏa thuận cá nhân với Semenyo, và CLB thành Manchester sẵn sàng chi 55 triệu bảng cho Bournemouth.

Thế nhưng, mọi thứ không đi theo ý muốn của đội chủ sân Old Trafford. Tottenham cũng nhập cuộc, tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt, trong khi Bournemouth khéo léo tận dụng sức ép thị trường để đẩy giá cầu thủ. Cuối cùng, Semenyo đồng ý gia hạn hợp đồng đến năm 2030 với mức đãi ngộ cao hơn, bất chấp MU hứa hẹn suất đá chính và chế độ lương chỉ nhỉnh hơn một chút so với những tân binh như Cunha hay Mbeumo.

Dẫu vậy, cơ hội dành cho MU vẫn chưa khép lại. Giới thạo tin cho rằng Bournemouth nhiều khả năng để Semenyo ra đi sau ít nhất một mùa giải nữa. Đó cũng là khoảng thời gian đủ để cầu thủ người Ghana tiếp tục khẳng định giá trị của mình tại Vitality Stadium.

Ngay vòng mở màn Premier League 2025/26, Semenyo chứng minh vì sao được nhiều ông lớn theo đuổi. Tiền đạo này có màn trình diễn chói sáng, liên tục gây khó khăn cho hàng thủ nhà vô địch Liverpool, qua đó giúp Bournemouth tạo ra một trận cầu đáng nhớ.

Thương vụ hụt này cho thấy chiến lược chuyển nhượng của MU dưới thời Amorim không chỉ dừng ở việc mua người theo nhu cầu, mà còn tính toán kỹ đến yếu tố con người và sự phù hợp trong phòng thay đồ. Semenyo đã ở lại Bournemouth, nhưng với cách MU kiên trì theo đuổi mục tiêu, đây có thể chỉ là bước mở màn cho một thương vụ đình đám trong tương lai.