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Thế giới

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế ông Trump về Iran

  • Thứ năm, 25/6/2026 12:15 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Nỗ lực siết quyền phát động chiến sự của Tổng thống Trump đã thất bại tại Thượng viện Mỹ, sau khi một số nghị sĩ Cộng hòa bất ngờ thay đổi lập trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo chí tại Điện Capitol, ở Washington, D.C. (Mỹ) ngày 24/6. Ảnh: Reuters.

Thượng viện Mỹ ngày 24/6 đã bác bỏ nỗ lực thúc đẩy một nghị quyết mới nhằm hạn chế quyền sử dụng lực lượng quân sự của Tổng thống Donald Trump đối với Iran, chỉ một ngày sau khi cơ quan này thông qua một biện pháp tương tự.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy sự thay đổi đáng kể trong nội bộ đảng Cộng hòa. Hai thượng nghị sĩ Rand Paul và Bill Cassidy, những người trước đó từng ủng hộ việc kiềm chế quyền hạn chiến tranh của tổng thống, đã thay đổi lập trường. Ông Paul bỏ phiếu trắng, còn ông Cassidy bỏ phiếu phản đối nghị quyết. Chung cuộc, nghị quyết không được thông qua với tỷ lệ 47 phiếu thuận, 50 phiếu chống và một phiếu trắng.

Diễn biến này xảy ra sau khi ông Trump công khai bày tỏ sự tức giận với các nghị sĩ Cộng hòa đã ủng hộ các nghị quyết về quyền hạn chiến tranh liên quan đến Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng những động thái đó làm suy yếu vị thế đàm phán của Washington với Tehran.

Sau cuộc bỏ phiếu, ông Trump hoan nghênh kết quả trên mạng xã hội Truth Social và nhấn mạnh: “Cuộc bỏ phiếu này là lời cảnh báo gửi tới Iran”.

Trước đó cùng ngày, Thượng nghị sĩ Bill Cassidy đã có cuộc trao đổi căng thẳng với ông Trump trong cuộc họp kín của các nghị sĩ Cộng hòa. Ông Cassidy cho biết đã yêu cầu chính quyền cung cấp thêm thông tin về chiến dịch liên quan đến Iran, đồng thời đặt câu hỏi về việc các mục tiêu ban đầu vẫn chưa đạt được sau nhiều tháng.

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Thượng nghị sĩ Bill Cassidy (Đảng Cộng hòa, bang Louisiana) phát biểu với các phóng viên sau bữa trưa của Ủy ban Điều hành Đảng Cộng hòa Thượng viện với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Điện Capitol ở Washington, D.C., ngày 24/6. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, vị thượng nghị sĩ bang Louisiana sau đó cho biết ông đã nhận được một cuộc họp giải trình chi tiết từ Phó Tổng thống JD Vance và Đặc phái viên Steve Witkoff. Ông nói nhiều mối quan ngại của mình đã được giải đáp.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Rand Paul khẳng định quan điểm của ông về quyền lực chiến tranh không thay đổi, nhưng cho biết Tổng thống Trump đã đề nghị ông cân nhắc tác động của cuộc bỏ phiếu đối với tiến trình đàm phán với Iran.

“Các hoạt động thù địch dường như đã kết thúc. Lá phiếu trắng của tôi nhằm tạo thêm không gian và đòn bẩy cho tổng thống trong nỗ lực đàm phán một nền hòa bình lâu dài”, ông Paul viết trên mạng xã hội X.

Đây là lần thứ 11 kể từ đầu năm Thượng viện Mỹ xem xét các biện pháp liên quan đến quyền hạn chiến tranh đối với Iran. Trong khi phe Dân chủ cho rằng Quốc hội cần có tiếng nói quyết định trong mọi hành động quân sự mới, phe Cộng hòa lập luận rằng việc hạn chế quyền của tổng thống vào thời điểm hiện nay có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang diễn ra với Tehran.

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Lâm Phương

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