Giá dầu thế giới giảm về mức thấp nhất

Giá dầu Brent giảm gần 5%, xuống mức thấp nhất kể từ trước khi xung đột Iran bùng phát, khi triển vọng hòa đàm Mỹ - Iran giúp thị trường bớt lo ngại về nguồn cung.

Sau nhiều tháng biến động vì xung đột Trung Đông, giá dầu Brent đã trở lại mức trước chiến tranh khi Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters.

Ngày 24/5 (giờ địa phương) giá dầu Brent giao tương lai - thước đo chuẩn của thị trường dầu mỏ toàn cầu - giảm xuống còn 73,50 USD /thùng. Mức giá này thấp hơn gần 5% so với phiên trước đó và là mức thấp nhất kể từ ngày 27/2, một ngày trước khi cuộc khủng hoảng tại Trung Đông nổ ra.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến tích cực sau phiên giảm điểm hôm 24/6. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 105 điểm, tương đương 0,2%, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng cùng tăng 0,2%.

Giá xăng tại Mỹ đã giảm xuống dưới ngưỡng 4 USD /gallon vào tuần trước, khi chi phí năng lượng hạ nhiệt nhờ những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt chiến tranh.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ hiện ở mức 3,92 USD /gallon, giảm 58 cent, tương đương 13%, so với một tháng trước. Dù vậy, giá nhiên liệu vẫn cao hơn 94 cent so với thời điểm trước khi xung đột Iran bùng phát.

Cuộc chiến tại Trung Đông từng khiến Iran đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Động thái này đã gây ra một trong những cú sốc dầu mỏ lớn nhất từng được ghi nhận, đẩy giá năng lượng leo thang mạnh trên toàn thế giới.

Cuối tuần qua, các phái đoàn Mỹ và Iran đã tới khu nghỉ dưỡng Bürgenstock ở Thụy Sĩ để khởi động vòng đàm phán hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, dựa trên bản ghi nhớ được hai bên ký kết vào tuần trước.

Một trong những nội dung quan trọng của bản ghi nhớ là yêu cầu Iran khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz và miễn toàn bộ phí lưu thông trong vòng 60 ngày.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã cam kết sẽ không áp dụng "phí quá cảnh, phí bảo hiểm hay bất kỳ khoản phụ thu nào khác" đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Ông Trump cũng bác bỏ những thông tin trái ngược đang lan truyền, cho rằng đó là các báo cáo sai sự thật nhằm gây bất ổn và kích động căng thẳng.