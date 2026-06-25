Mỹ rút hàng chục máy bay tiếp dầu khỏi Israel

Đài phát thanh - truyền hình công cộng KAN cho biết Israel đã đề nghị Mỹ di dời thêm khoảng 20 máy bay khỏi sân bay Ben Gurion sau khi đã rút 28 máy bay tiếp dầu khỏi sân bay này.

Sân bay Ben Gurion, Israel. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Vào ngày 24/6, Đài phát thanh - truyền hình công cộng KAN đưa tin rằng Mỹ đã rút 28 máy bay tiếp dầu khỏi sân bay Ben Gurion, trong khi Israel tiếp tục yêu cầu Washington di chuyển thêm khoảng 20 chiếc nữa nhằm tránh gây gián đoạn cho các chuyến bay dân dụng trong mùa hè.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/6, một đội gồm khoảng 75 máy bay tiếp dầu và máy bay vận tải quân sự của Mỹ đã đồn trú tại sân bay Ben Gurion trong nhiều tháng qua, như một phần của quá trình tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực trước cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bùng nổ vào ngày 28/2.

Sự hiện diện của số lượng lớn máy bay quân sự này đã gây thiếu hụt nghiêm trọng vị trí đỗ tại sân bay Ben Gurion, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các hãng hàng không thương mại Israel.

KAN cho biết: “Mỹ đã duy trì các máy bay này tại Israel để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào hoặc khả năng bùng phát một cuộc chiến khác với Iran”.

Vào hôm 23/6, kênh tin tức Israel i24NEWS đưa tin rằng quân đội Mỹ đã bắt đầu giảm số lượng máy bay tiếp dầu đồn trú tại sân bay Ben Gurion theo đề nghị của Israel.

Dẫn lời hai nguồn tin giấu tên, i24NEWS cho biết động thái trên là cần thiết để giải phóng không gian đỗ máy bay và tăng năng lực hoạt động của sân bay Ben Gurion trước làn sóng gia tăng lưu lượng hành khách dự kiến trong mùa hè.

Theo nhật báo Haaretz của Israel, cơ quan quản lý sân bay Ben Gurion ước tính khoản thiệt hại doanh thu hiện đã lên tới khoảng 568,1 triệu shekel (tương đương khoảng 190 triệu USD ).

Nhật báo Haaretz cảnh báo rằng con số thiệt hại này có thể tăng lên 2 tỷ shekel (khoảng 548 triệu USD ) nếu các máy bay quân sự Mỹ không rời đi trước cuối năm nay.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN.

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.

Kể từ đó, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất và phản đề xuất nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và chấm dứt chiến tranh, nhưng chưa đạt được bước đột phá mang tính quyết định.

Vào ngày 17/6, Tổng thống Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký điện tử Bản ghi nhớ Islambad - văn kiện được cho là nhằm mở đường cho việc chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào ngày 28/2.

Theo thỏa thuận này, Washington và Tehran sẽ tiến hành đàm phán trong vòng 60 ngày, với khả năng gia hạn, nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngày 24/6, Trưởng đoàn đàm phán, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf - khẳng định Bản ghi nhớ Islamabad được kí kết giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông là “tuyên bố về thất bại của nước Mỹ”.

Cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran đang đưa ra những nhượng bộ đáng kể khi các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng dự kiến sẽ tiếp tục vào tuần tới.