Ông Trump sát cánh cùng Venezuela, thương vong có thể 100.000 người

Trên tài khoản Truth Social cá nhân, Tổng thống Mỹ bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước thảm họa động đất đang diễn ra tại Venezuela. Số người thương vong có thể lên đến đến 100.000.

Ông Trump nhận định các trận động đất này “có quy mô lớn và gây ra số người thiệt mạng thảm khốc”. Ông khẳng định Mỹ “sẵn sàng và có đủ khả năng để hỗ trợ”, đồng thời cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ “sẵn sàng hành động nhanh chóng”.

“Chúng ta sẽ sát cánh cùng những người bạn mới. Các báo cáo ban đầu rất đáng lo ngại”, ông Trump cho biết thêm.

Cảnh tượng hỗn loạn tại sân bay Venezuela sau động đất Hành khách hoảng loạn tháo chạy khi động đất mạnh làm rung chuyển sân bay quốc tế Maiquetia của Venezuela. Nhiều khu vực hư hại nặng, phủ kín bụi và đống đổ nát.

Tổng thống Panama Jose Raul Mulino cũng đã lên tiếng trước thảm họa tại Venezuela. Thông qua nền tảng X, ông khẳng định sự đoàn kết sâu sắc của Panama và đề nghị hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này.

Ngay sau khi Venezuela hứng chịu các trận động đất liên tiếp, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã báo cáo số người thiệt mạng có thể từ 10.000 đến 100.000 người.

Theo Vashan Wright, một nhà địa vật lý tại Đại học California, San Diego, USGS có thể tính toán con số này nhanh chóng như vậy là nhờ vào một mô hình tiên tiến có tên là PAGER, viết tắt của Đánh giá Nhanh Phản ứng Động đất Toàn cầu.

"Về cơ bản, hệ thống này tổng hợp tất cả thông tin đã biết về cường độ, độ sâu, vị trí, mật độ dân số, các trận động đất trong lịch sử và cơ sở dữ liệu về các tòa nhà... để đưa ra dự báo về những điều có thể xảy ra", ông cho biết.

Ông nói thêm, trong phần lớn các trường hợp, dự báo của PAGER "khá sát" với con số thực tế.

Venezuela lo thảm họa sau động đất kép

Sau khi hai trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển Venezuela ngày 24/6 (giờ địa phương), các chuyên gia cảnh báo mối đe dọa trước mắt lớn nhất là nguy cơ sập đổ hàng loạt công trình, nhà cửa và cơ sở hạ tầng tại các khu vực đông dân cư.

Theo Tiến sĩ Lucy Jones, nhà địa chấn học thuộc Viện Công nghệ California (Caltech), những rung chấn mạnh không chỉ gây hư hại trực tiếp cho các tòa nhà mà còn có thể kéo theo hàng loạt thảm họa thứ cấp. Tại các đô thị lớn, động đất có thể làm vỡ đường ống dẫn khí đốt hoặc phá hỏng hệ thống điện, dẫn đến các vụ cháy nghiêm trọng, theo CNN.

Trong khi đó, các tuyến ống cấp nước bị hư hại có thể khiến lực lượng cứu hỏa không đủ nguồn nước để khống chế đám cháy. Sự kết hợp của những yếu tố này có thể làm mức độ tàn phá tăng lên đáng kể, thậm chí thiệt hại kinh tế do hỏa hoạn gây ra sau động đất đôi khi còn có thể làm tổng tổn thất tăng gấp đôi.

Nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas của Venezuela đã bị hư hại hoặc đổ sập sau khi quốc gia Nam Mỹ này hứng chịu hai trận động đất mạnh liên tiếp. Các cơ quan giám sát địa chất quốc tế cảnh báo số người thương vong có thể ở mức rất cao.

Ít nhất 1.000 người có thể thiệt mạng vì động đất ở Venezuela Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra cách nhau chưa đầy một phút tại vùng ven biển phía bắc Venezuela đã làm sập nhiều công trình tại thủ đô Caracas. Thảm họa kép này được

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,1. Chỉ vài phút sau, một trận động đất mạnh hơn với độ lớn 7,5 tiếp tục xảy ra, làm gia tăng đáng kể mức độ tàn phá.

USGS nhận định: “Khả năng xảy ra thương vong lớn và thiệt hại trên diện rộng là rất cao. Đây nhiều khả năng sẽ là một thảm họa quy mô lớn ảnh hưởng tới nhiều khu vực”, Sky News cho biết.

Tại Caracas, người dân hoảng loạn sơ tán khỏi các tòa nhà rung lắc dữ dội và tập trung ngoài trời. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến các bức tường và mặt tiền công trình đổ sập ngay trước mắt.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết nhà chức trách đã ghi nhận nhiều “tình huống đáng báo động” tại khu vực Altamira, một trong những khu dân cư đông đúc của thủ đô.

Người dân hoảng loạn chạy ra khỏi những khu nhà đổ nát. Ảnh: Reuters.

Tâm chấn của trận động đất đầu tiên được xác định nằm ngoài khơi bờ biển Caribe của Venezuela, gần khu vực Morón, cách Caracas khoảng 168 km về phía tây. Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 13 km, được đánh giá là tương đối nông nên có khả năng gây rung lắc mạnh trên diện rộng.

Trận động đất thứ hai xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km, với tâm chấn nằm cách Morón khoảng 16 km về phía tây nam. Việc hai trận động đất mạnh liên tiếp xuất hiện trong thời gian ngắn đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các công trình vốn đã suy yếu tiếp tục đổ sập, đồng thời gây khó khăn cho công tác cứu hộ và đánh giá thiệt hại.

Giới chức Venezuela đang khẩn trương triển khai lực lượng cứu nạn, tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát và đánh giá mức độ ảnh hưởng tại các khu vực chịu tác động nặng nề nhất.