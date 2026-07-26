Tấm hải đồ 200 tuổi hé lộ bí mật nghệ thuật hàng hải cổ trên Biển Đỏ

Các nhà nghiên cứu Anh vừa giải mã thành công một tấm hải đồ của các thủy thủ Ấn Độ Dương có niên đại hơn 200 năm.

Tấm hải đồ Kachchhi/Gujarati. Ảnh: Đại học Exeter





Tấm bản đồ làm sáng tỏ một hệ thống dẫn đường bản địa tinh vi trên Biển Đỏ và Vịnh Aden, tồn tại từ trước khi các phương pháp định vị hiện đại bằng thiết bị ra đời.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tấm hải đồ Kachchhi/Gujarati – một trong những hải đồ bản địa chi tiết nhất còn tồn tại của truyền thống hàng hải Ấn Độ Dương – phản ánh trình độ kiến thức thiên văn, địa lý và kỹ năng đi biển vượt xa những gì giới học giả từng đánh giá.

Tấm hải đồ được vẽ vào cuối thế kỷ XVIII hoặc đầu thế kỷ XIX và đã được lưu giữ tại Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh suốt 189 năm. Trên hải đồ thể hiện hơn 180 hòn đảo cùng các bãi đá ngầm, địa danh, cờ hiệu, hình ảnh tàu thuyền và các công trình tôn giáo.

Trong số này có 66 địa danh được ghi bằng chữ Devanagari – hệ chữ dùng cho tiếng Phạn, tiếng Hindi và nhiều ngôn ngữ khác của Ấn Độ – nhưng suốt gần hai thế kỷ qua chưa từng được xác định chính xác.

Tấm hải đồ được sĩ quan Alexander Burnes của Công ty Đông Ấn Anh thu thập từ một thuyền trưởng giấu tên vào năm 1835 trước khi hiến tặng cho Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh.

Mặc dù từng được nhiều học giả nghiên cứu vào các năm 1947, 1987, 2002, 2012 và 2022, chức năng dẫn đường thực sự của tấm hải đồ vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Nhiều địa danh vẫn chưa được nhận diện hoặc xác định tọa độ.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Exeter lần đầu tiên đã giải mã được toàn bộ các địa danh, dữ liệu thiên văn và các chỉ dẫn hàng hải ghi trên hải đồ. Nhờ đó, các nhà khoa học xác định được tọa độ của toàn bộ 66 địa điểm chưa từng được nhận diện trước đây, đồng thời dựng lại bản đồ theo hệ tọa độ không gian tương tự bản đồ hiện đại.

Nghiên cứu cũng phát hiện 29 đường phương hướng trên hải đồ không chỉ dùng để xác định hướng bờ biển mà còn chỉ đường vượt biển và hướng dẫn tàu thuyền ra vào cảng an toàn.

Giáo sư John Cooper, Viện Nghiên cứu Arab và Hồi giáo thuộc Đại học Exeter, cho biết tấm hải đồ phản ánh một truyền thống hàng hải hoàn toàn khác với tư duy bản đồ học hiện đại.

Theo ông, mặc dù hình thức thể hiện không tuân theo tỷ lệ toán học như các bản đồ ngày nay, nhưng với những thủy thủ thành thạo quan sát các vì sao, tấm hải đồ vẫn cung cấp đầy đủ thông tin để vượt qua những vùng biển hiểm trở nhất trên thế giới như Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Ông nhấn mạnh toàn bộ dữ liệu cần thiết được gói gọn trong một cuộn giấy rộng chỉ khoảng 25 cm, rất thuận tiện để mang theo trên tàu. Thông tin về vị trí các vì sao giúp xác định vĩ độ và hướng đi; hệ thống địa danh và đặc điểm địa hình giúp thủy thủ xác định chính xác vị trí; các công trình tôn giáo phản ánh người sử dụng là tín đồ Hồi giáo, trong khi các lá cờ đánh dấu những trung tâm chính trị và thương mại quan trọng.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng tấm hải đồ không dành cho người mới đi biển mà được thiết kế cho những thủy thủ đã có kiến thức chuyên sâu về tuyến hàng hải trong khu vực. Đối với họ, đây giống như một "cuốn sổ tay ghi nhớ" hỗ trợ định hướng trong quá trình hành trình. Thiết kế dạng cuộn giúp người sử dụng chỉ cần mở phần thông tin cần thiết, thuận tiện cất giữ và sử dụng trên tàu.

Tiến sĩ Katherine Parker, phụ trách bộ sưu tập bản đồ của Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh, nhận định phát hiện mới cho thấy giá trị to lớn của việc nghiên cứu lại các tư liệu lịch sử bằng những công nghệ và phương pháp hiện đại. Theo bà, điều này không chỉ giúp hiểu rõ hơn giá trị hàng hải và địa lý của tấm hải đồ mà còn khẳng định trình độ bản đồ học và kiến thức hàng hải đáng kinh ngạc của các cộng đồng ven Ấn Độ Dương cách đây hơn hai thế kỷ.