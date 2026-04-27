Thực hư doanh số 60.000 xe trong 2 ngày của SUV điện BYD

Các đại lý cho biết SUV điện BYD Great Tang đã tích lũy được 60.000 đơn đặt hàng trong 48 giờ đầu tiên, cao gấp đôi số liệu chính thức do BYD công bố.

BYD thông báo đã nhận hơn 30.000 đơn đặt trước cho mẫu SUV điện BYD Great Tang chỉ trong 24 giờ đầu tiên. Tuy nhiên, hãng tin Sina Finance dẫn thông tin từ đại lý cho thấy lượng đơn hàng tích lũy thực tế có thể đã đạt 60.000 sau 48 giờ.

Cho đến hiện tại, BYD vẫn chưa cập nhận số liệu chính thức mới thay thế cho số đơn cọc 30.000 đã thông báo ban đầu. Các ước tính từ đại lý phản ánh lượng đơn hàng thực tế ở đại lý, thay vì các đơn cọc đã được chính BYD xác thực, tạo ra khoảng cách khá lớn giữa 2 số liệu.

Về sự khác biệt này, chuyên trang Car News China giải thích BYD chỉ tính các đơn đặt trước kèm khoản tiền cọc không hoàn lại. Trong khi đó, số liệu ở đại lý thường bao trùm phạm vi rộng hơn, gồm cả các đơn cọc có thể hoàn tiền hay các yêu cầu đặt hàng sơ bộ.

Sức hút của BYD Great Tang được thúc đẩy bởi lượng đơn hàng tiếp nhận nhanh chóng trên khắp mạng lưới bán hàng Dynasty của BYD, bao gồm hơn 1.800 địa chỉ tại Trung Quốc.

Thông tin từ đại lý cho thấy lượng khách quan tâm mẫu SUV trong ngày đầu ra mắt là khá lớn, nhưng lượng đơn cọc thay đổi đáng kể theo từng khu vực.

Tại các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, đại lý báo cáo lượng đơn hàng đạt đỉnh khoảng 20-40 xe. Các địa phương có nhu cầu cao như Trịnh Châu thậm chí xuất hiện đại lý ghi nhận hàng trăm lượt đặt hàng BYD Great Tang sau khi mở bán. Các đại lý ở Trùng Khánh và Trung Sơn ghi nhận lượng đơn hàng thấp hơn, nhưng duy trì ở mức ổn định.

BYD Great Tang là SUV đầu bảng của thương hiệu, thuộc dòng Dynasty và nhắm vào phân khúc xe 7 chỗ cỡ lớn. Great Tang được BYD giới thiệu ở cả 2 biến thể, gồm thuần điện và hybrid cắm sạc (PHEV).

Biến thể thuần điện sở hữu phạm vi hoạt động tối đa 950 km, công bố theo chu trình CLTC. Thiết lập motor kép cho công suất đầu ra tối đa 785 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Tại Trung Quốc, SUV điện BYD Great Tang có giá bán ở giai đoạn đặt trước dao động 250.000-320.000 NDT, tương đương 36.200- 46.400 USD .

BYD Great Tang xếp trên toàn bộ biến thể BYD Tang hiện có. Mẫu xe này do vậy phản ánh chiến lược chuyển dịch sang các sản phẩm cao cấp hơn, tập trung vào công nghệ mà BYD đang thực hiện.

Dữ liệu bán hàng từ China EV DataTracker cho thấy doanh số tại Trung Quốc của BYD Tang L đạt 2.039 xe trong quý đầu năm nay, đã giảm 75,6% so với quý IV/2025. Hồi quý II/2025, doanh số BYD Tang L từng đạt 18.689 xe trước khi giảm liên tục, phản ánh xu hướng giảm doanh số hiển nhiên khi một mẫu xe mới chuẩn bị ra mắt.