BYD Sealion 08 xuất hiện, một lần sạc chạy được 900 km

Dù chưa công bố dung lượng pin chính thức, BYD quảng cáo mẫu SUV mới có thể chạy được khoảng 900 km sau mỗi lần sạc.

Tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026 (Trung Quốc), BYD đã chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện cỡ lớn Sealion 08. Đây là mẫu xe đầu bảng thuộc dòng Ocean của thương hiệu với công suất cực đại đạt 643 mã lực và khả năng di chuyển quãng đường dài sau một lần sạc.

Sản phẩm này dự kiến sẽ gia nhập thị trường ngay trong năm nay với mục tiêu mở rộng sự hiện diện của BYD trên quy mô toàn cầu.

Sealion 08 sở hữu các thông số kích thước bao gồm chiều dài 5.115 mm, chiều rộng 1.999 mm và chiều cao 1.800 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 3.030 mm. Với thông số này, chiếc xe ngắn hơn khoảng 92 mm so với mẫu Mercedes-Benz GLS.

Khách hàng có thể lựa chọn hai biến thể cấu hình nội thất bao gồm loại 5 chỗ và 6 chỗ tùy theo nhu cầu sử dụng.

Mẫu xe này áp dụng ngôn ngữ thiết kế Marine Aesthetics với các đường nét thân xe không nhiều cắt xe và cụm đèn pha kéo dài.

BYD Sealion 08 mới được giới thiệu tại triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026. Ảnh: CarnewsChina.

Về mặt công nghệ, Sealion 08 thừa hưởng các giải pháp kỹ thuật từng xuất hiện trên mẫu Great Tang như hệ thống treo khí nén hai buồng và tính năng đánh lái bánh sau.

Chiếc xe sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai cho phép hỗ trợ công nghệ sạc nhanh của hãng. Hệ thống pin này có thể được sạc từ 10% lên 97% trong vòng 9 phút. Điểm nhấn lớn nhất của phương tiện nằm ở hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với 2 motor điện giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5 giây.

Mặc dù dung lượng pin cụ thể chưa được công bố nhưng Sealion 08 dự kiến đạt mức tầm vận hành 900 km theo tiêu chuẩn CLTC. Các chuyên gia dự báo mẫu xe này sẽ sử dụng bộ pin LFP dung lượng 130,5 kWh tương tự mẫu Great Tang để đạt được hiệu suất vận hành kể trên.

Sealion 08 sẽ có giá khoảng 300.000 NDT tại thị trường quê nhà. Nhiều khả năng sau thành công tại Trung Quốc, mẫu SUV mới sẽ sớm được BYD mang đến các thị trường quốc tế, có thể gồm Việt Nam.