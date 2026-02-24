Thực đơn 'quét sạch' độc tố, giúp gan phục hồi tự nhiên

Sau kỳ nghỉ Tết dài, tiệc tùng liên miên, bạn nên dành vài ngày giải độc gan bằng chế độ ăn uống nhẹ nhàng để phục hồi và cân bằng sức khỏe tổng thể.

Sau những ngày Tết "nuông chiều" vị giác, gan phải làm việc nhiều hơn để dọn dẹp hệ lụy từ rượu bia và thực phẩm quá tải đạm, béo. Ảnh: Freepik.

Vào những ngày lễ Tết, chúng ta thường "buông thả" hơn, nuông chiều bản thân bằng các bữa ăn nhanh nhiều dầu mỡ, nước ngọt, rượu bia cộng thêm thói quen ít vận động, sinh hoạt đảo lộn. Tất cả yếu tố này đều dồn gánh nặng lên gan - cơ quan đóng vai trò là "nhà máy lọc" chính của cơ thể.

Gan làm việc không ngừng nghỉ để chuyển hóa dinh dưỡng, lọc độc tố khỏi máu và giữ cân bằng cho cơ thể. Đôi khi, sự trợ giúp hiệu quả nhất lại không đến từ thuốc men hay các phương pháp giải độc khắc nghiệt, đắt tiền, những "trợ thủ đắc lực" bảo vệ gan hiệu quả nhất có thể đang nằm ngay trong chính căn bếp của chúng ta.

Tăng cường rau lá xanh: Giảm gánh nặng cho gan

Theo Healthline, rau lá xanh như rau bina, rau diếp, cải xoăn... chứa hàm lượng chất xơ cao cùng chất diệp lục - hợp chất tự nhiên giúp cơ thể loại bỏ độc tố. Chất xơ giúp tiêu hóa hiệu quả, giảm gánh nặng cho gan trong quá trình chuyển hóa.

Đặc biệt, các loại rau họ cải bao gồm bông cải xanh, bắp cải, súp lơ, cải xoăn và cải Brussels nổi tiếng với chất xơ, vitamin C và các hợp chất thực vật độc đáo có thể giúp cơ thể đào thải độc tố có hại. Nhờ giá trị dinh dưỡng cao, các loại rau này có thể giúp bảo vệ gan khỏi viêm nhiễm và các bệnh khác.

Thêm một bát rau hấp, luộc hoặc xào vào bữa ăn, hoặc kết hợp rau xanh vào súp, salad hàng ngày. Rau lá xanh cũng hỗ trợ cân bằng đường huyết, giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan lâu dài.

Uống trà xanh hàng ngày giúp giảm viêm gan và thậm chí giảm mỡ gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Ảnh: Freepik.

Trái cây: Bảo vệ tế bào gan

Theo Health Shots, các loại trái cây như quả mọng, nho, táo, trái cây họ cam quýt và lựu cũng rất tốt cho gan. Chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan. Trái cây họ cam quýt đặc biệt hữu ích trong việc giải độc bằng cách tăng cường hoạt động của enzyme trong gan.

Trà xanh: Giảm mỡ trong gan

Giàu catechin, trà xanh giúp giảm viêm gan và thậm chí giảm mỡ gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Hợp chất EGCG (epigallocatechin gallate) trong trà xanh đặc biệt hiệu quả.

Hãy cố gắng chọn trà xanh pha tươi thay vì trà đóng chai có đường để nhận được đầy đủ lợi ích. 2-3 tách mỗi ngày có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc thải độc gan.

Trà gừng bạc hà: Đồ uống hồi phục gan

Trà gừng bạc hà là một sự kết hợp hoàn hảo cho hệ tiêu hóa và gan. Gừng từ lâu đã nổi tiếng với khả năng hỗ trợ giảm lượng mỡ máu (triglyceride và cholesterol), giảm gánh nặng cho gan. Khi kết hợp với tính mát và tinh dầu của lá bạc hà, chúng tạo nên hỗn hợp giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Thức uống này không chỉ làm ấm cơ thể vào buổi sáng mà còn hỗ trợ các tế bào gan chống lại tổn thương do oxy hóa và thúc đẩy quá trình tái tạo tự nhiên.

Tăng cường các loại rau lá xanh, trái cây giúp hỗ trợ trung hòa độc tố, giảm gánh nặng cho gan. Ảnh: Shutterstock.

Nghệ: Chống viêm mạnh

Theo India Times, nghệ được xem như loại gia vị có đặc tính chống viêm mạnh, có thể hỗ trợ các trường hợp viêm gan nhẹ. Hoạt chất trong nghệ có khả năng thúc đẩy hoạt động của các enzyme tham gia quá trình đào thải chất độc từ thực phẩm, giúp giảm tải cho tế bào gan.

Bạn có thể uống một cốc sữa nghệ trước khi ngủ hoặc hòa một nhúm nghệ vào nước ấm uống vào buổi sáng sớm. Việc sử dụng đều đặn có thể giúp tăng cường khả năng hoạt động tự nhiên của gan.

Tỏi: Kích hoạt enzyme trong gan

Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi có tác dụng kích hoạt các enzyme trong gan, giúp thúc đẩy quá trình đào thải độc chất ra khỏi cơ thể. Tỏi chứa nhiều allicin và selen - hai thành phần có khả năng bảo vệ gan trước tác động của độc tố. Bạn có thể ăn hai tép tỏi sống trước khi ngủ hoặc bổ sung tỏi vào bữa ăn hàng ngày. Tỏi là thực phẩm dễ dùng, phù hợp để hỗ trợ gan trong chế độ ăn thường xuyên.

Cá béo: Ngăn tích tụ chất béo dư thừa

Nếu bạn là người yêu thích hải sản, hãy bổ sung cá ngừ tươi, cá cơm, cá mòi và cá thu vào chế độ ăn uống của mình. Những loại cá béo này rất giàu axit béo Omega-3 giúp giảm viêm trong cơ thể.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Gastroenterology Research and Practice cho thấy chúng ngăn ngừa sự tích tụ chất béo dư thừa và duy trì mức độ enzyme trong gan. Điều này là do omega-3 giúp giảm mỡ gan và triglyceride ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).