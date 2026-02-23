Loại hạt thuộc top đắt nhất thế giới, bổ dưỡng có nhiều ở Việt Nam

Hạt macca không chỉ nổi tiếng với hương vị béo ngậy, thơm bùi mà còn được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại hạt".

Đằng sau lớp vỏ cứng cáp là nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang lại những tác động tích cực bất ngờ cho sức khỏe.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol xấu

Hạt macca chứa lượng lớn chất béo không bão hòa đơn – loại chất béo "tốt" giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride. Việc duy trì ăn hạt macca điều độ giúp các mạch máu thông thoáng, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ. Đặc biệt, hạt macca không chứa cholesterol tự nhiên, rất phù hợp cho thực đơn của người cao tuổi.

Tăng cường sức khỏe não bộ và hệ thần kinh

Không chỉ là món ăn vặt, hạt macca còn là nguồn cung cấp axit palmitoleic (một dạng Omega-7) quý hiếm, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lớp bao myelin quanh các tế bào thần kinh.

Việc bổ sung macca đều đặn không chỉ giúp người trẻ tuổi cải thiện khả năng tập trung, giảm căng thẳng khi làm việc cường độ cao mà còn là giải pháp tự nhiên giúp người già ngăn ngừa các chứng bệnh suy giảm trí nhớ như Alzheimer hay Parkinson.

Hỗ trợ giảm cân và đốt cháy mỡ thừa tự nhiên

Nhiều người thường e ngại hàm lượng chất béo trong macca, nhưng thực tế axit palmitoleic (Omega-7) có trong loại hạt này lại hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo và làm giảm khả năng tích trữ mỡ của cơ thể. Thay vì nạp calo từ các loại đồ ngọt hay đồ chiên rán, một nắm hạt macca mỗi ngày sẽ giúp bạn duy trì mức năng lượng ổn định mà vẫn hỗ trợ lộ trình giảm cân một cách lành mạnh và bền vững.

Cải thiện hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Hạt macca chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan, hoạt động như một loại prebiotic – nguồn thức ăn quý giá cho các lợi khuẩn trong đường ruột. Khi các vi khuẩn có lợi này tiêu thụ chất xơ, chúng tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (như butyrate) giúp giảm viêm nhiễm và nuôi dưỡng niêm mạc đại tràng. Quá trình này không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa tình trạng táo bón, đầy hơi mà còn góp phần củng cố hệ thống miễn dịch của cơ thể, bởi phần lớn các tế bào miễn dịch tập trung tại đường ruột.

Chống lão hóa và nuôi dưỡng làn da rạng rỡ

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, hạt macca còn là "thần dược" cho sắc đẹp nhờ chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như tocotrienols (một dạng vitamin E đặc biệt) và squalene. Những chất này giúp bảo vệ tế bào da khỏi sự tấn công của các gốc tự do và tác hại từ tia UV, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn và vết nám. Đồng thời, lượng axit oleic dồi dào trong hạt giúp dưỡng ẩm tự nhiên từ bên trong, giữ cho làn da luôn căng mịn, đàn hồi và hỗ trợ tóc, móng chắc khỏe, giảm thiểu tình trạng khô xơ hay gãy rụng.

Củng cố khung xương và răng chắc khỏe

Hạt macca cung cấp bộ ba khoáng chất thiết yếu gồm Canxi, Magie và Photpho, đóng vai trò cốt lõi trong việc hình thành và duy trì cấu trúc xương. Trong khi Canxi là thành phần chính của xương, thì Magie giúp cơ thể hấp thụ Canxi tối ưu, còn Photpho hỗ trợ quá trình khoáng hóa giúp xương và răng trở nên cứng cáp hơn. Đặc biệt, hàm lượng Mangan trong macca còn giúp cơ thể tái tạo các mô xương mới, rất có lợi trong việc phát triển chiều cao cho trẻ em và ngăn ngừa tình trạng loãng xương sớm ở phụ nữ tiền mãn kinh.